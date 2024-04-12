Американский телеканал: США уверены в нанесении Ираном ударов по Израилю уже сегодня

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Американский телеканал: США уверены в нанесении Ираном ударов по Израилю уже сегодня

Иран может нанести удары по объектам военной инфраструктуры и правительственным учреждениям Израиля сегодня, 12 апреля. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на мнение неких чиновников из администрации США, которые предпочли остаться неназванными.

По утверждению источников телеканала, Иран может задействовать в нанесении ударов по Израилю десятки ракет и более сотни беспилотных летательных аппаратов. Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на наличие системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», будет тяжело защититься от столь интенсивных ударов ракет и беспилотников, считают собеседники американского СМИ.

Удары по Израилю станут местью за атаку израильских военно-воздушных сил против консульства Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля 2024 года. Тогда в результате ударов авиации ЦАХАЛ погибли семь военных советников из Ирана, являвшихся офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сам факт авиаудара по дипломатической миссии в суверенной стране является вопиющим, и Иран не может оставлять такие действия без ответа. О том, что Тегеран отомстит Израилю, заявляло и иранское министерство иностранных дел.

После этого в Израиле срочно стали принимать меры безопасности на случай предстоящих ракетных ударов и атак беспилотной авиации. Естественно, израильские власти угрожают нанести ответные удары и по Ирану, что может привести к дальнейшей эскалации и без того непростой ситуации на Ближнем Востоке.
  • Wikipedia / Fars Media Corporation
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21 комментарий
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  1. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +9
    Сегодня, 15:49
    Да они даже не просят, они прям настаивают чтоб Иран нанес удар...похоже на то, как в 2014 Россию на войну звали
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 15:55
      Да они даже не просят, они прям настаивают чтоб Иран нанес удар...похоже на то, как в 2014 Россию на войну звали

      В данном случае США выступаю и в качестве шпаны подзаборной и в качестве подстрекателя.
      Любимое занятие стравить кого-нибудь и потом кричать - "Мы же предупреждали". soldier
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 16:02
        Создаётся такое впечатление, что если Иран не на несёт ракетный удар по Израилю, то это сделают США. am
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 16:05
          Создаётся такое впечатление, что если Иран не на несёт ракетный удар по Израилю, то это сделают США. am

          Запросто.
          Между Израилем и Ираном простираются земли Сирии и Ирака, а там как известно полно американских баз, поэтому Ваше предположение вполне реально.
          Банальная провокация. angry
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:51
    «США уверены в нанесении Ираном ударов по Израилю» —

    — Уверен ли Иран? ...
  3. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Сегодня, 15:52
    Чему быть, тому не миновать! Свою страну нужно защищать, иначе её захватят.
  4. svp67 Звание
    svp67
    +3
    Сегодня, 15:53
    Вот реально, какая то "игра". Если уж Иран желает отомстить адекватно, то по миру разъезжает очень много израильтян "в погонах", продающих оружие, производящих разведку и другие секретные миссии. Есть смысл устранить их, а не нападать на готового к отпору противника
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 16:04
      В Израиле не сильно поманеврируешь. Клочок земли с гулькин нос.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 16:19
        Цитата: Tagan
        В Израиле не сильно поманеврируешь. Клочок земли с гулькин нос.

        И тот самозахват и самострой...
      2. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 16:22
        Ибо нехрен задираться,, по самое, это самое, вам по пояс будет, завязли в Палестине, и ещё лихо кличут
  5. костя1 Звание
    костя1
    0
    Сегодня, 16:03
    Прямо вижу как мерикосы подпрыгивают в ожидании возможного кипеша lol -а не будет сегодня-съедите свое дерьмо -которое разбросали?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:03
    А если Иран не нанесёт сегодня удар по Израилю,то по Израилю нанесёт удар США и свалит всё на Иран. bullyКотировки по нефти спокойные.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:18
      Цитата: tralflot1832
      А если Иран не нанесёт сегодня удар по Израилю,то по Израилю нанесёт удар США и свалит всё на Иран. bullyКотировки по нефти спокойные.

      Дохлый номер. Сейчас все кто может во все глаза наблюдают за регионом, так что откуда куда летает фиксируется. Но номер можно бы посмотреть, предав огласке точку вылета и посмотреть на реакцию еврейцев!
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 16:24
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      А если Иран не нанесёт сегодня удар по Израилю,то по Израилю нанесёт удар США и свалит всё на Иран.

      Боюсь только, что, судя по последним действиям США, аккуратно и умно всё сделать не сумеют. Уши торчать будут так, что седалище видно.
      Прихлебатели, конечно, сделают вид, что ничего такого не замечают. Так и разговор не о них, а о тех, кто "гегемонией" сыт по гланды. Эти, думающие, люди от Америки ещё больше дистанцию держать будут. Мало американцам, что и без того их гегемония шатается, как молочный зуб?

      Да и специалисты у них перевелись. Мне, как старому конспирологу, любо-дорого вспомнить броненосец "Мэн", "Лузитанию", Перл-Харбор, Тонкинский залив, башни-близнецы, в конце-концов... А сейчас что? Разбазарили специалистов по провокациям и самострелам. За последние 30 лет слишком уверовали в свою исключительность, спустя рукава работать начали. Потому и сквозит наив как у ребёнка, конфетку из буфета укравшего. Такого шедевра самострела, мечты конспиролога, как JFK, например, больше не увидим...
  7. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:14
    Удары по Израилю станут местью за атаку израильских военно-воздушных сил против консульства Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля 2024 года. Тогда в результате ударов авиации ЦАХАЛ погибли семь военных советников из Ирана, являвшихся офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В копилку следует добавить убийство семьи главного Хамасовца: на днях в лагере беженцев порешили троих его сыновей и всех внуков, осенью они убили его единственную внучку. Не думаю, что дедушка и отец простит такое... В любом случае речь идёт о сохранении еврейцами своей государственности - и так происходит с каждым, кто лижет зад "гегемону"!
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:16
    Надо полагать Ираном и Израилем заведует американский телеканал CBS News. Бабки на лавочке давеча обсуждали... Вонючая помойка вбросила и все понесли.
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 16:19
    США уверены в нанесении Ираном ударов по Израилю уже сегодня

    Слишком самоуверены в своих разведсводках об Иране.
    Иран сделает ответку, но как, не знаю. Думаю, что месть будет подана в холодном виде.
    И у кого быстрее сдадутся нервишки от долгого ожидания обоюдных ударах.
    А матрасникам, по зарез нужна глобальная война.
  10. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 16:20
    Russland sollte den Iran ganz dringend mit Strategischen Atom-Raketen aller Art ausstatten, sonst wird Israel NIEMALS aufhören sich als US-Metastase zu gebärden...!!!
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:38
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      (Robert)
      Russland sollte den Iran ganz dringend mit Strategischen Atom-Raketen aller Art ausstatten, sonst wird Israel NIEMALS aufhören sich als US-Metastase zu gebärden...!!!

      Зачем??? У Ирана и так хватает оружий, что вполне может очень жестко ответить Ирану, не прибегая ЯО.
      -------------------
      Wofür??? Der Iran verfügt bereits über genügend Waffen, um sehr hart auf den Iran reagieren zu können, ohne auf Atomwaffen zurückzugreifen.
  11. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 16:26
    Это именно тот случай, когда ожидание возмездия хуже самого возмездия.
  12. Victal Звание
    Victal
    0
    Сегодня, 16:43
    Эскалация конфликта между союзником и ни рыба ни мясо - России не нужна! Было бы неплохо, если бы этот прогноз не сбылся

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