Крупнейшая парламентская партия Швейцарии выступила за референдум по нейтральному статусу, желая закрепить его в конституции

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Крупнейшая парламентская партия Швейцарии выступила за референдум по нейтральному статусу, желая закрепить его в конституции

Народная партия Швейцарии, находящаяся на правых политических позициях и составляющая большинство в национальном парламенте, планирует провести в стране всенародный референдум по вопросу нейтралитета. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

В данной партии недовольны тем, что власти страны ввели санкции против России. Представители организации считают это нарушением принципа нейтралитета, поскольку фактически Швейцария в данном случае занимает одну из сторон в конфликте с Россией.

В этой связи Народная партия предлагает закрепить в конституции Швейцарии принципы вооруженного нейтралитета, неучастия в деятельности военно-политических альянсов (намек на НАТО) и любых невоенных принудительных мерах по отношению к другим государствам, включая и экономические санкции. В свою очередь, правительство Швейцарии заявляет, что санкции против России якобы не противоречат политике нейтралитета страны.

Политику руководства страны поддерживает часть швейцарской бизнес-элиты. В первую очередь, речь идет о производителях оружия, которые считают, что из-за политики нейтралитета очень сложно осуществлять поставки вооружений и военной техники другим государствам. Следовательно, военно-промышленные компании Швейцарии несут значительные убытки.

Тем не менее, преодолеть сопротивление парламентского большинства, особенно в такой стране, как Швейцария, не очень просто. Сторонники проведения референдума уже собрали достаточное для его проведения количество подписей.
  • Wikipedia / Flooffy - Federal Palace of Switzerland, Bern
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11 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +3
    Сегодня, 13:29
    референдум по нейтральному статусу
    Пусть проводят, хуже (и лучше) не будет. Нам надо понимать, что это не из любви к России, а чисто бизнес.
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 13:37
      Это просто фиговый листок, чтобы на каждом углу заявлять о своём нейтралитете и пудрить мозги плохо знающим историю и ценность швейцарского нейтралитет, впрочем как и шведского.

      Что Швейцария, что Швеция, в годы ВМВ официально именовались нейтральными государствами, но в действительности их нейтралитет заканчивался там где можно было заработать на германском нацизме. Лживые до дошноты. angry
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 14:12
        Цитата: кредо
        Лживые до дошноты.

        И трусливые, ибо референдум надо было проводить по вопросу вступления в НАТО, а сей час данное телодвижение вообще смысла не имеет , кроме как .... на всякий случай, а вдруг пронесет. Пронесет, только очень жидко.
  2. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 13:37
    посмотрим посмотрим,
    швейцарцы многим нам обязаны, по факту свою независимость и конституцию они получили от РИ и Александра 1
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Грац
      швейцарцы многим нам обязаны

      Оказанная услуга ничего не стоит - народная буржуинская мудрость.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:10
      Цитата: Грац
      швейцарцы многим нам обязаны, по факту свою независимость и конституцию они получили от РИ и Александра 1

      Российская империя, которая отказалась от своих законных репараций со стороны Франции как главный победитель в пользу швейцарской банковской системы. Швейцарию превратили с международный офшор.
      У нас это хорошо помнят и документы сохранились. А в Швейцарии, кажется, и об этом забыли, и своем нейтральном статусе, введя санкции против Российской Федерации. Ну да ладно, у меня статья не об этом.
  3. Комментарий был удален.
  4. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 13:42
    "Поздно пить Боржоми, если почки отказали.."
    Козьма Прутков. 19 век.
    После того как легли под мммм... американцев(пытаюсь не нарваться) в вопросе тайны вкладов, то тут и сдулся весь нейтралитет..
    А теперь это так, крошки подобрать. ВПК этой маленькой, но очень гордой страны, явно не тянет на роль локомотива. Основа была финансы. Теперь они поехали в другую юрисдикцию. Не все, и не сразу.
    Но утекают.
  5. Ig sura Звание
    Ig sura
    +1
    Сегодня, 13:43
    Уже нет нейтралитета у Швейцарии пусть они забудут эту статью они поставляли боеприпасы ВСУ притом заморозили активы России теперь только НАТО их статус
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:48
    Референдум скажет, что любое действие не нарушит статус нейтральности, особенно если оно согласовано с госдепом США
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 13:50
    фашистские гены и лютая русофобия ..перевесили все их показные принципы.. laughing
    *кстати, Адик Гитлер называл Швейцарию.."прыщ на карте Европы", где то попадался исторический факт laughing
  8. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 14:39
    The Swiss have surrendered, for some reason, their "stock in trade". It matters not if they take it back, or attempt a "do over", the "trust", which has been their only asset, is broken, and even if it is fixed, is lost.

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