После ударов по энергообъектам Николаевской области оккупированная ВСУ часть российской Херсонщины осталась без света
Сегодня вся оккупированная украинскими формированиями часть российской Херсонской области была отключена от электроснабжения. Об этом сообщили ставленники киевского режима на данной территории.
По информации украинских источников, масштабное отключение света в регионе последовало за массированными ударами Вооруженных сил Российской Федерации по энергетической инфраструктуре в соседней Николаевской области Украины. Именно энергообъекты Николаевщины в последнее время питали электричеством территорию оккупированной ВСУ части российской Херсонщины.
Естественно, вслед за отключениями света начались и аварии на объектах водоснабжения региона. Теперь жители оккупированной территории испытывают еще и проблемы со снабжением водой.
Отметим, что многие западные аналитики подчеркивают изменение тактики российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Если в 2023 году российская армия наносила удары ограниченно, стараясь поражать подстанции, то теперь основной упор делается на выведение из строя электростанций с последующим очень серьезным ущербом для украинской энергетической системы.
Представители энергокомпаний Украины заявляют, что некоторые электростанции, по которым наносились российские удары, столь сильно пострадали, что восстановление инфраструктуры займет не менее года, а то и большее время. При этом Украина столкнулась с нехваткой систем противовоздушной и противоракетной обороны и ничего не может противопоставить регулярным ударам российской армии по своим энергообъектам.
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