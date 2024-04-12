«Надо вытянуть друзей из зоны комфорта»: глава МИД Украины захотел сильнее вовлечь Запад в конфликт
Поскольку просьбы киевского режима к Западу поставлять больше вооружений не срабатывают, руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба перешел к более резким высказываниям в адрес спонсоров и покровителей Украины.
Выступая на форуме военной дипломатии, глава дипломатического ведомства киевского режима заявил, что с друзьями Украина ведет себя «особенно нежно». Но сейчас речь идет о выживании.
- подчеркнул глава МИД Украины.
Таким образом, Кулеба фактически призвал к дальнейшему, более активному вовлечению США и Европы в украинский конфликт. Это подразумевает еще более настойчивые уже не просьбы, а требования о предоставлении оружия, боеприпасов и иной военной помощи. Глава МИД Украины угрожает западным странам, что будет более активно и резко поднимать вопрос оо помощи Украине.
- отметил Кулеба.
Впечатляет, что украинские власти считают западный мир чем-то им обязанным. Все чаще со стороны представителей киевского режима звучат обвинения в адрес Запада в том, что именно из-за него, то есть из-за недостаточных по объемам поставок вооружений, боеприпасов и военной техники, украинская армия сейчас терпит провал за провалом на линии боевого соприкосновения, а ВС РФ наносят результативные удары по энергетической системе страны.
Информация