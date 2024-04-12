Руководство Евросоюза заявило об отсутствии претензий к Украине из-за отмены выборов

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Руководство Евросоюза заявило об отсутствии претензий к Украине из-за отмены выборов

Претензий по отношению к Украине из-за отмены президентских выборов у Евросоюза нет. Об этом заявляет Еврокомиссия, комментируя решение украинского руководства отказаться от проведения президентских выборов в стране.

По утверждению Еврокомиссии, проведение выборов на Украине является ее внутренним делом. В этой связи украинское руководство вправе самостоятельно решать, следует ему проводить выборы или нет, особенно если учесть контекст – продолжающийся вооруженный конфликт с Российской Федерацией.



Ранее украинская оппозиция, особенно сторонники экс-президента Петра Порошенко, начала раскручивать тезис о том, что после 20 мая 2024 года Владимир Зеленский в качестве президента Украины утратит свою легитимность. Но теперь, получается, этот тезис идет вразрез с позицией руководства Евросоюза.

Интересно, что, признавая проведение выборов на Украине, участвующей в вооруженном конфликте, внутренним делом этой страны, «коллективный Запад», тем не менее, позволяет себе комментировать внутреннюю политику России. Например, была поставлена под сомнение легитимность Владимира Путина после прошедших в марте президентских выборов.

Более того, власти Германии официально заявляли, что более не станут называть Путина президентом, а будут упоминать в различных выступлениях исключительно по фамилии. Как видим, и здесь продолжается типичная для западных государств политика двойных стандартов по отношению к России и к подконтрольной Западу Украине.
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    20 комментариев
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    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 14:08
      Зеленский так боится получить на выборах 87% голосов? wassat
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:13
        Ну как Россию упрекать в нелегитимности выборов и во всевозможных нарушениях, так завсегда пожалуйста, а тут какой - то нарко клоун без всякой видимой причины их совсем отменил под единодушное одобрение стран ЕС... Порошенко наверняка сам себя спрашивает - А так можно было...???
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +1
          Сегодня, 14:24
          Сейчас баб погонят на фронт. Естественно и их укокошат в детородном возрасте. Тут уже не поколение бандерлогов в минус, а и не родятся вовсе. Доскакали...
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            +1
            Сегодня, 14:28
            Сейчас баб погонят на фронт. Естественно и их укокошат в детородном возрасте.

            Чем больше укокошат тем лучше. Меньше будет проблем у наших детей и внуков в дальнейшем.
        2. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 14:32
          Отмена выборов полностью легитимна, но не демократична. На Западе говорили об этом. Но в условиях войны ограничения демократии, будем честны, это естейственно.
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 14:48
            У англосаксов длинная история и большая толковая энциклопедия в отношении слов "демократия и легитимность".
            Не будем вспоминать бесчисленное количество военных переворотов в Южной Америки, Африке и Азии, где пришедшие к власти на штыках правители, признавались легитимными со стороны англосаксов, достаточно того, что из последних фактов США признали легитимным украинский переворот 2014 года, венесуэльского Гуайдо и белорусскую Тихановскую.
            Главное чтобы угол американского зрения совпадал с углом украинского (венесуэльского или белорусского) угла отражения. bully
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:08
      Ну ещё бы, были бы претензии.
    3. Gpn27 Звание
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 14:16
      А вот Янукович, выбранный в соответствии с укрозаконодательством был не легитимный. Двойные стандарты как они есть. Применяются без стеснения.
    4. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 14:21
      Демократическая отмена выборов - это новое слово западной цивилизадницы.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 14:34
        Она (отмена) прописана в хахляцкой конституции, если что.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:34
        Дилетант hi, пример Гуайдо тоже показателен.
    5. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 14:22
      Ну кто бы сомневался. Яркий пример того, чего на самом деле стоит западная "демократия".
    6. Junkman George Звание
      Junkman George
      -1
      Сегодня, 14:23
      Are we forgetting Ukraine is not an EU member?
      Who cares what the EU says?
    7. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 14:23
      В Йемене в 2015 году у правильного проамериканского президента кончились полномочия, но их продлили до 2022 года так как это внутреннее дело Йемена.
    8. К-50 Звание
      К-50
      0
      Сегодня, 14:34
      Руководство Евросоюза заявило об отсутствии претензий к Украине из-за отмены выборов

      У роды!!!
      В России выборы прошли, но мы их не признаём.
      В 404 выборы отменяют, это норм, это гуд. fellow laughing
      Вы хоть сами то чувствуете свой бред? Или умалишённые никогда не признают себя такими? wassat
    9. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 14:42
      Они уже столько прецедентов наделали в своей погоне за большим кушем, что при граматном вдумчивом подходе их же этими прецедентами можно будет в будущем еще долго гонять тряпками по палате.
    10. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:45
      Руководство Евросоюза заявило об отсутствии претензий к Украине из-за отмены выборов
      . Это их собачкин сын... больше вопросов нет.
    11. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 14:53
      А некоторые писали мол запад ждёт пока легитимность закончится и его сольют. Но эти люди не понимают что пока киевский режим западу нужен они будут закрывать на всё глаза и эта новость тому пример. Да двойные стандарты, но тут ничего нового.
    12. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:55
      Что ещё ожидать от европейских мартышек? Пора изначально их воспринимать, как полных неадекватов.
    13. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 14:58
      европа испугалась, что главарь страны 404 может обидеться и прекратить утилизировать население украины выполняя приказы по экспериментам из сша и европы. Ну, что им стоит поменять правила и признать не проведение выборов в стране - легитимным и демократичным. Это же не своих солдат в топку пускать.

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