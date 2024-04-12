Украинские источники сообщили о сильных взрывах в Сумах после информации о пусках управляемых авиабомб ВС РФ
Сегодня днем в городе Сумы прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил ряд украинских средств массовой информации, ссылаясь на местные паблики в социальных сетях.
Незадолго до взрывов в Сумах воздушные силы Украины информировали, что российская армия осуществила пуски управляемых авиационных бомб. Вполне вероятно, что именно ими и были нанесены удары по объектам инфраструктуры киевского режима в административном центре граничащей с России украинской области.
Ранее украинские источники сообщали, что над Сумами постоянно появляются российские разведывательные беспилотные летательные аппараты. Они занимаются корректировкой авиационных ударов ВС РФ, определяя цели, по которым затем бьют российские авиабомбы и ракеты.
Отметим, что удары по Сумской области имеют большую значимость в контексте проведения специальной военной операции. Этот регион граничит с Российской Федерацией, и его территория используется киевским режимом для атак против приграничных российских областей.
В Сумской области и в самих Сумах сосредоточено большое количество военных объектов киевского режима. В контексте текущих событий они являются первоочередными целями для российских ракетно-бомбовых ударов.
Ранее западные аналитики сообщали, что украинская система противоракетной и противовоздушной обороны предельно ослаблена. Часть переданных США и европейскими государствами зенитных ракетных комплексов уже уничтожена, кроме того наблюдается хроническая нехватка боеприпасов для систем противовоздушной обороны, и она только нарастает, поскольку российские удары продолжают ослаблять потенциал украинской ПВО.
- Министерство обороны Российской Федерации
Информация