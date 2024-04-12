В США предложили финансировать Украину под залог прибыли от замороженных российских активов

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В США предложили финансировать Украину под залог прибыли от замороженных российских активов

Власти США предложили, чтобы получить средства, необходимые для продолжения финансирования Украины, выпустить долгосрочные долговые обязательства под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.

Как сообщает британская газета Financial Times, по оценке чиновников Евросоюза, такие облигации могут принести в течение ближайшего десятилетия около 30-40 миллиардов евро дохода, исходя из предполагаемой прибыли от замороженных на Западе российских активов в размере 191 миллиардов евро на базирующейся в Бельгии международной площадке Euroclear.



Как заявил заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх, американские власти планируют изучить все возможные способы, благодаря которым возможно максимизировать ценность замороженных российских активов. По его словам, предложение правительства США также предполагает выделение финансирования Киеву на кредитной основе.

Это предложение должны обсудить министры финансов стран "Большой семерки" в ходе ближайших встреч представителей Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне.

Между тем, по оценкам американского эксперта по макроэкономике, финансам и ценным металлам Джеймса Рикардса, Россия уже заработала на защите своих активов от конфискации на Западе более 50 миллиардов долларов.

Вместо того чтобы размещать свои активы на западных площадках, Москва активно переводила их в золото, стремительно увеличивая золотовалютные резервы. Таким образом, только благодаря росту мировых цен на этот металл, российские активы заметно поднялись в цене.
  • Pixabay
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11 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 16:27
    Я правильно понимаю, что, следуя американской логике, я могу взять кредит под залог машины соседа, которая у него на штрафстоянке третий день стоит?
    good
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 16:38
      Игорь ,что вы делаете в России ,вам пора на Уолстрит. hi drinks
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 16:43
        Цитата: tralflot1832
        Игорь ,что вы делаете в России ,вам пора на Уолстрит. hi drinks

        Боюсь, что и в самом деле - только на Уолл-стрит с такими методами миллиардами ворочают. У нас за такое на тюрьма сажают... recourse
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 16:48
          Игорь не волнуйтесь,вам есть кому передать свой бизнес ,который вы создали вместе с отцом в бандитский 90 ые.Меня сразу закрыли,когда стал конкурентом :а как насчёт внутреннего баллона на заднем мосту ЗИЛа 130." Автослесари" хреновы.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:41
      Я правильно понимаю, что, следуя американской логике, я могу взять кредит под залог машины соседа, которая у него на штрафстоянке третий день стоит?

      good good good good good good good good good good good good good good good good
      Да сколько уж той прибыли с "замароженных" (сворованных)...??? Делят, делят никак не разделят... А что, уже и ФРС отказывается для УкроРейха зелёные печатать...???
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 16:46
        Цитата: Lev_Russia
        А что, уже и ФРС отказывается для УкроРейха зелёные печатать...???

        В самом деле - бумаги пожалели? Ну, специально для Украины, печатали бы тогда на туалетной, что ли...
  2. svp67 Звание
    svp67
    +3
    Сегодня, 16:28
    Власти США предложили, чтобы получить средства, необходимые для продолжения финансирования Украины, выпустить долгосрочные долговые обязательства под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.
    Сколько ж , желающих под те деньги... И пикантность ситуации, реально в том, что в самих США то их почти и нет, значит явная попытка и тут Европу "обезжирить"
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 16:39
      Популизм чистой воды....если это произойдёт, то это будет выстрелом себе даже не в ногу, а в голову. Во первых , западных активов мы можем изъять примерно на такую же сумму, а во вторых- репутационные потери...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:36
    А могут и не принести доход. bully
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    Сегодня, 16:37
    Там нет ничего Российского, есть Кремлевское .
  5. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 16:53
    Я т.ж. так хочу. Можно мне купить виллу на Карибах под залог прибыли от штатовских долговых обязательств перед Фрс Сша?

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