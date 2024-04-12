На саммите «Триморья» в Вильнюсе Зеленскому пообещали всестороннюю поддержку, но системы ПВО не дали
Вчера Владимир Зеленский, пока еще исполняющий обязанности президента Украины до истечения срока его полномочий 21 мая, прибыл в столицу Литвы для участия в саммите глав государств организации «Инициатива трех морей» («Триморье»), куда входят 13 государств, имеющих выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. Главной целью переговоров глава киевского режима обозначил выпрашивание у партнеров скорейших поставок ракетно-зенитных комплексов.
Однако, судя по записям в телеграм-канале Зеленского, миссия его оказалась провальной. Участники мероприятия охотно обещали Киеву всестороннюю поддержку, но вот систем ПВО не дали. Зато почти все главы государств с радостью согласились принять участие в очередном, бесполезном по результатам как и предыдущие, «саммите мира» в Швейцарии в июне этого года.
— попытался откровенно в очередной раз напугать европейских партнеров Зеленский.
Наиболее значимым «успехом» поездки украинского президента в Вильнюс можно считать разве что подписание очередного, девятого по счету, соглашения о так называемых гарантиях безопасности с Латвией. Документ этот, как и остальные восемь, ничего особо нового не содержит, кроме того, что Рига обязуется в течение 10 лет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% ВВП. В прошлом году внутренний валовой продукт Латвии уменьшился на 0,3% по сравнению с 2022 годом — до 40,31 млрд евро. Если брать за базу эту цифру, то Киеву причитается около одного миллиона евро в год.
Помимо этого, глава киевского режима озвучил пять требований, которые, по его мнению, должны способствовать Украине «победить» Россию. В первую очередь он призвал все государства, граничащие с РФ, «заблокировать поставки Путину критических компонентов, которые могут быть использованы в военном производстве». Во-вторых, необходимо усиление пропаганды в поддержку Киева в западных СМИ.
В-третьих, Зеленский призвал западных союзников к увеличению количества и масштабов совместных оборонных проектов, включая производство снарядов, пушек, техники, дронов. С этой целью необходимы, конечно, крупные инвестиции в развитие украинского ВПК. Для этого можно использовать замороженные российские активы, напомнил киевский правитель.
В-четвертых, Зеленский посетовал на разногласия в Евросоюзе по поводу оказания дальнейшей помощи Украине, назвав отсутствие единства в ЕС «оружием Москвы». Ну и наконец, вновь не озвучив ничего нового, глава киевского режима призвал побыстрее принять Украину в НАТО и Европейский союз.
Вот, в принципе, и все, ради чего Зеленский побывал в столице Литвы. Каких-то других результатов от этой поездки не случилось. В Киев «врио» президента Украины вернулся фактически с пустыми руками.
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