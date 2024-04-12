В Британии заявили о возможности отправки на Украину лазерного оружия для уничтожения дронов

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В Британии заявили о возможности отправки на Украину лазерного оружия для уничтожения дронов

На фоне острой нехватки у ВСУ комплексов ПВО и боеприпасов к ним на Украину могут отправиться прототипы британского лазера для уничтожения дронов. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на недавнее заявление главы военного ведомства Великобритании Гранта Шэппса.

В материале говорится, что речь идет о новейшей разработке под названием DragonFire. Что характерно, начало поставок данного вооружения в британскую армию запланировано на 2027 год. На данный момент лазер еще проходит испытания.



Напомним, что в январе текущего года Минобороны Великобритании заявляло о первом успешном боевом применении перспективного вооружения. Сообщалось, что в ходе испытаний лазер успешно поразил несколько воздушных целей. Характеристики DragonFire не разглашаются, но разработчик заявляет, что один выстрел из нового лазера будет обходиться всего в 10 фунтов стерлингов.

Согласно заявлению Шэппса, слова которого приводит издание, у Британии имеется уникальное оружие, которое могло бы поспособствовать разрешению текущего конфликта. Несмотря на то, что его поставки в британскую армию начнутся лишь в 2027 году, оно уже могло бы оказаться полезным для Украины.

Скажем так, оно не обязательно должно быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его

- отметил глава Минобороны Великобритании.

Стоит отметить, что вовлеченность Лондона в украинский конфликт на стороне Киева уже доказана и не подлежит сомнению. Однако в случае с лазером, скорее всего, британские партнеры киевских властей не столько хотят помочь ВСУ, сколько испытать свое новейшее вооружение в реальных боевых условиях до того, как будет принято окончательное решение о его массовых поставках в войска.

Кроме того, если DragonFire попадет на Украину, то с большой вероятностью вместе с британскими военными, которые и будут непосредственными операторами данного вооружения.
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    20 комментариев
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    1. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      -1
      Сегодня, 13:38
      она "сырая" еще по-любому...сказочники..ну пусть передадут..такой вундервафли в списке по уничтожению у наших еще нет.. wassat
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 13:51
        Ну кто же экспериментальный образец кому-то, да ещё задаром поставляет... Этот единичный(штучный) прототип военного лазера стоит столько, что для его охраны и пары батарей "Patriot-ов" не хватит...
        1. Canecat Звание
          Canecat
          +1
          Сегодня, 14:53
          Ну кто же экспериментальный образец кому-то, да ещё задаром поставляет

          А кто сказал что он штучный? Кто сказал что он еще в стадии испытаний? Сами мелкобриты? Может они хотят что бы все так думали...
          Если у нас стационарный лазер успешно испытали в конце 80-х, так можно сказать, что не мы одни над ним работали...
          И заметьте... мы про Пересвет рассказали как о свершившемся факте, и наверняка, по той причине, что о его существовании узнали за рубежом, когда смысла скрывать уже не было... а если бы его существование до сих пор было бы на уровне слухов, мы бы и сейчас ни чего не знали. Так стоит ли доверять словам наглосаксов об испытаниях?
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 14:58
            Доверять вообще сейчас никому не стоит, а англосаксам тем более...
    2. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 13:38
      на Украину могут отправиться прототипы британского лазера для уничтожения дронов.
      Скорее всего, этот лазер предназначен для уничтожения маленьких дронов и поэтому должен применяться на ЛБС, а это большой риск для британцев, что вскоре он может оказаться в наших руках - британцам стоит задуматься.
    3. Ivan F Звание
      Ivan F
      0
      Сегодня, 13:38
      В условиях ЛБС вещь абсолютно бесполезная, луч всем в радиусе километров, выдает точку расположения установки. Но для тылового прикрытия всего чего угодно, самое оно.
    4. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:38
      Молодцы, отправляют прототип для испытаний, а заявления делают такие, что можно подумать, что поставляют немерянное количество лазеров. Имперские шагоходы забыли отправить для выхода к Азовскому морю...
    5. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 13:38
      Хоть плачь, они сами то верят в эту систему?
      1. olegich Звание
        olegich
        0
        Сегодня, 13:43
        Британские ученные, британская разведка, теперь еще и британские лазеры. Скучно.
    6. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 13:39
      Очередная вундервафля, которая прямо остановит конфликт. Швепс тоже из когорты британских учёных?))
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +2
        Сегодня, 14:01
        Цитата: lukash66
        которая прямо остановит конфликт.

        Никто так не думает.
        Украина - уникальный полигон для испытания новых видов вооружения в реальных боевых условиях, чем запад и пользуется.
    7. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:40
      На сколько можно понять нам придётся гасить всю энергетику расположенную на Украине. yes
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        +2
        Сегодня, 13:48
        Цитата: кредо
        На сколько можно понять нам придётся гасить всю энергетику расположенную на Украине. yes

        Вряд ли эти комплексы в розетку втыкают. Хотя энергетику гасить придётся.
    8. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 13:43
      всего в 10 фунтов стерлингов
      Двойной джин-тоник в пабе yes .
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 14:04
        Только в комплекте наверно пара жд составов с 18650... lol
    9. cpls22 Звание
      cpls22
      +1
      Сегодня, 13:44
      Где-нибудь вдалеке от ЛБС вполне могут и испытать. Зато потом какая реклама будет . Американцы в Ираке испытывали, надо же как-то конкурировать с ними, чтобы продавать саудитам.
    10. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:52
      Интересно во сколько оценит наш бизнес эту английскую вундерваффе ? Особенно если она нам достанется в упаковке.
    11. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 13:56
      Бластерную имперскую штурмовую винтовку пусть отправят. Там ее как раз не хватает
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 14:21
        Селюки дорвутся до лазера, будут по нашим окопам светить.
    12. лесничий Звание
      лесничий
      0
      Сегодня, 14:00
      Ну и что, это спасет Украину от поражения? Бред сивой кобылы. Испытать что-то на поле боя - это да, и не факт что это не попадет к нам для изучения.

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