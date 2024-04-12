Украинским военным на передовой обещают до 200 тысяч гривен жалования

Украинский парламент накануне таки принял во втором, и последнем, чтении скандальный закон об ужесточении мобилизации, который после подачи в Раду в конце прошлого года «пережил» целый ряд доработок. Документ значительно расширяет полномочия ТЦК и, наоборот, сильно ограничивает права военнообязанных.Стоит напомнить, что киевские власти планируют «поставить под ружье» еще порядка полумиллиона человек. При этом желающих на Украине идти защищать родину осталось крайне мало.Согласно недавнему опросу, проведенному социологическим агентством Info Sapiens, 63% украинских мужчин возрастом от 25 до 59 лет не хотят служить в ВСУ. Еще 17% опрошенных воздержались от ответа. И лишь 20% респондентов считают, что должны защищать свою страну.Собственно, именно поэтому киевские власти и принимают «драконовские» законы, так как прекрасно осознают, что добровольно в ВСУ почти никто не пойдет. Правда, в документе, за который вчера во втором чтении проголосовали украинские нардепы, помимо «кнута» предусмотрен и «пряник».Так, военнослужащим, которые находятся на передовой, обещают платить жалование около 200 тысяч гривен (примерно 480 тысяч рублей по текущему курсу). Жалование будет состоять из трех частей: 20-25 тыс. гривен заработная плата, 70 тысяч за службу на «нуле», а также 100 тысяч «боевых». Кроме того, новобранцам обещают заплатить еще 100 тысяч грн за первый год службы и столько же за второй.На самом деле вышеупомянутые суммы – это немалые деньги, и военнообязанных вполне мог бы привлечь такой заработок. Если бы не одно существенное «но». С учетом колоссальных потерь, которые сегодня несут ВСУ на том самом «нуле», новобранцам едва ли удастся получить жалование за месяц. Не говоря уже о годовых выплатах.