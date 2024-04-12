В США предложили финансировать Украину под залог прибыли от замороженных российских активов

Власти США предложили, чтобы получить средства, необходимые для продолжения финансирования Украины, выпустить долгосрочные долговые обязательства под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.Как сообщает британская газета Financial Times, по оценке чиновников Евросоюза, такие облигации могут принести в течение ближайшего десятилетия около 30-40 миллиардов евро дохода, исходя из предполагаемой прибыли от замороженных на Западе российских активов в размере 191 миллиардов евро на базирующейся в Бельгии международной площадке Euroclear.Как заявил заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх, американские власти планируют изучить все возможные способы, благодаря которым возможно максимизировать ценность замороженных российских активов. По его словам, предложение правительства США также предполагает выделение финансирования Киеву на кредитной основе.Это предложение должны обсудить министры финансов стран "Большой семерки" в ходе ближайших встреч представителей Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне.Между тем, по оценкам американского эксперта по макроэкономике, финансам и ценным металлам Джеймса Рикардса, Россия уже заработала на защите своих активов от конфискации на Западе более 50 миллиардов долларов.Вместо того чтобы размещать свои активы на западных площадках, Москва активно переводила их в золото, стремительно увеличивая золотовалютные резервы. Таким образом, только благодаря росту мировых цен на этот металл, российские активы заметно поднялись в цене.

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