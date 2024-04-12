У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. В то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по событиям на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля утверждает, что любой переговорный процесс возможен лишь в виде диалога. Российский президент к нему готов. Но надо понимать, что переговоры возможны лишь с учетом существующих реалий, которые значительно изменились с момента соглашений в Стамбуле. Сейчас обстановка на фронте иная, а значительные территории уже являются российскими после проведенных на них референдумах.- сказал пресс-секретарь президента России.Таким образом, российские власти в очередной раз подчеркивают свою верность изначальной позиции – с учетом действительности переговоры возможны. Эта точка зрения постоянно искажается в украинском и западном медийных пространствах. Россия от переговоров не отказывалась, но проводить их на условиях киевского режима и его западных покровителей не собирается.В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагает абсолютно неадекватный реальности «план», подразумевающий отказ России от всех новых территорий, включая Крым. Это просто нереально в сложившейся ситуации, и естественно, что Москва на такой шаг никогда не пойдет.