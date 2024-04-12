Армия обороны и служба внешней разведки Израиля утвердили план действий на случай атаки Ирана

5
Армия обороны и служба внешней разведки Израиля утвердили план действий на случай атаки Ирана

Израильская авиация вечером 1 апреля нанесла удар по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате примыкающее к дипмиссии здание было полностью разрушено, погибли семь иранских офицеров, включая двух генералов-советников, несколько десятков человек получили ранение. После этого в Тегеране пообещали ответные действия в самое ближайшее время.

Ранее израильская газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на свои источники, что Вооруженные силы Ирана, скорее всего, нанесут удары по территории Израиля после 12 апреля, когда закончится мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль Фитр). По данным издания, израильские военные полагают, что атакам будут подвергнуты военные объекты стратегического значения. В ЦАХАЛ не исключают, что удары могут быть нанесены как по южным и северным регионам Израиля, так и сектору Газа или Голанским высотам.



Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 7 апреля, что военное ведомство завершило подготовку к реагированию в случае любого сценария, который может развиться в отношении Ирана. В Тель-Авиве предупредили, что ЦАХАЛ очень быстро ответит «решительными атакующими действиями» любому, кто решится напасть на страну.

Израильское онлайн-издание Ynet сообщает, что армия обороны Израиля и служба внешней разведки «Моссад» утвердили общий план действий на случай атаки Ирана, которая ожидается в ближайшие 24-48 часов. Командование ЦАХАЛ и руководство внешней разведки одобрили прямой вооруженный ответ Ирану в случае, если нападение будет осуществлено непосредственно с территории Исламской Республики. Хотя не исключено, что для «удара возмездия» Тегеран задействует подконтрольные исламистские группировки на Ближнем Востоке. При этом военно-политическое руководство Израиля полагает, что действия Ирана могут быть многоаспектными.

Американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники ранее сообщили, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.

Между тем, ответные действия Тегерана сильно беспокоят Соединенные Штаты. Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон предупредил иранское руководство, что оно не должно использовать инцидент с авиаударом по посольству в Дамаске «как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе».
  • ЦАХАЛ
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 13:07
    проект Израиль пора закрывать это человеконенавистническая страна
  2. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 13:12
    вообще то Иран уже давно обладает как минимум "грязной" ядерной бомбой
    так как обогащением урана доведено до 60%
    обогащение урана-235 в сборках для реактора РБМК-1000 на Чернобыльской АЭС было всего 1,8 % - 2,8 %
    так что Израилю действительно нужен план - по скорому исходу евреев куда то
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 13:24
    ...Вашингтон предупредил иранское руководство, что оно не должно использовать инцидент с авиаударом по посольству в Дамаске «как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе».

    Некоторые поняли это предупреждение так, что по Израилю можно бить всем чем захотят, но так чтобы американские войска и объекты, расположенные в регионе не затронуло. Добрые янки. bully
  4. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 13:37
    После таких заявлений Ирану точно захочется подольше не наносить ответный удар, чтобы дольше нервничали. И когда они устанут нервничать и расслабятся - вот тогда свешть свое воздаяние.
  5. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 14:36
    Мало верится что вообще Иран ответит. Или как комариный укус . Трусы.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»