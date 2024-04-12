Минобороны РФ опубликовало кадры авиаударов с применением ОДАБ-500 по позициям ВСУ

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Минобороны РФ опубликовало кадры авиаударов с применением ОДАБ-500 по позициям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало новые кадры ударов российской авиации по позициям боевиков киевского режима на Южно-Донецком направлении. На видео запечатлен сброс объёмно-детонирующих авиабомб (ОДАБ-500) с универсальным модулем коррекции и планирования на опорный пункт ВСУ.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах можно увидеть момент взлета истребителя-бомбардировщика Су-34 с подвешенными авиабомбами, а также последующий сброс полутонных боеприпасов на выявленные разведкой позиции противника.







На фоне истощения и сокращения количества имевшихся у ВСУ систем ПВО, в том числе поставленных странами НАТО ЗРК Patriot, и боеприпасов к ним, ВКС РФ получили возможность все чаще применять планирующие авиабомбы на относительной глубине от линии фронта, успешно уничтожая пункты временной дислокации и укрепления боевиков киевского режима.

В свою очередь, ВСУ, испытывающие острую нехватку артиллерийских боеприпасов и личного состава, медленно, но неуклонно отступают на ряде участков линии боевого соприкосновения, что может в перспективе привести к потере Киевом новых населенных пунктов, включая крупные города.

Многочисленные авиаудары по украинским позициям, помимо прочего, приводят к деморализации противника, моральный дух которого неуклонно снижается, чему в немалой степени способствует одобренный украинским парламентом закон об отмене демобилизации.

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    10 комментариев
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    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 13:40
      на видео УМПК с ФАБ-500м62
      1. JD1979 Звание
        JD1979
        +1
        Сегодня, 13:52
        не придирайтесь, девочки старались, текст набирали
    2. Замкадыш Звание
      Замкадыш
      -1
      Сегодня, 14:00
      А ведь МИГ-21 мог бы потянуть две такие штуковины. Не? А при скорости в 2 с лишним тысячи и с высоты 19 км подарочки можно закидывать еще дальше. И 34-ки разгрузили бы чуток. Или есть "нюансы"?
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 14:07
        Есть нюансы.Где взять Миг-21.И по-моему вы малость спутали Миг-21 с Миг-31 судя по приведенным вами данным про сброс бомб при скорости 2 Маха на высоте 19 км.

        Первым в семействе самолётов типа МиГ-21 должен был стать Е-1 со стреловидным крылом, но его разработка была прекращена из-за невысоких характеристик двигателя АМ-5. Первым прототипом стал самолёт Е-2, оснащённый ТРД АМ-9Б, со стреловидным (по передней кромке 57°) крылом, в принципе мало отличавшийся от МиГ-19. Но на самолёте стоял всего один двигатель и круглый носовой воздухозаборник с центральным регулируемым конусом, передвигая который можно было регулировать количество поступающего в двигатель воздуха. Постройка опытной машины была закончена в декабре 1954 года и Е-2 был отправлен в ЛИИ, где 14 февраля 1955 года состоялся его первый полёт. Опытный самолёт достиг скорости в 1700 км/ч, при этом обнаружилась неприятная особенность крыла большой стреловидности — на больших углах атаки самолёт самопроизвольно задирал нос до полной потери несущих свойств крыла и сваливался в штопор. Для предотвращения этого явления на крыло установили большие аэродинамические гребни, препятствующие перетеканию воздушного потока от корня к законцовкам. Также на самолёт поставили более мощный двигатель, в результате чего скорость увеличилась до 1900 км/ч.
        1. Замкадыш Звание
          Замкадыш
          0
          Сегодня, 14:15
          Характеристики МиГ 21 (общие для всех модификаций)
          Практический потолок – 19000 м
          Наибольшая скорость на высоте – 2230 км/ч
          Бомбы – общим весом до 1000 кг (помимо ГШ-23 и ракет)
          https://aviarf.ru/samolyot-mig-21/
          А вот, где взять - не знаю, потому и спрашиваю. Неужели все порезали?
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 14:17
            Даже в Индии и Хорватии,Румынии Миг-21 уже всё.Миг-21 воевал ещё во Вьетнаме против Фантома.Что вы хотите?
            1. Замкадыш Звание
              Замкадыш
              0
              Сегодня, 14:29
              Современные операторы (наиболее крупные):
              Индия — 109 МиГ-21УПГ и 37 МиГ-21У/УМ, по состоянию на 2023 год
              КНДР — 120 Миг-21Ф-13/J-7/ПФМ, 30 Миг-21бис, по состоянию на 2023 год
              Сирия — 50 МиГ-21МФ/бис и 9 МиГ-21У, по состоянию на 2023 год
              https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-21

              Когда-то мечтал на таком летать, но.... медкомиссию не прошел.
          2. Berkut752 Звание
            Berkut752
            0
            Сегодня, 14:57
            Замкадыш, в Финляндии стоят на вооружение , до сих пор, купить через третьи страны. А также в Сирии, Вьетнаме. Если задаться целью то найдут.
        2. Berkut752 Звание
          Berkut752
          0
          Сегодня, 14:51
          OrangeBigg
          (Александр)
          МиГ-21бис
          Максимальная скорость на высоте: 2230
          Смог бы поднять на высоту 19 000
    3. Родился_в_России Звание
      Родился_в_России
      0
      Сегодня, 14:29
      Красота неописуемая по городам было бы красивей

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