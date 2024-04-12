Лукашенко: Североатлантический альянс хочет вовлечь Белоруссию в вооружённый конфликт на Украине

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Лукашенко: Североатлантический альянс хочет вовлечь Белоруссию в вооружённый конфликт на Украине

В настоящее время страны НАТО пытаются втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По утверждению белорусского лидера, сейчас вступление Белоруссии в конфликт вряд ли чем-либо могло бы помочь России. Ведь с украинской стороны вся граница с Белоруссией заминирована и забетонирована. Но НАТО не отступает от цели заставить Минск ввязаться в конфликт.

Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной

- подчеркнул Александр Лукашенко.

Как отметил глава белорусского государства, общая протяженность фронта на Украине сейчас составляет около тысячи километров. Граница Украины и Белоруссии – примерно полторы тысячи километров, и еще столько же – граница Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики. Таким образом, в случае вовлечения в конфликт Минску пришлось бы закрывать фронт протяженностью в три тысячи километров. Это очень сложная задача.

По словам Лукашенко, Россия и Белоруссия ни в коем случае не хотят страданий простых украинцев.

Однако Запад, спровоцировав вооруженный конфликт на Украине, сам создал те условия, при которых наносится колоссальный ущерб украинской инфраструктуре, погибают военнослужащие ВСУ и простые граждане. Поэтому путь мирных переговоров с учетом существующих реалий, как отметил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москвой не отвергается.
  • kremlin.ru
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26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -3
    Сегодня, 15:23
    Вообще то батьке давно уже пора помогать делом. Отсидется с сторонке уже не получится
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 15:26
      Хотелось бы спросить Лукашенко, а если к примеру польские супостаты нападут на Белорусь, он будет удовлетворен такой же помощью России Белоруссии, очень похожей на помощь Белорусии России сейчас..
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +4
      Сегодня, 15:28
      Так он и помогает тем, что не ввязывается. Он влезет - это даст карт бланш для НАТО, ну или той же самой Польше. Еще и с ними рубиться.
      1. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        +3
        Сегодня, 15:31
        Тут мало кто хочет хоть немного задуматься о будущих последствиях того или иного решения, а так же что делала и делает какая то страна в настоящее время. Слишком тяжело думать, слишком тяжело искать информацию. Проще стуча пяткой в грудь, обвинить в предательстве. Прям как у не братьев меньших. Благо из одной ветви вылезли.
      2. кредо Звание
        кредо
        +3
        Сегодня, 15:38
        Если не ошибаюсь, военные учения НАТО продляться до конца мая т.г., войска подтянуты к границе с Белоруссией и ждать подлости от англосаксов можно в любой момент, поэтому белорусские ВС должны быть находиться на изготовке. hi
      3. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 15:57
        Он влезет - это даст карт бланш для НАТО

        НАТО и Польше никакой карт бланш не нужен. Подготовятся и пойдут, а нужную провокацию - организуют. Для Польши - это Реконкиста (то, что мы боимся сказать про Украину), а для "всего демократического сообщества" - избавление белорусов от последнего диктатора Европы.
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          0
          Сегодня, 16:04
          Если б могли вот так просто подготовиться и пойти, давно бы уже это сделали. Не такие уж они и всесильные, далеко не слабые, но и не всесильные. Значит есть сдерживающий фактор, сама отдельно Польше не рыпнется. В составе НАТО, под зонтиком НАТО без проблем. Чтобы этот зонтик получить, нужен предлог. Идеальным будет если Батька полезет в этот конфликт.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 16:53
            В составе НАТО, под зонтиком НАТО без проблем. Чтобы этот зонтик получить, нужен предлог.

            Предлог сделают на-раз (Буча - в помощь). Просто идёт накопление сил их подготовка в ходе учений. По всему - Беларусь уже определена в качестве цели эскалации. кстати, сколько белорусов имеют карту поляка и мечтают войти в состав ЕС?
            Так что тут выбирать: либо Польша до Днепра, либо Белоруссия в составе России.
      4. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 16:07
        Я так понимаю ядерное оружие разместили не поляков пугать, а так просто. Что поляки полезут, а ядерного удара по ним не будет. Мы, что тогда со скорбным выражением лица к себе назад повезем ядерные заряды? Да еще будем повторять суди их, поляков, Бог. Так что ли?
    3. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 16:03
      Цитата: FoBoss_VM
      Вообще то батьке давно уже пора помогать делом. Отсидется с сторонке уже не получится

      Батька давно при деле: держать три тыс. км - это не шутка. Был бы он в сторонке бои шли бы уже под Вязьмой...
    4. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 16:09
      А что - он помогает - как в той песне: Вот только кровь бы лить не настоящую.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -2
    Сегодня, 15:23
    О как запел Лукашенко...а если бы Белоруссию поляки в частности и НАТО в целом начали бы дербанить Лукашенко первым бы умолял Россию помочь ему своими солдатами и офицерами...не изменился Лука ничуть... пока его не затронула беда он так и будет вилять...ни нашим ни вашим.
    1. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      +2
      Сегодня, 15:25
      Пусть у себя сидят и не отсвечивают. Там ещё один фронт не нужен. Ерунду пишите.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 15:35
        А почему не нужен...??? В ВСУ на ЛБС привозят свежее пополнение как раз с границы Украины с Беларусью... Почитайте как наши англосаксов в декабре 45-го спасли от разгрома немцами... То же были те ещё союзнички...
    2. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 16:03
      Свои трусы всегда ближе к своей попе.
  3. arthh Звание
    arthh
    +1
    Сегодня, 15:35
    Лукашенко заявил, что ни он, ни Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ

    Ясно тогда можно было вообще не начинать, мало ли они пострадают
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 16:02
      Дак азовцы наши братья? У Картофельного папы совсем в голове больно? Уж тогда бы лучше молчал.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 15:41
    вступление Белоруссии в конфликт вряд ли чем-либо могло бы помочь России. Ведь с украинской стороны вся граница с Белоруссией заминирована и забетонирована

    Как я его понимаю!
    Вот рад бы человек помочь, но клятые враги шлагбаум опустили на границе...
    Ну не ломать же ради пустяков хорошую вещь, правда?!
  5. Alcatraz25 Звание
    Alcatraz25
    +2
    Сегодня, 15:47
    Грыгорыч в своём репертуаре, на двух стульях отсиживается. Его просто хотели сместить в 20-м, а так он во всю с вожделением смотрел на запад и бесцеремонно выкидывал негативные комментарии в адрес РФ, никогда не использует слово "русский", всегда разделяет белорусы и россияне, тем же промышляли 'пророссийские элиты' т.н. Украины... Но, к сожалению, дедушки, сидящие в Кремле, больше пекутся о собственных детишках, пенсиях и особняках, учиться они ничему не желают, так что, слушаем дальше о партнёрах везде и повсюду и о победных реляциях от взятия очередного куста
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 16:00
      Кто то спросил: а если стулья разъедутся - попа не порвется? Но видать Картофельный папа этого не боится.
    2. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 16:20
      на двух стульях отсиживается. .........смотрел на запад

      Так все на двух стульях сидят. Россия на 2 стульях (запад, восток).
      Чтобы сидеть на 1 стуле, надо Автаркия чтобы была. - Возрождать коммунизм.
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        -1
        Сегодня, 16:26
        Цитата: stelltok
        Возрождать коммунизм.

        А когда коммунизм у нас в стране был, чтобы его возрождать? Ах да, забыл в 1918-1921 г.г. был военный коммунизм. Вот только не хочется его что-то возрождать. stop
  6. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +1
    Сегодня, 15:58
    Ведь с украинской стороны вся граница с Белоруссией заминирована и забетонирована.
    В одной из статей было написано, что да 4,8 процента протяженности границы Украины и Белоруссии в инженерном плане подготовлено. Линией Мажино или Маннергейма, или даже Зигфрида там и не пахнет. Ну не хочет Лукашенко воевать! Вот у него все у Украины и в бетоне, и в минах, и даже в автоматических гиперболоидах.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 16:16
    Die Worte eines Schlapp-Schwanzes...; wie fast immer...!!!
    SO ETWAS kann man vielleicht denken, aber man spricht so eine dumme Meinung nicht öffentlich aus...!!! Schon gar nicht im jetzigen Stadium der Entwicklung...!!!
    Ich würde eher verkünden, dass im Falle des Provozierens einer kriegerischen Auseinandersetzung, Weißrussland nichts anderes übrig bleibt als die gesamte gegnerische Front um Weißrussland herum sofort und ohne zu Zögern notgedrungen mit atomaren Iksander-Raketen umfänglich in Schutt und Asche gelegt werden muß...!!!
    Die USA verstehen nur EINE SPRACHE und das ist die Sprache tödlicher Gewaltanwendung...!!!!!!!!
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 16:20
    Лукашенко: Граница Украины и Белоруссии – примерно полторы тысячи километров


    Что-то не то с подсчетами. По прямой Москва-Берлин 1600км. По кривой 1900км.
    Предположительно протяженность границы Украина- Беларусь не более 500км.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:25
    Опять хотят втянуть и напасть.., а вот, скажем, ежели еще денюшку какую от щедрот пожалуете - ить таможню с пошлинами подняли, наверняка лишнее да и заваляется - то может и не нападут.

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