Лукашенко: Североатлантический альянс хочет вовлечь Белоруссию в вооружённый конфликт на Украине

Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной

В настоящее время страны НАТО пытаются втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.По утверждению белорусского лидера, сейчас вступление Белоруссии в конфликт вряд ли чем-либо могло бы помочь России. Ведь с украинской стороны вся граница с Белоруссией заминирована и забетонирована. Но НАТО не отступает от цели заставить Минск ввязаться в конфликт.- подчеркнул Александр Лукашенко.Как отметил глава белорусского государства, общая протяженность фронта на Украине сейчас составляет около тысячи километров. Граница Украины и Белоруссии – примерно полторы тысячи километров, и еще столько же – граница Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики. Таким образом, в случае вовлечения в конфликт Минску пришлось бы закрывать фронт протяженностью в три тысячи километров. Это очень сложная задача.По словам Лукашенко, Россия и Белоруссия ни в коем случае не хотят страданий простых украинцев.Однако Запад, спровоцировав вооруженный конфликт на Украине, сам создал те условия, при которых наносится колоссальный ущерб украинской инфраструктуре, погибают военнослужащие ВСУ и простые граждане. Поэтому путь мирных переговоров с учетом существующих реалий, как отметил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москвой не отвергается.