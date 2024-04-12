Украинские источники сообщили о сильных взрывах в Сумах после информации о пусках управляемых авиабомб ВС РФ

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Украинские источники сообщили о сильных взрывах в Сумах после информации о пусках управляемых авиабомб ВС РФ

Сегодня днем в городе Сумы прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил ряд украинских средств массовой информации, ссылаясь на местные паблики в социальных сетях.

Незадолго до взрывов в Сумах воздушные силы Украины информировали, что российская армия осуществила пуски управляемых авиационных бомб. Вполне вероятно, что именно ими и были нанесены удары по объектам инфраструктуры киевского режима в административном центре граничащей с России украинской области.

Ранее украинские источники сообщали, что над Сумами постоянно появляются российские разведывательные беспилотные летательные аппараты. Они занимаются корректировкой авиационных ударов ВС РФ, определяя цели, по которым затем бьют российские авиабомбы и ракеты.

Отметим, что удары по Сумской области имеют большую значимость в контексте проведения специальной военной операции. Этот регион граничит с Российской Федерацией, и его территория используется киевским режимом для атак против приграничных российских областей.

В Сумской области и в самих Сумах сосредоточено большое количество военных объектов киевского режима. В контексте текущих событий они являются первоочередными целями для российских ракетно-бомбовых ударов.

Ранее западные аналитики сообщали, что украинская система противоракетной и противовоздушной обороны предельно ослаблена. Часть переданных США и европейскими государствами зенитных ракетных комплексов уже уничтожена, кроме того наблюдается хроническая нехватка боеприпасов для систем противовоздушной обороны, и она только нарастает, поскольку российские удары продолжают ослаблять потенциал украинской ПВО.
  • Министерство обороны Российской Федерации
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 15:39
    «Незадолго до взрывов в Сумах воздушные силы Украины информировали, что российская армия осуществила пуски управляемых авиационных бомб. Вполне вероятно, что именно ими и были нанесены удары по объектам инфраструктуры киевского режима» —

    — То есть какая-то связь есть ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 15:44
      — То есть какая-то связь есть ...

      Связь есть всегда... Как там, от "СУМЫ" и тюрьмы не зарекайся... Так что добро пожаловать СУМЫ в очередь для глажки... Правда не утюгом а ФАБами... am
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 15:39
    Сумы как и Харьков наша головная боль, пока они под властью наркомана.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:00
      У Сум был шанс перейти на нашу сторону в 2022 году. Не захотели. Горожане пошли в тероборону. Сами виноваты. Ловите теперь подарки с неба и передавайте приветы Зелебобе. am
  3. костя1 Звание
    костя1
    +2
    Сегодня, 15:39
    Интересно-как можно получить информацию о "пуске" бомбы-до того как она упадет? tongue
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 16:15
      Экстрасенсорика, или аваксы ихние Алеко видят
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 15:48
    Думаю это совпадение. Ведь добрестные призрачные лётчики и ППО дважды уничтожили уси ворогские литаки, а ППО зныщуит уси бомбы и герани. А в Сумах просто кондиционеры перегрелись
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 15:58
    Сумскую ТЭС добивают , вчера начали , сегодня думаю закончат.

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