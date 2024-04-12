На саммите «Триморья» в Вильнюсе Зеленскому пообещали всестороннюю поддержку, но системы ПВО не дали

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На саммите «Триморья» в Вильнюсе Зеленскому пообещали всестороннюю поддержку, но системы ПВО не дали

Вчера Владимир Зеленский, пока еще исполняющий обязанности президента Украины до истечения срока его полномочий 21 мая, прибыл в столицу Литвы для участия в саммите глав государств организации «Инициатива трех морей» («Триморье»), куда входят 13 государств, имеющих выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. Главной целью переговоров глава киевского режима обозначил выпрашивание у партнеров скорейших поставок ракетно-зенитных комплексов.

Однако, судя по записям в телеграм-канале Зеленского, миссия его оказалась провальной. Участники мероприятия охотно обещали Киеву всестороннюю поддержку, но вот систем ПВО не дали. Зато почти все главы государств с радостью согласились принять участие в очередном, бесполезном по результатам как и предыдущие, «саммите мира» в Швейцарии в июне этого года.



Выступил на саммите Триморья, отметив насущную необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону – реальными действиями, а не словами. Чтобы можно было гарантировать, что российские ракеты не будут пролетать над Вильнюсом, Варшавой или Кишиневом, они наконец должны прекратить летать над Одессой и Харьковом

— попытался откровенно в очередной раз напугать европейских партнеров Зеленский.

Наиболее значимым «успехом» поездки украинского президента в Вильнюс можно считать разве что подписание очередного, девятого по счету, соглашения о так называемых гарантиях безопасности с Латвией. Документ этот, как и остальные восемь, ничего особо нового не содержит, кроме того, что Рига обязуется в течение 10 лет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП. В прошлом году внутренний валовой продукт Латвии уменьшился на 0,3% по сравнению с 2022 годом — до 40,31 млрд евро. Если брать за базу эту цифру, то Киеву причитается около одного миллиона евро в год.

Помимо этого, глава киевского режима озвучил пять требований, которые, по его мнению, должны способствовать Украине «победить» Россию. В первую очередь он призвал все государства, граничащие с РФ, «заблокировать поставки Путину критических компонентов, которые могут быть использованы в военном производстве». Во-вторых, необходимо усиление пропаганды в поддержку Киева в западных СМИ.

В-третьих, Зеленский призвал западных союзников к увеличению количества и масштабов совместных оборонных проектов, включая производство снарядов, пушек, техники, дронов. С этой целью необходимы, конечно, крупные инвестиции в развитие украинского ВПК. Для этого можно использовать замороженные российские активы, напомнил киевский правитель.

В-четвертых, Зеленский посетовал на разногласия в Евросоюзе по поводу оказания дальнейшей помощи Украине, назвав отсутствие единства в ЕС «оружием Москвы». Ну и наконец, вновь не озвучив ничего нового, глава киевского режима призвал побыстрее принять Украину в НАТО и Европейский союз.

Вот, в принципе, и все, ради чего Зеленский побывал в столице Литвы. Каких-то других результатов от этой поездки не случилось. В Киев «врио» президента Украины вернулся фактически с пустыми руками.
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    14 комментариев
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    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 15:04
      Наступит то время ( и оно не за горами) , когда даже "триморцы" перестанут брать трубки и отвечать на звонки Зеленского, но с высоких трибун различных бесполезных междусобойчиков будут заявлять о беззаветной помощи Украине.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:14
        глава киевского режима призвал побыстрее принять Украину в НАТО и Европейский союз.

        Старые песни о главном...
        ЗелиБоба в истерике нынче –
        Просит в НАТО скорее принять,
        Но для НАТО, пардон, не обычно -
        За туземцев в войне воевать...
        Неужели же вы полагаете,
        Что пожертвует НАТО собой,
        Чтоб в какой-то там дальней Окраине
        Возвратились солдаты домой?
        Неужели вы так уверены,
        Что подставит за вас Пентагон
        Вместо Киева, Львова и Винницы
        Оклахому, Нью-Йорк, Вашингтон???
      2. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 15:29
        Дуду смотрел на вытянутую к нему руку Зе и думал про себя - "Пожмешь ему руку и обязательно вляпаешься в очередную навозную лепёшку от своих же фермеров и простых граждан, не пожмешь - и тебя смешают с навозом все европейские "партнёры".

        Не долго думая Дуду приблизился и обнял Зе так, чтобы не видеть его выражения лица, а про себя подумал - "Была бы моя воля задушил бы тебя так, чтобы даже мокрого места от тебя не осталась". sad
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 15:32
          Дуда именно так и думал , только , думаю еще об одном он тоже думал:"какже ты нас всех достал , клоун из КВН"
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 15:07
      На саммите «Триморья» в Вильнюсе Зеленскому пообещали всестороннюю поддержку, но системы ПВО не дали
      - у Димаса научились))) ПВО нет, но вы держитесь. Здоровья Вам (с).
    3. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 15:10
      Три Империи триморья ,похвалили клоуна .Но средств не выделили .
      По моему звучит как бред ?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:23
        Цитата: APASUS
        Три Империи триморья ,похвалили клоуна .Но средств не выделили .
        По моему звучит как бред ?

        Скорей, звучит, как приговор. Даже трибалты уже понимают, что нет смысла активно поддерживать банкротящийся киевский режим. Но речей в поддержку жалеть не будут, это они могут. Ах, да, ещё запчасти своих заглушенных ТЭС подарят. yes
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 16:35
        Цитата: APASUS
        Три Империи триморья ,похвалили клоуна .Но средств не выделили .
        По моему звучит как бред ?

        Напомнило классику...
        Американцы легко отдали двести рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами заатлантической республики, измученными «сухим законом». Переводчик на радостях поцеловал Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил

        lol
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 15:12
      пока еще исполняющий обязанности президента Украины
      Это уже намек Клоуну?
    5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:15
      «Судя по записям в телеграмм-канале Зеленского, миссия его оказалась провальной» —

      — "Миссия невыполнима" ...
    6. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 15:27
      Систем ПВО не дадим, но охотно на саммите о делах наших скорбных покалякаем.... И так у них всегда laughing
    7. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 15:42
      Мне понравилось про "блокировку"границ сопредельных с Россией государств.Это очень смешно.Тут должна сыграть свою роль Эстония,там человечек вроде остался,другой то с хуситами в Баб-эль- мандебском проливе сражается.
    8. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 15:49
      Забавное фото, однако laughing Крендель какой-то брезгливо смотрит на протянутую руку клоуна ....
    9. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 15:50
      Забавно-собрались правители 3 морей и двух болот laughing

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