В Москве неизвестные подорвали автомобиль перешедшего на сторону России экс-сотрудника СБУ

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В Москве неизвестные подорвали автомобиль перешедшего на сторону России экс-сотрудника СБУ

В Москве неизвестные подорвали личный автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, давно перешедшего на сторону России. Как сообщают российские ресурсы, СВУ сработало в момент включения зажигания.

Сегодня в районе Западное Дегунино Москвы был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Взрыв прозвучал после того, как в автомобиль сел водитель и повернул ключ в замке зажигания. По предварительной информации, хозяин машины - экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, с 2014 года сотрудничавший с российскими спецслужбами и передававший информацию по АТО. Позднее он перебрался в Россию, получив российское гражданство.



Судя по кадрам, появившимся в Сети, Прозоров получил ранения, но остался жив. Его госпитализировали с травмами ног и рук, жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следственно-оперативные группы, собирается вся необходимая информация. Рассматриваются различные версии, вплоть до взрыва подземной газовой трубы, хотя версия с подложенным в автомобиль взрывным устройством сейчас основная.

Отмечается, что это не первое покушение на Прозорова, год российские оперативники взяли в Бердянске диверсионную группу, задачей которой было устранение экс-сотрудника СБУ, сильно насолившего киевской хунте.

Судя по новому покушению, за терактом просматривается работа СБУ или ГУР МО Украины, до сих пор не признанных в России террористическими организациями.

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    57 комментариев
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    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +8
      Сегодня, 15:09
      Констатация факта,больше ничего.СБУ удается использовать попустительство при переезде в страну всяких утырков,так и местных чучел.
      1. bandabas Звание
        bandabas
        -12
        Сегодня, 15:15
        Судя по авто перебежчики живут неплохо везде. Еще и орденок получит.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +6
          Сегодня, 15:33
          Опять вопрос по введению смертной казни для террористов. am
          Террористов нужно вешать и показывать повешение, как при СССР. am
          Вздернуть десяток-другой. И желающих совершать теракты сильно уменьшится.
          Для исламских религиозных фанатиков можно перед казнью добавить обязательное поедание свинины и отрезание ушей. Не видать им тогда райских Гурий. am
          1. Юрий Т. Звание
            Юрий Т.
            +5
            Сегодня, 15:39
            Петли уже достаточно. Аллах прекрасно разберётся кто шахид, а кто -шайтан.
      2. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 15:28
        Получается так и есть.. Хотел написать более грубо, но вы меня спасли от очередного бана. Как то так..
      3. Ильнур Звание
        Ильнур
        +1
        Сегодня, 15:34
        удается использовать попустительство при переезде в страну всяких утырков

        Да уж, в начале СВО и вообще, в Россию могли зайти и могут все кто хочет, никакой проверки, заходи, делай что хочешь...
      4. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 16:01
        Власть должна навести порядок на границе и в миграционном законодательстве, пора бы уже. yes
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 15:13
      при таком большом количестве камер, провести такое - целая куча вопросов, сразу после Крокуса
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +5
        Сегодня, 15:21
        да видимо, к счастью, слабо провезли, раз жив остался. По хорошему Прозорова нужно было все таки спрятать, уж больно много у нас пособников развелось и прочих сочувствующих. Поле не паханное для силовиков.
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +7
      Сегодня, 15:17
      Приходится констатировать, что все это на долго...
      Выпрем зелебобиков с нашей земли, они будут гадить из за бугра, пока всех агентов не уничтожим.
      И да, законодательство надо менять, приводить в соответствии с текущей обстановкой. Это на долго, надо это понять и принять.
      1. frruc Звание
        frruc
        +5
        Сегодня, 15:20
        Хорошо, что автомобилем оказался Land Cruiser Prado и водитель оказался жив.
        Особых глубоких умозаключений не надо, чтобы понять, что крупные города наводнены украинской агентурой.
        1. Че Фёдор Звание
          Че Фёдор
          +1
          Сегодня, 15:36
          Мне кажется исполнители такие же как в Крокусе
      2. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 15:35
        дядя Вова сказал, считать их всегда и везде с оружием в руках - и уничтожать (!)
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:54
          Ловить, некоторых, надо, что б выявить прочих подельников преступлений... ещё следствие, суд и... в общем, должны исчезнуть навсегда.
          1. hhurik Звание
            hhurik
            0
            Сегодня, 16:09
            Кому должны-то? wink Государство по этому поводу скромно промолчало, т.е. легально функционировать (посредством смертной казни) оно брезгует, а ежели кто из служивых инициативу проявит - того на шконку, ну правила такие. Ежели раскроется внезапно превышение какое или начальнички сдадут, а они сдадут когда жареным запахнет - к гадалке не ходи.
            Так что кому должен - всем прощаю, ага. drinks
      3. Витов Звание
        Витов
        0
        Сегодня, 16:53
        Приходится констатировать, что все это на долго...

        Ну это смотря , кто рулит ! Есть мнение , что СВО можно завершить за 8 месяцев, базируясь на уровне начала 2024 года. Выполнить все задачи СВО , хоть с выходом на границу с Польшей. Планы составлены, мероприятия ясны, организационные задачи уточнены... Бери и делай, ещё и средние потери значительно меньше будут...И даже не надо убирать всякое разное...Всё давно написано, проанализировано... Умные люди в стране не кончились....
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +4
      Сегодня, 15:18
      Чем так Прозоров насолил Малюку что против него даже в Москве терракт организовали.
      Посмотрим как ФСБшники смогут найти террориста...обнаглели до такой степени в СБУ что в Москве как у себя дома организуют покушения и убийства людей.
      Вот они последствия гуманизма Кремля отказавшегося от ликвидации верхушки киевского режима в начале СВО.
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 15:24
        Леха с Андроида.
        .....что в Москве как у себя дома организуют покушения и убийства людей.

        В Москве все напичкано камерами видеонаблюдения. Теперь пусть копаются и выявляют этих диверсантов.
        1. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          +2
          Сегодня, 15:26
          Убийцу Кивы не нашли?
          С чего здесь вдруг результат появится?
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            +3
            Сегодня, 15:32
            Хотя смущает момент что взрыв произошёл с поворотом ключа зажигания...значит террорист смог устанавливая СВУ покопаться в машине с проводкой...однако. what
            Где, как, когда?
            1. Rage66 Звание
              Rage66
              +2
              Сегодня, 15:41
              Возможно совпало просто.
              Могли активировать с телефона, когда человек сел в авто
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 15:27
          Ну убийцу Кивы что-то не нашли, хотя это Подмосковье было.
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 15:26
        Прозоров разозлил СБУ "404" за длинный "язык". Слишком много выдал информации ФСБ на гора. Отсюда и следствие и причины.
      3. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 15:41
        Цитата: Леха с Андроида.
        Вот они последствия гуманизма Кремля отказавшегося от ликвидации верхушки киевского режима в начале СВО.

        А если бы в 2014 среагировали вовремя - еще бы лучше было.
    5. al3x Звание
      al3x
      -2
      Сегодня, 15:20
      Нужно срочно садиться за стол переговоров, мы готовы! (Шутка сарказма)
    6. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 15:22
      за терактом просматривается работа СБУ или ГУР МО Украины

      Как-то очень свободно они у нас работают, удручающе спокойно
      Интересно, как давно этот господин перешел на нашу сторону? Не нашел ничего в свободном доступе
      По сроку нахождения его у нас можно сделать приблизительный вывод об оперативности (или неоперативности), и возможностях спец.служб Украины.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        -3
        Сегодня, 15:39
        СБУ не понимает что этим террором на украине скоро все АЭС будут уничтожены
        1. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 15:46
          Вы сами то поняли, что сейчас написали? Уничтожение АЭС это уже ядерный терроризм. После таких действий от нас отвернется любая здравомыслящая сторона. Хххлов за атаки ЗАЭС критикуем, а сами предлагаете вдарить по их АЭС?
          1. Romario_Argo Звание
            Romario_Argo
            -1
            Сегодня, 15:51
            это как посмотреть
            удар по внешнему "стакану" реактора - приводит к остановке реактора
            последующий удар по машинному залу с турбогенератором приводит к прекращению работы АЭС
      2. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 15:40
        [/quote][quote=sdivt]как давно этот господин перешел на нашу сторону?[/quote]
        Невнимательно статью читали.
        [quote]с 2014 года сотрудничавший с российскими спецслужбами и передававший информацию по АТО. [/quote][
    7. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 15:24
      Для начала службе внутренней безопасности ФСБ надо найти " крота".
    8. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 15:26
      И почему эти украинские организации не в списке террористических, это как вообще понимать, чего медлят.
    9. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Joker62
      Прозоров разозлил СБУ "404" за длинный "язык". Слишком много выдал информации ФСБ на гора. Отсюда и следствие и причины.

      Тем более ФСБ должно используя этот момент на этого живца ловить террористов Малюка и Буданова.
      Неужели так трудно это спрогнозировать.
    10. incoggnoto Звание
      incoggnoto
      0
      Сегодня, 15:32
      тут скорее всего малолетки замешаны, найдут их я уверен
    11. Факапыч Звание
      Факапыч
      +1
      Сегодня, 15:33
      А еще система "Безопасный город". Кругом одни камеры. Потоки видео стекаются в один дата-центр. Нейросети на службе ФСБ определенно должны быть покруче гражданских ЧатДжП, и вычислять в ворохе инфы нужное. Но видно поумнее украинцы будут, раз в столице ведут себя как дома.
      1. Юрий Т. Звание
        Юрий Т.
        +1
        Сегодня, 15:45
        Не факт, что СВУ было установлено там же, где и сработало. Есть варианты подачи сигнала на взрыватель не с первого замыкания зажигания, а, скажем, с 10. Или в цепь вставить реле времени. Или таймер. Так что, теоретически, заложить СВУ могли и на СТО, к примеру.
    12. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 15:33
      Видеокамер там должно быть как грязи, ориентировки должны уже быть и дороги с аэропортами перекрыты
    13. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 15:34
      Последствия раздачи гражданства,паспортов и прочего без должной проверки соискателей.Либо внутренний враг.
    14. Див Дивыч Звание
      Див Дивыч
      0
      Сегодня, 15:35
      Спецслужбы Украины продолжают ходить по улицам России как у себя дома.
      Правоохранительные органы не справляются с проверкой документов, тчательнее надо проверять, и везде понаставить видеокамеры - увеличит раскрываемость преступлений.
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        +1
        Сегодня, 15:40
        вы что несете? на основании чего выводы сделаны? ваш комментарий больше похож на попытку вызвать панику.
        1. Див Дивыч Звание
          Див Дивыч
          0
          Сегодня, 15:50
          Илью Кива просто пришли и грохнули в подмосковье, украинские спецслужбы.
          Сейчас вот опять. Это реальность, а не паника. Идет война, нужно проверять документы на каждом углу.
          1. incoggnoto Звание
            incoggnoto
            0
            Сегодня, 15:57
            у вас есть информация? или вы просто предполагаете? вы разводите панику, вот что вы делаете, проверка документов в крупных городах на каждом углу приведет к недовольству местных жителей. тем самым сыграет на руку наших врагов....
            1. Див Дивыч Звание
              Див Дивыч
              0
              Сегодня, 16:01
              Вот именно есть информация, спецслужбы украины хвастались подробностями ликвидации Ильи Кивы.
              1. incoggnoto Звание
                incoggnoto
                0
                Сегодня, 16:04
                еще раз у вас есть информация что оба этих теракта связаны? или вы предполагаете ?
                что касается что эти так называемые представители уже бывшего государства по названием украина себя приплетают при любых информационных терактов не для кого не является новостью
                1. Див Дивыч Звание
                  Див Дивыч
                  0
                  Сегодня, 16:11
                  Если он перебежчик от СБУ к нам, вот вам и причина покушения на него. Факт. А вещественные доказательства есть только у правоохранительных органов, они разглашать их не будут.
                  1. incoggnoto Звание
                    incoggnoto
                    0
                    Сегодня, 16:16
                    а мы что тут обсуждаем причины покушения на него? это и так понятно. когда нечего ответить лучше всего промолчать
          2. Юрий Т. Звание
            Юрий Т.
            0
            Сегодня, 16:02
            Всех никогда не проверишь...
            Да и есть всем известный факт- даже МС по боксу, если тот будет только блочить и уклоняться, пробьёт дилетант.
            Только ответная угроза и реализация может остановить агрессора. Другими словами должны появиться организованные и вооружённые группы в странах НАТО, которые бы брали на себя ответственность за ликвидацию врагов государства. Можно их не признавать, даже объявить запрещённой организацией. Главное контролировать руководителей ячеек. И вот когда на Даунинг-стрит некие террористы устроят в админ. зданиях резню можно даже выразить соболезнование и сказать что мы предупреждали.
            Нужно бить по "операторам" а не "биодронам".
    15. Комментарий был удален.
    16. костя1 Звание
      костя1
      -1
      Сегодня, 15:41
      Чекисты, у нас, совсем мышей не ловят?
    17. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 15:45
      ФСБ теперь будут разгребать навозные кучи " братского народа".
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        0
        Сегодня, 15:53
        как показывает практика, далеко не факт что это было сделано приезжими. малолетки вот мой прогноз. им мозги достаточно легко промыть, особенно если он из либеральной тусовки
    18. old64 Звание
      old64
      +1
      Сегодня, 15:47
      Так и будет продолжаться, пока не начнем отвечать зеркально. Опыт Судоплатова и моссада в помощь нашим спецслужбам. Снимите белые перчатки.
    19. Alcatraz25 Звание
      Alcatraz25
      -2
      Сегодня, 15:49
      Неплохо предатели живут
    20. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 15:58
      С каждым таким случаем одни и теже вопросы-или у нас нет дрг,чтоб также каждый чиновник у них боялся нос из схрона высунуть, или мы продолжаем зачем то в белых перчатках снисходительно к папуасам относится, страдая синдромом братского народа.
    21. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Егоза
      Невнимательно статью читали.

      Внимательно читал)
      Но дело в том, что в 2019 году была пресс-конференция в Москве, с этим господином, где он рассказывал о своём жизненном пути. С 1999 по 2018 год он являлся сотрудником Службы безопасности Украины. И решение перейти в Россию сформировалось лишь к 2019-ому году
      Подчеркиваю, с его собственных слов.
      Как-то это плохо согласуется с 2014 годом
      1. Юрий Т. Звание
        Юрий Т.
        0
        Сегодня, 16:11
        Никаких противоречий. С 2014 года сотрудничал, передавал инфу. Но это не может быть вечно, рано или поздно вычислят. Вот в 2019 видимо выработал ресурс. Его и вывели.
    22. 16112014nk Звание
      16112014nk
      +1
      Сегодня, 16:09
      Помимо того, что при помощи коррумпированных чиновников в России находится большое число "понаехавших" - диверсантов и террористов, проф уровень ответственных за нацбезопасность и народа России за годы "демократии" снизился. Настоящие профессионалы конечно есть, но очень мало, в основном везде дилетанты. На ТВ есть сериал "Ментовские войны", там конечно всё утрировано, но от истины недалеко.
    23. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 16:34
      Если это не условная "нянечка в детском саду" первой версией просто обязаны быть разборки по криминалу, дядя не последний ... без соли доедает, а уж потом газовая труба и чубатые диверсанты.

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