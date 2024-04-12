Командующий войсками ПВО ВКС РФ: Основной прикрывающей гражданские объекты системой ПВО является ЗРПК «Панцирь»
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Российские войска ПВО используют для прикрытия гражданских объектов от атак украинских беспилотников зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ Андрей Семенов.
Генерал-лейтенант отметил, что после начала спецоперации на Украине и первых попыток Киева нанести удары по гражданским объектам на российской территории, была проделана большая работа по усилению ПВО и ПРО. На сегодняшний день более 50 ЗПРК прикрывают промышленные и не только объекты. Кроме того, применяются и переносные зенитные комплексы, а также комплексы РЭБ.
Для эффективного прикрытия от ударов БПЛА задействовано более 50 боевых машин "Панцирь", а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе переносные ЗРК, различные средства РЭБ, развернуто большое количество постов визуального наблюдения
Ранее в Ростехе сообщили, что приняли решение прикрыть объекты топливно-энергетического комплекса России с помощью комплексов РЭБ, поскольку не всегда зенитные средства справляются с угрозой. Какие именно будут использованы системы не уточняется.
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