Армия обороны и служба внешней разведки Израиля утвердили план действий на случай атаки Ирана
Израильская авиация вечером 1 апреля нанесла удар по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате примыкающее к дипмиссии здание было полностью разрушено, погибли семь иранских офицеров, включая двух генералов-советников, несколько десятков человек получили ранение. После этого в Тегеране пообещали ответные действия в самое ближайшее время.
Ранее израильская газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на свои источники, что Вооруженные силы Ирана, скорее всего, нанесут удары по территории Израиля после 12 апреля, когда закончится мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль Фитр). По данным издания, израильские военные полагают, что атакам будут подвергнуты военные объекты стратегического значения. В ЦАХАЛ не исключают, что удары могут быть нанесены как по южным и северным регионам Израиля, так и сектору Газа или Голанским высотам.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 7 апреля, что военное ведомство завершило подготовку к реагированию в случае любого сценария, который может развиться в отношении Ирана. В Тель-Авиве предупредили, что ЦАХАЛ очень быстро ответит «решительными атакующими действиями» любому, кто решится напасть на страну.
Израильское онлайн-издание Ynet сообщает, что армия обороны Израиля и служба внешней разведки «Моссад» утвердили общий план действий на случай атаки Ирана, которая ожидается в ближайшие 24-48 часов. Командование ЦАХАЛ и руководство внешней разведки одобрили прямой вооруженный ответ Ирану в случае, если нападение будет осуществлено непосредственно с территории Исламской Республики. Хотя не исключено, что для «удара возмездия» Тегеран задействует подконтрольные исламистские группировки на Ближнем Востоке. При этом военно-политическое руководство Израиля полагает, что действия Ирана могут быть многоаспектными.
Американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники ранее сообщили, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
Между тем, ответные действия Тегерана сильно беспокоят Соединенные Штаты. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон предупредил иранское руководство, что оно не должно использовать инцидент с авиаударом по посольству в Дамаске «как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе».
- ЦАХАЛ
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