Переговоры спикера палаты представителей Конгресса с Белым домом о выделении помощи Киеву провалились

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Переговоры спикера палаты представителей Конгресса с Белым домом о выделении помощи Киеву провалились

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон обсудил с Белым домом выделение очередного пакета помощи Украине и Израилю, однако при этом не удалось достичь каких-либо соглашений.

По словам лидера республиканцев в нижней палате Конгресса США Стивена Скэлиса, теперь Джонсон готовится обсудить вопрос согласования продолжения поддержки Киева с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.



Предположительно, новый законопроект будет отличаться от одобренного Сенатом варианта и в нем будут учитываться выдвинутые республиканцами требования. При этом, вероятнее всего, дальнейшее финансирование Киева планируется перевести на кредитную основу. Кроме того, Джонсон настаивает на том, чтобы администрация президента Байдена сняла запрет с выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа, а также изменения политики по охране границы с Мексикой.

Ранее сообщалось, что министр Сухопутных войск (армии) США Кристин Вормут в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей отметила, что из-за отсутствия финансирования Пентагон оказался не в состоянии восполнить запасы вооружений американской армии взамен поставленных Киеву.

От дальнейшего финансирования, в частности, зависит возможность реализации планов по наращиванию объемов производства артиллерийских снарядов, в том числе необходимых Пентагону для снабжения боеприпасами украинской армии.
  • Pixabay
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11 комментариев
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  1. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +2
    Сегодня, 15:15
    Идеальный план, перевести на кредитную основу, чтобы потом не с кого было спросить)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 15:19
      Очень Джонссона смущает, что Зеленский просто вор, да и с Мексикой смущает недостроенный забор... laughing
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +1
        Сегодня, 16:15
        Я думаю, что их еще смущают откаты с этих денег Бидонке. Получится, что проголосовав, они сами своему оппоненту денег на предвыборную компанию подкинут.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:21
    Кто то меня минусовал ,за то что затмение не будет использовано в предвыборной гонке.Рогатый парень не забыт демократами,он выйдет из тюрьмы миллионером.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 15:40
      Кредиты для Украины сейчас, как кредиты для Гитлера в 1945 году.
      Никто эти кредиты никогда не вернёт.
      Такой распил даже для коррумпированных США не катит.
      Другое дело - пополнение своего арсенала.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:21
    Понятно, торгуются и... никто не хотел уступать!
    Вопросы к Трампу, что он будет делать в такой ситуации???
  4. smart_ups Звание
    smart_ups
    +2
    Сегодня, 15:25
    Я думаю , что там главная проблема это попил бабла. С 2014 на Украину потрачено 300 миллиардов, огромная чать утекла в определённые круги связанные с Байденом. А другие круги от кормушки не получили ничего. Я вот уверен, за эти потоки и идёт перепалка. Там вряд ли есть люди которых бы беспокоило , что одни славяне убивают других. Главное , что бы потоки через их карман шли.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:33
      Цитата: smart_ups
      Там вряд ли есть люди которых бы беспокоило , что одни славяне убивают других.

      Ну почему не беспокоит? Как раз они очень даже это поддерживают, но не хотят много при этом тратиться. Бизнесмены от войны, мать их... am
  5. Бомба Звание
    Бомба
    -1
    Сегодня, 15:35
    500 пятая статья о том, что кто то там что то не выделит. Они всем сбродом будут выделять сколько потребуется, пока мы не перебьем друг друга. Еще и заработают на этом в пять раз больше чем выделят.
  6. костя1 Звание
    костя1
    +1
    Сегодня, 15:36
    Палата №6-с кем он базарил в белом доме-неужто с Бидоном-и тот не согласился?-и в чем смысл базарить с каким то Трампом?-может, сразу, с Рузвельтом поговорить? laughing
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:03
    У матрасников классический цугцванг, каждый следующий ход ухудшает ситуацию. Если Джонсон и дальше будет идти на поводу у Белого дома, его попрут с должности. И тогда, выборы следующего спикера Палаты представителей превратятся в такую дискотеку, что хреново будет всем. Палата представителей может "встать на глухо" на неизвестное время. Джонсон и так, абсолютный рекордсмен, за все время существования Конгресса))) его кандидатуру ставили на голосование 15 раз!!!

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