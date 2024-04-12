Американский телеканал: США уверены в нанесении Ираном ударов по Израилю уже сегодня
Иран может нанести удары по объектам военной инфраструктуры и правительственным учреждениям Израиля сегодня, 12 апреля. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на мнение неких чиновников из администрации США, которые предпочли остаться неназванными.
По утверждению источников телеканала, Иран может задействовать в нанесении ударов по Израилю десятки ракет и более сотни беспилотных летательных аппаратов. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на наличие системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», будет тяжело защититься от столь интенсивных ударов ракет и беспилотников, считают собеседники американского СМИ.
Удары по Израилю станут местью за атаку израильских военно-воздушных сил против консульства Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля 2024 года. Тогда в результате ударов авиации ЦАХАЛ погибли семь военных советников из Ирана, являвшихся офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Сам факт авиаудара по дипломатической миссии в суверенной стране является вопиющим, и Иран не может оставлять такие действия без ответа. О том, что Тегеран отомстит Израилю, заявляло и иранское министерство иностранных дел.
После этого в Израиле срочно стали принимать меры безопасности на случай предстоящих ракетных ударов и атак беспилотной авиации. Естественно, израильские власти угрожают нанести ответные удары и по Ирану, что может привести к дальнейшей эскалации и без того непростой ситуации на Ближнем Востоке.
- Wikipedia / Fars Media Corporation
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