Посол России в Хартуме: Судан рассчитывает на появление в стране постоянного пункта МТО российского флота

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Посол России в Хартуме: Судан рассчитывает на появление в стране постоянного пункта МТО российского флота

Вопрос создания в Судане постоянного пункта материально-технического обеспечения ВМФ России с повестки дня не снят, военные власти этой страны по-прежнему рассчитывают реализовать проект. Об этом заявил посол России в Хартуме Андрей Черновол.

На сегодняшний день суданские власти не разорвали межправительственное соглашение о создании пункта МТО российского флота в Порт-Судане, но они не могут завершить процедуру ратификации документа. В Судане идет война, поэтому нет соответствующего органа законодательной власти, который мог бы рассмотреть соглашение и утвердить его.



Повторю, что есть подписанное межгосударственное соглашение 2020 года о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане. Вопрос лишь в завершении суданскими друзьями процедуры его ратификации. Принципиальный настрой на движение вперед по данному направлению неоднократно публично подтверждался, в том числе местным военным руководством

- приводит ТАСС слова Черновола.

Впервые разговоры о возможном строительстве базы МТО на побережье Красного моря пошли еще в 2021 году. Потом был этап переговоров, окончательное разрешение было получено в начале 2023 года. Соглашение ратифицировано российской стороной, но не суданской, поскольку просто некем. Как только это произойдет, Россия сможет приступить к строительству.

Новая база позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал. Согласно договору, в пункте МТО одновременно могут находиться не более четырех кораблей ВМФ РФ, в том числе атомных. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.
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    2 комментария
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    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +4
      Сегодня, 13:24
      От недостатка объективной информации про Судан, остается непонимание - почему именно Судан, где никак не угомонятся политические страсти? Почему не Эритрея, которая "в доску своя" и даже вперед всех признала Крым, Донбас и все что будет дальше отходить к РФ? Или Эритрея настолько неподходящая по географии и наличию удобной бухты для пункта МТО? Мы так уверены,. что в Судане нам будет лучше?
      Жду, когда знающий журналист опишет эту ситуацию и почему мы окончательно отказались от Адена, когда-то лучшего друга СССР где самое уникальное место для базы ВМФ.
    2. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      -1
      Сегодня, 13:25
      для развертывания пункта МТО в Судане достаточно плавмастерской
      ну и "обвес" в виде батареи из 2 ПУ БПРК Бастион, дивизион ЗРК С-400 с 8 ПУ, 4 Тор-М2, 4 ЗРПК Панцирь
      можно и авиабазу еще с Су-35, Су-34, МиГ-31, Ка-27, еще и парочку Ил-38
      так сказать наша СВР получит расширенную прописку в Судане
      ну а потом корабли и подплав ВМФ РФ подтянется

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