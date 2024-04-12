Претензий по отношению к Украине из-за отмены президентских выборов у Евросоюза нет. Об этом заявляет Еврокомиссия, комментируя решение украинского руководства отказаться от проведения президентских выборов в стране.По утверждению Еврокомиссии, проведение выборов на Украине является ее внутренним делом. В этой связи украинское руководство вправе самостоятельно решать, следует ему проводить выборы или нет, особенно если учесть контекст – продолжающийся вооруженный конфликт с Российской Федерацией.Ранее украинская оппозиция, особенно сторонники экс-президента Петра Порошенко, начала раскручивать тезис о том, что после 20 мая 2024 года Владимир Зеленский в качестве президента Украины утратит свою легитимность. Но теперь, получается, этот тезис идет вразрез с позицией руководства Евросоюза.Интересно, что, признавая проведение выборов на Украине, участвующей в вооруженном конфликте, внутренним делом этой страны, «коллективный Запад», тем не менее, позволяет себе комментировать внутреннюю политику России. Например, была поставлена под сомнение легитимность Владимира Путина после прошедших в марте президентских выборов.Более того, власти Германии официально заявляли, что более не станут называть Путина президентом, а будут упоминать в различных выступлениях исключительно по фамилии. Как видим, и здесь продолжается типичная для западных государств политика двойных стандартов по отношению к России и к подконтрольной Западу Украине.

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