Президент Белоруссии предупредил Украину о «десятикратном ответе» РФ в случае атак беспилотников ВСУ на российскую территорию

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Президент Белоруссии предупредил Украину о «десятикратном ответе» РФ в случае атак беспилотников ВСУ на российскую территорию

В последнее время киевский режим активизировал атаки против целей на российской территории, используя для этого беспилотные летательные аппараты. Действия Украины прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства предупредил Украину о «десятикратном ответе» РФ в случае атак беспилотников ВСУ на российскую территорию. У Российской Федерации есть все возможности отвечать на агрессивные действия украинской стороны куда более сильными мерами.



Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации ежедневно наносят массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате этих ударов уже выведен из строя ряд электростанций страны, их восстановление может занять очень значительное время, вплоть до года и более. Об этом заявляли и сами руководители украинских компаний, работающих в сфере энергетики.

Ранее недовольство атаками Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы проявляли даже США, но понятно, что если бы американская администрация в реальности была бы против таких действий, то киевский режим был бы вынужден считаться с мнением Вашингтона и таких действий бы не допускал.

Сам факт того, что эти действия возможны и осуществляются, свидетельствует о том, что покровители киевского режима на Западе вполне допускают проведение таких атак.
  • сайт президента Белоруссии
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5 комментариев
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  1. Perun61 Звание
    Perun61
    0
    Сегодня, 14:47
    На предупреждениям от Путина и иже с ним, уже ни кто не обращает внимания.
    Что есть надежда на то, что предупреждение от Лукашенко кто-то услышит?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -3
      Сегодня, 14:51
      На предупреждениям от Путина и иже с ним, уже ни кто не обращает внимания.

      Те кому на голову падают ФАБы очень хорошо помнят предупреждения Путина о потере Украиной государственности, а для особо забывчивых напоминает об этом Лукашенко...
  2. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    -2
    Сегодня, 14:48
    Скорее всего, ответ армии России на атаки БПЛА со стороны ВСУ могут быть не десятикратными по величине, мощности и эффективности, а значительно большими. Уже факт, что зеленский боится ответки на самого себя, прыгая как блоха по подземным бункерам. Да и всю армию Украины (ВСУ) Россия давно загнала под землю.
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 14:57
    В результате этих ударов уже выведен из строя ряд электростанций страны, их восстановление может занять очень значительное время, вплоть до года и более.
    Силами отечественных специалистов по окончании СВО. recourse
  4. arthh Звание
    arthh
    0
    Сегодня, 14:58
    Если бы не удары украинцев по нпз, или даже теракт, то ударов по их тэц так бы и не было, вчера Путин сказал что пришлось это делать но зимой не хотели бедные госпитали всу без электричества оставлять.

    В общем как можно ждать решительных действий если всегда ответка за что то и только. И мы еще посмотрим что в итоге будет в начальством сбу и гур.

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