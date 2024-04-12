Переговоры спикера палаты представителей Конгресса с Белым домом о выделении помощи Киеву провалились

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон обсудил с Белым домом выделение очередного пакета помощи Украине и Израилю, однако при этом не удалось достичь каких-либо соглашений.По словам лидера республиканцев в нижней палате Конгресса США Стивена Скэлиса, теперь Джонсон готовится обсудить вопрос согласования продолжения поддержки Киева с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.Предположительно, новый законопроект будет отличаться от одобренного Сенатом варианта и в нем будут учитываться выдвинутые республиканцами требования. При этом, вероятнее всего, дальнейшее финансирование Киева планируется перевести на кредитную основу. Кроме того, Джонсон настаивает на том, чтобы администрация президента Байдена сняла запрет с выдачи разрешений на экспорт сжиженного природного газа, а также изменения политики по охране границы с Мексикой.Ранее сообщалось, что министр Сухопутных войск (армии) США Кристин Вормут в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей отметила, что из-за отсутствия финансирования Пентагон оказался не в состоянии восполнить запасы вооружений американской армии взамен поставленных Киеву.От дальнейшего финансирования, в частности, зависит возможность реализации планов по наращиванию объемов производства артиллерийских снарядов, в том числе необходимых Пентагону для снабжения боеприпасами украинской армии.

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