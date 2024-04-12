Представитель президента РФ: Путин подтвердил готовность к диалогу по Украине

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Представитель президента РФ: Путин подтвердил готовность к диалогу по Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по событиям на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утверждает, что любой переговорный процесс возможен лишь в виде диалога. Российский президент к нему готов. Но надо понимать, что переговоры возможны лишь с учетом существующих реалий, которые значительно изменились с момента соглашений в Стамбуле. Сейчас обстановка на фронте иная, а значительные территории уже являются российскими после проведенных на них референдумах.

У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. В то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров

- сказал пресс-секретарь президента России.

Таким образом, российские власти в очередной раз подчеркивают свою верность изначальной позиции – с учетом действительности переговоры возможны. Эта точка зрения постоянно искажается в украинском и западном медийных пространствах. Россия от переговоров не отказывалась, но проводить их на условиях киевского режима и его западных покровителей не собирается.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагает абсолютно неадекватный реальности «план», подразумевающий отказ России от всех новых территорий, включая Крым. Это просто нереально в сложившейся ситуации, и естественно, что Москва на такой шаг никогда не пойдет.
  • kremlin.ru
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107 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +12
    Сегодня, 13:35
    Диалог?Со слепоглухонемыми?Мда,комментарии излишри
    1. кредо Звание
      кредо
      +9
      Сегодня, 13:48
      Диалог?Со слепоглухонемыми?...

      Ну хорошо, а если янки действительно уломают и заставят подписать наркомана на наших условиях, с признанием границ четырёх областей за Россией, что дальше?
      Мы ведь прекрасно понимаем, что после этого англосаксы превратят территорию остатков Украины в плацдарм для баз НАТО и Белгород с Запорожьем и Херсоном будут на первой линии уничтожения.
      Нам сейчас начинать выселять жителей тех областей в глубь страны или снова начинать очередное СВО? recourse
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 13:51
        Не хочется о этом и думать.Что это достанется нашим внукам,еще более кровавое..
        1. кредо Звание
          кредо
          -1
          Сегодня, 14:14
          Не хочется о этом и думать.Что это достанется нашим внукам,еще более кровавое..

          Никому не хочется, но надо.

          Последний Император Российский, как человеко порядочный и не злобливый, дал втянуть себя и страну в 1-ю мировую войну, вместо того, чтобы послать все имевшие договорённости и договора с западными "партнёрами" к едрене фене и заняться обустройством страны, подъёмом уровня жизни населения и укреплением обороноспособности.

          Императора не стало, его приближенные вместо того чтобы сделать то, что он не сделал, как недоумки купались в лучах сиюминутной славы таких же столичных пустобрёхов, в результате чего и тех и других через восемь месяцев снесли большевики, в два счёта.

          Начало девяносто годов прошлого века ознаменовалось тем, что те в кого страна верила как строителей коммунизма светлого будущего, одряхлели, заплыли жиром, а некоторые ударились в маразм, и выбрали в лидеры слабого, безвольного, трусливого и косноязычного генсека, который страну профукал и вверг её в состояние шестидесятилетней давности.
          Страну развалили, те кого считали братьями даже внутри Союза погрязли во внутренних войнах за национальную идентичность и превратились для нас практически во врагов.

          Варшавский договор и СЭВ развалили, агрессивный блок НАТО стоит на наших границах и всё говорит о том, что стоит он там не для защиты границ стран ЕС и НАТО от непрошенных эмигрантов из нищих и разорённых НАТО стран, а с конкретной целью - уничтожить Россию.

          Цикл восстановления нацизма, фашизма и военной готовности к агрессии против России похоже сделал оборот и уже фраза Владимир Владимировича Путина из 2018 года:
          Да, для человечества это будет глобальная катастрофа (это он о применение ядерного оружия). Для мира это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

          не кажется просто словесной эквилибристикой. hi
          1. Aken Звание
            Aken
            +4
            Сегодня, 14:22
            Последний Император Российский, как человеко порядочный и не злобливый, дал втянуть себя и страну в 1-ю мировую войну, вместо того, чтобы послать все имевшие договорённости и договора с западными "партнёрами" к едрене фене

            Что означает эта фраза? Как такое случилось? У Вас какой-то альтернативный учебник в школе был?
            1. кредо Звание
              кредо
              0
              Сегодня, 14:37
              Что означает эта фраза? Как такое случилось? У Вас какой-то альтернативный учебник в школе был?

              Всё возможно, в том числе и то, что мы с Вами учились в разные года, по разным учебникам и книгам о истории.
              Я Николая Александровича Романова воспринимаю именно так.
              Есть другое мнение, готов послушать. hi
              1. Aken Звание
                Aken
                +1
                Сегодня, 14:41
                Меня учили, что 1-я мировая началась 1 августа 1914 года в момент, когда Германия объявила войну России.
                А в Вашей истории как дело было?.
        2. pin_code Звание
          pin_code
          +7
          Сегодня, 14:19
          Нас сливают? Или мне просто так кажется?
      2. Ivan F Звание
        Ivan F
        +9
        Сегодня, 13:57
        Увы, но это называется огромный геополитический проигрыш. Опять. НАТО на Украине и в Финляндии. Результат "игры" оказался плачевен. request
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 14:28
          ...НАТО на Украине и в Финляндии. Результат "игры" оказался плачевен. request

          Результат таков каков он есть и нужно исходить из реальностей.
          Как всегда и во все времена и во многих странах предают и продают страну те, кто ближе к власти.
          Слабые политики и слабая исполнительная власть любой страны всегда будут проигрывать окружающим такую страну более агрессивным, твёрдым и последовательным странам.

          Не сложно предугадать, что в нынешних условиях ряд (а может быть и очень солидный ряд) министров, губернаторов и глав крупных городов будут сняты и переведены на менее ответственные места, но этого уже недостаточно. Надо власти (законодательную и исполнительную) повернуться, во всех отношениях, лицом к народу (и бизнесу), пока народ не повернулся к ним спиной. hi
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            0
            Сегодня, 14:51
            Судя по происходящему (особенно внутри на социальном,а не только на военном уровне) изменений никаких не будет. Наоборот, ситуация усугубляется и будет ещё только больше усугубляться. Организм вошел в стадию, когда сам себя вылечить уже не может. request И чем все это заканчивается, мы с вами хорошо знаем.
      3. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 14:15
        Так может не стоит ломаться и гнуть свою линию
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 14:33
          Так может не стоит ломаться и гнуть свою линию

          Так в том то и дело, что российская власть начала ломаться и гнуть свою линию лишь в 2022 году, а до это, с момента "перестройки" вела себя как малограмотный и слабовольный человек и верила всему что ей скажут и наобещают образованные дяди из-за большой лужи. fool
      4. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 14:51
        на наших условиях

        Есливы забыли, условия Кремля подарить Донбасс западенцам.
    2. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      -12
      Сегодня, 13:51
      переговоры возможны - НО, СВО как шла так и будет идти
      - пока будем договариваться, большая часть украины перейдет под наш контроль
      и тогда уже будем договариваться с украинским правительством в изгнание
      есть легитимный украинский президент Янукович где то в Ростове на Дону
      1. ASAD Звание
        ASAD
        +4
        Сегодня, 14:09
        Да хватит фантазировать, Зря что-ли Лукашенко предложил вести переговоры с Зеленским вместо Путина? А что за надежды что военные отнесутся с пониманием?
      2. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +3
        Сегодня, 14:11
        Даже за несколько лет под наш контроль мало что перейдет. Все наши продвижения - до первого большого города. Брать города типа Харькова или Одессы - это год-полтора, притом последовательно (т.е. 2-3 года), притом кинув на это все, что есть (чего хахлы и ждут - с Харьковом). Но до них еще дойти надо. А еще где то грустит наш (?) Херсон, где «мы навсегда». И наше руководство это реально понимает.
    3. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 14:13
      Ну почему.. Двое могут договориться.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 14:17
      Цитата: dmi.pris1
      Диалог?Со слепоглухонемыми?Мда,комментарии излишри

      Ага, глава переговоров Мединский, а "черный кардинал" Абгамович.
  2. rgd20 Звание
    rgd20
    +15
    Сегодня, 13:36
    На грабли наступать, видимо нравится.
    Минск-2, а потом - "нас обманули"
    Стамбул, а потом - "они подписали, но не выполнили условия"
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +7
      Сегодня, 13:40
      . Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
      Вообще, странно это.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 13:47
      Видимо Ле Пэн права и знала ,что какая то движуха на этих граблях происходит..
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 14:24
      Цитата: rgd20
      Минск-2, а потом - "нас обманули"
      Стамбул, а потом - "они подписали, но не выполнили условия"

      Так лучше в больнице им. Кащенко с пациентами подписать, это надежнее будет чем с Киевом и Западом.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +9
    Сегодня, 13:38
    Ну и зачем это надо было все затевать тогда?
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:40
      Ничего нового, так наши с первого дня СВО заявляли, что готовы к переговорам, а вот какие условия будут, это уже другой вопрос.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +6
        Сегодня, 13:43
        Ну, первым делом " для ведения переговоров" они затребуют прекращение огня, на что мы благородно согласимся, ведь хождение по граблям, наша национальная забава, а потом - "нас опять обманули" ;).
        Какие нафиг переговоры, пусть приходят и подписывают капитуляцию и мы примем их с распростертыми обътиями
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -9
          Сегодня, 13:49
          Цитата: 75Сергей
          Ну, первым делом " для ведения переговоров" затребуют прекращение огня, на что мы благородно согласимся

          Позвольте узнать, а откуда такая уверенность, что РФ пойдёт на "прекращение огня"? Вы лично вхожи в Генштаб и к Президенту РФ?
          1. fif21 Звание
            fif21
            +10
            Сегодня, 13:53
            Цитата: Монтесума
            Позвольте узнать, а откуда такая уверенность, что РФ пойдёт на "прекращение огня"?

            Да было уже перед Стамбулом . Отвели войска от Киева , и что ? Зеле нужна передышка до ноября . hi
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              -8
              Сегодня, 13:56
              Цитата: fif21
              Да было уже перед Стамбулом

              Что было, то давно сплыло. Ситуация значительно изменилась. И, судя по последним действиям ВС РФ, никто Зеле передышку давать не собирается.
              1. Perun61 Звание
                Perun61
                +1
                Сегодня, 14:31
                Монтесума, на свой, немного перефразированный вопрос сможете ответить?


                Цитата: Монтесума
                Позвольте узнать, а откуда такая уверенность, что "никто Зеле передышку давать не собирается". Вы лично вхожи в Генштаб и к Президенту РФ??
                1. 75Сергей Звание
                  75Сергей
                  0
                  Сегодня, 14:36
                  Вот насчет передышки то мы и опасаемся.
                2. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  -2
                  Сегодня, 14:43
                  Цитата: Perun61
                  Монтесума, на свой, немного перефразированный вопрос сможете ответить?


                  Цитата: Монтесума
                  Позвольте узнать, а откуда такая уверенность, что "никто Зеле передышку давать не собирается". Вы лично вхожи в Генштаб и к Президенту РФ??

                  Могу ответить. Моя скромная персона в Генштаб не вхожа, я сужу по нарастающей интенсивности успешного разрушения инфраструктуры укрорейха, их чего следует, что останавливать ВС РФ на полпути никто не собирается.
            2. Romario_Argo Звание
              Romario_Argo
              -4
              Сегодня, 14:00
              было уже перед Стамбулом

              кстати, тот отвод войск нас выручил т.к. не было поддержки, было полное бездействие от населения украины
              и еще мы минимизировали наши вероятные потери
              1. 75Сергей Звание
                75Сергей
                +3
                Сегодня, 14:33
                .мы минимизировали наши вероятные потери
                Эту лапшу мы уже слышали, тогда опять тот-же вопрос, не имея ресурсов, зачем это было затевать?
                1. Romario_Argo Звание
                  Romario_Argo
                  -2
                  Сегодня, 14:34
                  Эту лапшу мы уже слышали

                  как считаете (?)
                  походу украм свет дали - прямо с 12:00 прорвало ципсошников на ВО
                  1. Гардамир Звание
                    Гардамир
                    0
                    Сегодня, 14:56
                    Судя по вашим ответам вы и есть ...
                  2. Perun61 Звание
                    Perun61
                    0
                    Сегодня, 14:56
                    Раньше если в дружественной интернет-беседе не могли привести нормальных аргументов, просто писали "ты редиска" и сливались, а сейчас пишут "ты ципсошник".
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +4
      Сегодня, 14:13
      А затевали не ЭТО. Затевали маленькую победоносную спецоперацию.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 14:34
        Ну мы все рассчитываем на лучшее, но худший вариант всегда имеем ввиду.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 14:55
          В том то и дело, что никто его в виду не имел даже в кошмарах. Отсюда и Стамбул.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +13
    Сегодня, 13:40
    Всё,навоевались,бизнес и бабло "партнёров "важнее Российских городов которые непрерывно обстреливаются?Сто раз говорил и не устану снова говорить,что нас ждёт неприятный сюрприз ввиде новых тайно заключённых согласовищ по типу стамбульско-минских!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -13
      Сегодня, 13:52
      Цитата: Бережливый
      Всё,навоевались,бизнес и бабло "партнёров "важнее Российских городов

      Знакомая песня на заезженный мотив "наспредали и всёпропало". yes
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -9
        Сегодня, 14:03
        Хор всепропальщиков активно взялся минусовать. Отрадно видеть, как засуетились, прямо именины сердца какие-то. laughing Давайте ребятки, старайтесь, ведь это всё, на что вы способны! tongue
        1. Попуас Звание
          Попуас
          -3
          Сегодня, 14:06
          Ну тоже заметил...турбопатриоты под статьёй вместе ципсо в одной упряжке лают.. lol интересненько прям smile
        2. Гардамир Звание
          Гардамир
          0
          Сегодня, 14:57
          А вы похоже радуетесь обстрелам Белгорода!
  5. andrewkor Звание
    andrewkor
    +9
    Сегодня, 13:42
    Сколько раз "многоходовочника" обвели вокруг пальца ! Самое время вспомнить монолог Трушкина!
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +6
    Сегодня, 13:44
    Хочется спросить у Дмитрия Пургунесущего, а какие сейчас "существующие реалии"? Вот согласится сейчас запад с "существующими реалиями" и даже подпишет "бумажку", а дальше что?
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +3
      Сегодня, 14:17
      Реалии в том, что сил взять Харьков, Киев или Одессу в ближайший год-полтора у нас нет.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 14:39
        Самое парадоксальное, мобилизация повсеместная не идет, или мы чего то не догоняем или цели таковой нет....
        Очень надеюсь, что первое.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 14:53
          Если перестать верить в то, что потери несет только Краина (ну или в то, что они 1 к 10), то становится понятно почему. У нас любят постить хахляцкие кладбища, но не постят наши. Одно дело, когда гибнут добровольцы и другое, когда мобилизованные. Отдельный вопрос - обеспечение их вооружением и не только стрелковым.
    2. tank64rus Звание
      tank64rus
      0
      Сегодня, 14:53
      А дальше повторение очередного Минска. Это пока Запад не развернёт свой ВПК и не натаскает очередных власовцев на Россию. Они этого и не скрывают.
  7. osp Звание
    osp
    +7
    Сегодня, 13:45
    Какой диалог?
    Он что, не понимает элементарных вещей?
    Или ему советники не подсказывают?
    Он что, забыл куда ему ордер выписали?
    Военное поражение на Украине это почти гарантированная смута и революция в России
    с непредсказуемыми для страны последствиями.
    Всю политическую систему России низложат.
    Президентом станет какой-нибудь Кудрин или Греф которые окончательно все продадут Западу.
    И Путина выдадут туда же.
    В обмен на свои "честно заработанные" активы что арестовали на Западе.
    И впрочем не только это...
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 13:49
      И в Гаагу выдадут именно самые "преданные", а потом на радостях "баян порвут".
  8. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 13:47
    Если бы Путин добавил что у переговорам готов на условиях полной и безоговорочной капитуояции Украины с ее вхождением в состав России на правах областей то это сняло бы много вопросов к Путину и лавину негатива. Зря он народ так злит. Еще один догоаорняк народ ему не простит , лимит исчерпан
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +9
      Сегодня, 13:51
      Как минимум ближайшие 6 лет ему по фиг. А 87,28 % сказали, что лимит не исчерпан.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 14:01
        Дело в том, что "по фиг" может резко превратиться в "не по фиг" и для страны это закончится плачевно. Как и было уже не раз в нашей истории. А уж англосаксы в этом вопросе постараются с помощью конечно наших "чудаков".
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +4
          Сегодня, 14:05
          А вы думаете Они там о стране и о нас с вами думают? Ну закончится плачевно для страны. Им то что, скажут - спасибо этому дому пойдём к другому. Они и растаскивают и воруют как не в себя, потому что это не их страна. Ну подумаешь умрет Некто в камере гааги, как когда-то Милошвич, ну, так, это не их проблемы, а проблемы этого Некто, которого так легко обмануть.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 14:11
            Так они же не совсем идиоты, должны же понимать,что запад их самих с семьями "под нож пустит". А самых "счастливых" отправит на потеху в Гаагу. Должно же у них быть чувство самосохранения.
            1. AdAstra Звание
              AdAstra
              +3
              Сегодня, 14:15
              Не всех, не всех. Так пару-тройку. Поэтому они надеются успеть "добежать" до своих личных бизнес-джетов под прикрытием 40 тысяч "верных пыхотинцев". Ведь Вы не верите всерьёз, что эти "тик-так войска" для таких операций как сво готовили - Родину защищать?
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 14:19
                Не даст им запад добежать "до своих личных бизнес-джетов" хотя бы потому, что для запада они станут просто не нужны. И 40 тыс "верных", да хоть 100 тыс уже не будут играть никакой роли.
                1. AdAstra Звание
                  AdAstra
                  +2
                  Сегодня, 14:25
                  Да желательно, чтобы не дал им это сделать народ, а не запад...
            2. guest Звание
              guest
              +2
              Сегодня, 14:27
              Цитата: Владимир М
              Так они же не совсем идиоты, должны же понимать,что запад их самих с семьями "под нож пустит".

              Эти персонажи готовы верёвку продать на которой их повесят.
      2. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        +1
        Сегодня, 14:16
        Половина из этих 87% держится исключительно на незнании общества о реальных вещях в стране. Как только что-то не хорошее случится с СВО, то все может рухнуть. И ярые патриоты станут ненавидеть Путина.
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          0
          Сегодня, 14:23
          Ага, а у некоторых ещё портрет его императорского величества Николая номер два висит и они даже не сном ни духом, что уже и Великая Октябрьская Социалистическая революция была, а после неё и реакция наступила, по результатам которой умудрились построить отсталую кап.страну третьего мира. Полноте Вам, просто большинство живет - как бы чего не вышло и моя хата с края, может пронесёт. Ибо, как я говорю, - Данко -Мужик, но его примеру хотят следовать не многие.
        2. 75Сергей Звание
          75Сергей
          0
          Сегодня, 14:42
          Так ничего ж не поменялось, они инопланетяне.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      -1
      Сегодня, 14:20
      Оторванность от реальности. Пока есть поддержка запада у нас сил на капитуляцию Краины нет никаких. Для этого нужна и тотальная мобилизация и кратно нарастить выпуск вооружений. И если второе - вопрос времени, то первое - это безвозвратная убыль населения. И Президент это понимает.
    3. Жнец Звание
      Жнец
      +2
      Сегодня, 14:20
      Зря он народ так злит. Еще один догоаорняк народ ему не простит , лимит исчерпан

      Народ ждёт окончания военных действий. Гибнут люди и наносится ущерб инфраструктуре, тратятся большие бабки.
      Как президент, он должен завершить этот хаос, этого от него ждёт народ. Раз уж раскатать урину третий год не получается. Лозунги про "дойдем до львова" оставьте дома на диване.
    4. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 14:48
      Еще один догоаорняк народ ему не простит , лимит исчерпан

      и так перед каждыми выборами "еще один раз не простим!" laughing
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 13:48
    Диалога не будет,США и всё НАТО прекрасно понимают чем это закончится,потеря ими лидерства и морды-лица.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +5
      Сегодня, 13:58
      Переговоры уже идут, и даже если вы в гневе съедите свою шляпу, это ничего не изменит. Все, что происходит сейчас, — это всего лишь попытка занять лучшую позицию на переговорах.
    2. Ivan F Звание
      Ivan F
      +2
      Сегодня, 14:05
      НАТО в Финляндии и на Украине. Отвал Казахстана,Армении и других "друзей". О таком результате, они ещё три года назад и мечтать не могли. Поэтому им и не нужны переговоры и остановка... У них, в отличии от некоторых, как раз все идет по плану и даже лучше.
  10. AdAstra Звание
    AdAstra
    +6
    Сегодня, 13:49
    Это феерично! Рука-лицо... recourse
  11. Попуас Звание
    Попуас
    -2
    Сегодня, 13:49
    Говоря словами Пескова... РФ готова на переговоры только если территории на которых были референдумы по вхождению в РФ остаются у России.. Ну прочий пух демилитаризация и денацификация... Т. Е по другому переговариваться неочем... А то выше понять написанного не могут, сразу ворчать начинают! feel
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 14:24
      Наполовину. Требование демилитаризации и даже частичного ограничения ВСУ в «Стамбуле» не звучит. Суда над руководством Краины или ухода в отставку - тоже.
  12. Crossbill Звание
    Crossbill
    +4
    Сегодня, 13:49
    А как там на счет денацификации? Или уже глубоко наплевать на нациков?
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +4
      Сегодня, 13:54
      А разве отозвали признание Зеленского и его правительства? Вот и ответ.
  13. osp Звание
    osp
    +5
    Сегодня, 13:51
    Цитата: Владимир М
    Хочется спросить у Дмитрия Пургунесущего, а какие сейчас "существующие реалии"? Вот согласится сейчас запад с "существующими реалиями" и даже подпишет "бумажку", а дальше что?

    А дальше Украина (даже в нынешних границах) член НАТО и Евросоюза.
    В первом случае опыт финнов и шведов показал что все могут сделать очень быстро.
    Думаю для Украины членство в альянс проложат еще быстрее.
    Дальше американские базы в Киеве, а французские и британские на Черном море.
    К последнему эти две страны активно идут.

    Потом, сама Украина может получить от Запада несколько сотен боевых самолетов,
    хоть не новых но вполне боеспособных.
    Сотни тактических ракет , боевые корабли.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -3
      Сегодня, 13:55
      член НАТО и Евросоюза.
      Украина развалит Евросоюз своими запросами и потребностями, а также батальонами "беженцев", которые дружно сядут на пособия уже на правах граждан ЕС, и в этот раз уже надолго.
      1. osp Звание
        osp
        +5
        Сегодня, 14:03
        А с этим проблем не будет - 300 миллиардов долларов только государственных активов России уже планируют использовать на нужны ВСУ и восстановление Украины американцы и ЕС.
        А еще триллион долларов отожмут у российских олигархов которые держат их по всему миру.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -2
          Сегодня, 14:06
          300 миллиардов долларов
          Чтобы украину превратить хотя бы в подобие Румынии, нужно в два-три раза больше.
          1. Ivan F Звание
            Ivan F
            +5
            Сегодня, 14:16
            Это не будет подобие Румынии. Это будет огромнейшая военная база, размером с всю страну. И на это, они денег не пожалеют, вольют сколько нужно и даже больше. А весь мир и мы сами в том числе, будем это косвенно, а кто-то и на прямую оплачивать.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              -3
              Сегодня, 14:20
              Очень быстро укры начнут спрашивать " мы же победили (а как иначе smile ), где наши пенсии по 5 тыс евро и получки по 10"? С НАТО будет еще веселей- все секреты за немножко денюжек полетят прямо .в Москву, иб продажны укры зело.
              1. Ivan F Звание
                Ivan F
                +2
                Сегодня, 14:27
                А с чего вы решили что там будут укры? laughing Одних укров отправят нам, что бы помогали тем, которые уже "тут работают". Ведь у нас нехватка кадров и всего. Других в Евросоюз. Себе если и оставят, то только двух самых самых, что бы дорожки на базах подметали. И скорее всего, секреты за денюжку полетят с другой стороны границы, прямо в почтовый ящик базы.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          -2
          Сегодня, 14:29
          Цитата: osp
          300 миллиардов долларов только государственных активов России уже планируют использовать на нужны ВСУ и восстановление Украины американцы и ЕС

          Вот только есть маленькая неувязочка: между "планировать" и "использовать" - большая дистанция.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 14:03
      И все же для России, как таковые страшны не НАТО с Евросоюзом, а внутренние силы работающие на развал страны.
  14. Ив762 Звание
    Ив762
    +1
    Сегодня, 13:53
    Но надо понимать, что переговоры возможны лишь с учетом существующих реалий, которые значительно изменились с момента соглашений в Стамбуле.

    recourse А ведь самое паскудное, что народ и ""Минск-3"" схавает с "Уря!"- выражением, прям с лопаты...
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 14:26
      Народ делится на тех, кто понимает, что военная победа над Украиной в ближайшие лет 10 (при поддержке запада) не реально и Уряколок, которые мечтают об Одессе.
  15. klev72 Звание
    klev72
    -8
    Сегодня, 13:53
    ВВП постоянно держит морковку перед мордой ослов. Как только с коллегой по цеху встретится, так Песков сразу показывает миру, мол, не зря встречались.
  16. Третий район Звание
    Третий район
    +5
    Сегодня, 13:55
    Очередной условный "Минск-3". Только в прошлый раз после переговоров и отведения войск продолжались обстрелы Донбасса . А сейчас ещё добавятся новые и старые российские области , в качестве мишеней для бандеровцев . И как прежде будут говорить , что это мы сами себя обстреливаем.
  17. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +3
    Сегодня, 13:56
    Переговоры продолжаются уже некоторое время. Тихо. Есть договоренность, что Украина не получит оружие дальнего действия, а Россия взамен не будет атаковать мосты, погранпереходы и правительственные здания. Если кто-то этого не видит, он просто слеп. Именно поэтому США так расстроились из-за нападения на российские НПЗ, потому что они не дали на это согласия, а Зеля сам принял такое решение, вопреки договоренностям.
    1. osp Звание
      osp
      +3
      Сегодня, 14:05
      Да, с первого дня СВО именно так есть.
      Россия не бьет туда и туда, не убивает тех и тех политиков/военачальников Украины.
      Запад не дает им такие и такие вооружения.
      Или ставит запрет на их использование по "старой" территории.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -4
      Сегодня, 14:25
      Цитата: Mедвежонок
      Переговоры продолжаются уже некоторое время. Тихо. Есть договоренность

      Ух ты! А ссылочку можно на источник столь осведомлённый? Прессу а-ля Навальный или Ходорковский не предлагать. stop
  18. osp Звание
    osp
    +5
    Сегодня, 13:59
    Никакого дефицита оружия , военной техники и боеприпасов у Запада на самом деле нет.
    Разговоры об этом не больше чем телевизионная пропаганда с целью пустить пыль в глаза.
    Одни только США по всему миру имеют огромные запасы военной техники и военного имущества.
    И эти запасы они пока еще для Украины не распечатывали.
    То что давали это во многом списанное вооружение или новое переданное для проведения войсковых
    испытаний.
    Американцы и Евросоюз сможет без особых затрат для себя подогревать этот конфликт еще лет 10.
    Это их вполне устраивает.
    Но для России все может завершится гораздо раньше.
    Усталость и истощение войск тоже может о себе заявить.
    Особенно мобилизованных которые уже полтора года воюют и даже не рассчитывают на ротацию.
  19. Victal Звание
    Victal
    +5
    Сегодня, 14:04
    Расслабьтесь, патриоты. Зеля не предал интересы России в 2022 и не подписал позорнейший Стамбул-1 (за что уже можно Героя России дать), не предаст и сейчас, будет воевать до последнего украинца.
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 14:05
    Деньги властной верхушки Украины на западе,вопрос решёный. Запад сказал воевать ,значит воевать.Все эти наши призывы к переговорам мировая пиаракция в противовес пиаракции НАТО с Украиной.
  21. osp Звание
    osp
    +3
    Сегодня, 14:09
    Цитата: Ив762
    Но надо понимать, что переговоры возможны лишь с учетом существующих реалий, которые значительно изменились с момента соглашений в Стамбуле.

    recourse А ведь самое паскудное, что народ и ""Минск-3"" схавает с "Уря!"- выражением, прям с лопаты...

    Ну народ с помощью телевизора и не в такое может поверить.
    Но где-то там в окопах наверняка появится новый Женя что снова поведет свои
    знамена на Москву.
    Может даже по тихому, за одну ночь сделает.
  22. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    -3
    Сегодня, 14:09
    Чуть пофантазирую. Откат НАТО назад, снятие всех санкций- непременное условие начала переговоров о капитуляции.
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      +4
      Сегодня, 14:19
      Бро, зачетная дурь! Середина пятницы и уже в улет...
    2. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 14:26
      Чьей капитуляции стесняюсь спросить?
  23. osp Звание
    osp
    +4
    Сегодня, 14:14
    Цитата: Victal
    Расслабьтесь, патриоты. Зеля не предал интересы России в 2022 и не подписал позорнейший Стамбул-1 (за что уже можно Героя России дать), не предаст и сейчас, будет воевать до последнего украинца.

    Мобилизационный потенциал 1-2 миллиона человек на Украине еще есть.
    Это здоровые молодые мужчины что прячуться по селам или играют и компьютерные игры.
    И потенциально их могут загнать в ВСУ , а Запад вооружить и обеспечить.

    А теперь такая арифметика.
    Даже если их в день будет гибнуть до 800 человек, то посчитайте сколько в год.
    И на сколько лет их хватит.
    Не считая тех что воюют сейчас.
    Всем остальным их обеспечат.
    Одних только танков и бронемашин в США лет на 10 войны хранится.
  24. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 14:15
    да сколько можно прогибаться, вбивайте их методично в каменный век, хватит им поблажек, пока им не дали денег и снаряды есть пара тройка месяцев, за это время надо уничтожить как можно больше ВСЕГО у них
  25. sdivt Звание
    sdivt
    +5
    Сегодня, 14:18
    Президент России Владимир Путин готов к переговорам по событиям на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

    Авторы ВО, как всегда, строго дозируют выдаваемую информацию, чтобы создать нужный резонанс. Или сгладить углы... Или ещё что-то
    Непонятно, зачем,ведь другие СМИ никто не отменял
    Смотрим, читаем
    Стамбульские соглашения - кто-то забыл, что это?
    Наш отход от Киева - помним?
  26. alystan Звание
    alystan
    -1
    Сегодня, 14:35
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Представитель президента РФ, Представитель Кремля... В каких только "ипостасях" не выставил его автор новости.
    А можно ли вообще верить/доверять этому Пескову?
    Случайно это не желание "придворной элиты" он озвучил?
  27. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 14:40
    Цитата: кредо
    если янки действительно уломают и заставят подписать наркомана на наших условиях, с признанием границ четырёх областей за Россией, что дальше

    по конституции окраены это невозможно, хох.лы сходят в туалет с этим договором, вытрутся им и, накопив сил, начнут войну по-новому
  28. tank64rus Звание
    tank64rus
    +1
    Сегодня, 14:45
    Запад НИКОГДА не откажется от уничтожения России с её Народом. Это идёт уже несколько столетий. В последовательности политики Западу не откажешь. Любой кусок территории оставшейся от гос-ва 404 будет служить плацдармом для обстрела Нашего приграничья и формирования нового ударного кулака . Пока им нужна передышка и не более.
  29. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +1
    Сегодня, 14:48
    Там стамбульские это ведь не очень хорошие и к ним спустя столько времени возвращать не стоит.
  30. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +1
    Сегодня, 14:52
    Президент России Владимир Путин готов к переговорам по событиям на Украине.

    Что то часто уж он начал в последнее время заявлять о готовности. Все знают об этом. И каждый раз напоминать об этом, как то уже не прилично. Понятно что он хочет договорняка и чтобы было все как прежде, но другая сторона пока хочет ультиматома. А для того, чтобы враги захотели с нами нормально договариваться надо их разбить и победить. Вот с этим пока проблемы.

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