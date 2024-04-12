Украинскому уклонисту хватило сил переплыть реку Тиса и за две минуты оказаться в Румынии

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Украинскому уклонисту хватило сил переплыть реку Тиса и за две минуты оказаться в Румынии

Смелому и хорошо физически развитому украинскому уклонисту от мобилизации хватило сил переплыть реку Тиса и за две минуты оказаться в Румынии. Похоже, ему не страшны никакие преграды, он готов на все, лишь бы не оказаться на передовой.

Кадры «подвига» этого украинца, снятые в Закарпатье, появились в сети интернет.

Теперь он стал свободным, очутившись в европейском государстве, где ему можно не опасаться мобилизации и вступления в ряды ВСУ. Его приключение закончилось удачно.


Тису и ранее переплывали те, кто не хотел попасть на передовую, но далеко не каждому это удавалось. Так, 22 человека не справились с сильным течением и утонули.

История данного «заплыва» по какой-то причине оказалась на Украине резонансной. Один из местных ресурсов даже сделал опрос, чтобы выяснить отношение респондентов к поступку уклониста. Неожиданно оказалось, что каждый второй опрошенный одобрительно отнесся к действиям мужчины. Отрицательное отношение к его поступку выразил лишь каждый пятый респондент, а остальные воздержались от оценок.

Только с начала года из украинской армии дезертировало примерно 25 тысяч человек. А число граждан, стремящихся уклониться от призыва в ВСУ, достигло, по некоторым данным, полутора миллионов человек.

Только за первый квартал в их отношении на Украине возбуждено примерно 13 тысяч уголовных дел. Впрочем, это лишь по официальной статистике, а в реальности их может быть и больше.

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    11 комментариев
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    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 13:11
      Жить захочешь и не так раскорячишся (с)
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 13:30
        В ВСУ будут служить только те у кого не хватит подготовки переплыть Тису.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 14:29
          Место для заплыва выбрано удачно, на повороте реки, с выходом на отмель. Видно, что два чувака на украинской территории (видно прикордонники) даже не пытаются стрелять в него. Граница, видимо, проходит по руслу реки.
    2. Single-n Звание
      Single-n
      +1
      Сегодня, 13:15
      И нерАбы , и нерЫбы:) Наш верхний ларс отдыхает.
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 13:20
      Вот не зря родители стараются детей на плаванье отдать. Всесторонне развивает этот спорт))))осанка опять же
    4. andrewkor Звание
      andrewkor
      0
      Сегодня, 13:45
      Эх,хороший был фильм из моего детства - "Над Тисой", немного наивный , но все равно интересный.Поищу ка я его в Интернете!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 14:33
        Цитата: andrewkor
        Поищу ка я его в Интернете!

        Лови !
        https://rezka.ag/films/thriller/49259-nad-tissoy-1958.html
    5. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 13:52
      А спортивный уклонист, однако.
    6. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      Сегодня, 13:52
      Смелому и хорошо физически развитому украинскому уклонисту от мобилизации хватило сил переплыть реку Тиса

      Колючка не помешала, однако.

      Тису и ранее переплывали те, кто не хотел попасть на передовую ... 22 человека не справились с сильным течением и утонули

      Если 22 человека утонули, переплывая не особо широкую реку, то сколько же переплыли? Там счёт на тысячи должен идти.
    7. _DD_ Звание
      _DD_
      +3
      Сегодня, 14:10
      Эх такой Морпех уплыл) Морская Свинка
    8. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      +1
      Сегодня, 14:35
      Тут прощание с отечеством по форме номер пять было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:

      — Траяску Романиа Маре!

      Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.

      — Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…

      Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.

      — Но! — сказал командор добродушно. — Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!

      В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.

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