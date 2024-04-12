Крупнейшая парламентская партия Швейцарии выступила за референдум по нейтральному статусу, желая закрепить его в конституции
Народная партия Швейцарии, находящаяся на правых политических позициях и составляющая большинство в национальном парламенте, планирует провести в стране всенародный референдум по вопросу нейтралитета. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
В данной партии недовольны тем, что власти страны ввели санкции против России. Представители организации считают это нарушением принципа нейтралитета, поскольку фактически Швейцария в данном случае занимает одну из сторон в конфликте с Россией.
В этой связи Народная партия предлагает закрепить в конституции Швейцарии принципы вооруженного нейтралитета, неучастия в деятельности военно-политических альянсов (намек на НАТО) и любых невоенных принудительных мерах по отношению к другим государствам, включая и экономические санкции. В свою очередь, правительство Швейцарии заявляет, что санкции против России якобы не противоречат политике нейтралитета страны.
Политику руководства страны поддерживает часть швейцарской бизнес-элиты. В первую очередь, речь идет о производителях оружия, которые считают, что из-за политики нейтралитета очень сложно осуществлять поставки вооружений и военной техники другим государствам. Следовательно, военно-промышленные компании Швейцарии несут значительные убытки.
Тем не менее, преодолеть сопротивление парламентского большинства, особенно в такой стране, как Швейцария, не очень просто. Сторонники проведения референдума уже собрали достаточное для его проведения количество подписей.
- Wikipedia / Flooffy - Federal Palace of Switzerland, Bern
Информация