Президент Белоруссии предупредил Украину о «десятикратном ответе» РФ в случае атак беспилотников ВСУ на российскую территорию
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В последнее время киевский режим активизировал атаки против целей на российской территории, используя для этого беспилотные летательные аппараты. Действия Украины прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства предупредил Украину о «десятикратном ответе» РФ в случае атак беспилотников ВСУ на российскую территорию. У Российской Федерации есть все возможности отвечать на агрессивные действия украинской стороны куда более сильными мерами.
Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации ежедневно наносят массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате этих ударов уже выведен из строя ряд электростанций страны, их восстановление может занять очень значительное время, вплоть до года и более. Об этом заявляли и сами руководители украинских компаний, работающих в сфере энергетики.
Ранее недовольство атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы проявляли даже США, но понятно, что если бы американская администрация в реальности была бы против таких действий, то киевский режим был бы вынужден считаться с мнением Вашингтона и таких действий бы не допускал.
Сам факт того, что эти действия возможны и осуществляются, свидетельствует о том, что покровители киевского режима на Западе вполне допускают проведение таких атак.
сайт президента Белоруссии
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