Украинскому уклонисту хватило сил переплыть реку Тиса и за две минуты оказаться в Румынии
Смелому и хорошо физически развитому украинскому уклонисту от мобилизации хватило сил переплыть реку Тиса и за две минуты оказаться в Румынии. Похоже, ему не страшны никакие преграды, он готов на все, лишь бы не оказаться на передовой.
Кадры «подвига» этого украинца, снятые в Закарпатье, появились в сети интернет.
Теперь он стал свободным, очутившись в европейском государстве, где ему можно не опасаться мобилизации и вступления в ряды ВСУ. Его приключение закончилось удачно.
Тису и ранее переплывали те, кто не хотел попасть на передовую, но далеко не каждому это удавалось. Так, 22 человека не справились с сильным течением и утонули.
История данного «заплыва» по какой-то причине оказалась на Украине резонансной. Один из местных ресурсов даже сделал опрос, чтобы выяснить отношение респондентов к поступку уклониста. Неожиданно оказалось, что каждый второй опрошенный одобрительно отнесся к действиям мужчины. Отрицательное отношение к его поступку выразил лишь каждый пятый респондент, а остальные воздержались от оценок.
Только с начала года из украинской армии дезертировало примерно 25 тысяч человек. А число граждан, стремящихся уклониться от призыва в ВСУ, достигло, по некоторым данным, полутора миллионов человек.
Только за первый квартал в их отношении на Украине возбуждено примерно 13 тысяч уголовных дел. Впрочем, это лишь по официальной статистике, а в реальности их может быть и больше.
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