В Москве неизвестные подорвали автомобиль перешедшего на сторону России экс-сотрудника СБУ

В Москве неизвестные подорвали личный автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, давно перешедшего на сторону России. Как сообщают российские ресурсы, СВУ сработало в момент включения зажигания.Сегодня в районе Западное Дегунино Москвы был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Взрыв прозвучал после того, как в автомобиль сел водитель и повернул ключ в замке зажигания. По предварительной информации, хозяин машины - экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, с 2014 года сотрудничавший с российскими спецслужбами и передававший информацию по АТО. Позднее он перебрался в Россию, получив российское гражданство.Судя по кадрам, появившимся в Сети, Прозоров получил ранения, но остался жив. Его госпитализировали с травмами ног и рук, жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело, на месте работают следственно-оперативные группы, собирается вся необходимая информация. Рассматриваются различные версии, вплоть до взрыва подземной газовой трубы, хотя версия с подложенным в автомобиль взрывным устройством сейчас основная.Отмечается, что это не первое покушение на Прозорова, год российские оперативники взяли в Бердянске диверсионную группу, задачей которой было устранение экс-сотрудника СБУ, сильно насолившего киевской хунте.Судя по новому покушению, за терактом просматривается работа СБУ или ГУР МО Украины, до сих пор не признанных в России террористическими организациями.

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