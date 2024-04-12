Украинским военным на передовой обещают до 200 тысяч гривен жалования

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Украинским военным на передовой обещают до 200 тысяч гривен жалования

Украинский парламент накануне таки принял во втором, и последнем, чтении скандальный закон об ужесточении мобилизации, который после подачи в Раду в конце прошлого года «пережил» целый ряд доработок. Документ значительно расширяет полномочия ТЦК и, наоборот, сильно ограничивает права военнообязанных.

Стоит напомнить, что киевские власти планируют «поставить под ружье» еще порядка полумиллиона человек. При этом желающих на Украине идти защищать родину осталось крайне мало.



Согласно недавнему опросу, проведенному социологическим агентством Info Sapiens, 63% украинских мужчин возрастом от 25 до 59 лет не хотят служить в ВСУ. Еще 17% опрошенных воздержались от ответа. И лишь 20% респондентов считают, что должны защищать свою страну.

Собственно, именно поэтому киевские власти и принимают «драконовские» законы, так как прекрасно осознают, что добровольно в ВСУ почти никто не пойдет. Правда, в документе, за который вчера во втором чтении проголосовали украинские нардепы, помимо «кнута» предусмотрен и «пряник».

Так, военнослужащим, которые находятся на передовой, обещают платить жалование около 200 тысяч гривен (примерно 480 тысяч рублей по текущему курсу). Жалование будет состоять из трех частей: 20-25 тыс. гривен заработная плата, 70 тысяч за службу на «нуле», а также 100 тысяч «боевых». Кроме того, новобранцам обещают заплатить еще 100 тысяч грн за первый год службы и столько же за второй.

На самом деле вышеупомянутые суммы – это немалые деньги, и военнообязанных вполне мог бы привлечь такой заработок. Если бы не одно существенное «но». С учетом колоссальных потерь, которые сегодня несут ВСУ на том самом «нуле», новобранцам едва ли удастся получить жалование за месяц. Не говоря уже о годовых выплатах.
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    16 комментариев
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    1. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 16:12
      Непонятно-зачем обещать если можно и так-отправить? lol
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 16:37
        Обещать не значит жениться... Я вот тоже каждому украинскому военному, сдавшемуся в плен, могу миллион гривен в плену, пообещать... Но не буду... Родители учили, что врать нехорошо, а так нагло врать совсем хреново... Видно у ВСУ дела обстоят совсем хреново, раз так нагло врут...
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +1
          Сегодня, 16:53
          Родители учили, что врать нехорошо, а так нагло врать совсем хреново...

          Просто их родители учили совсем другому...
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 16:13
      Такое возможно лишь в том случае, если выплаты будут производить напрямую англосаксы, да и то полной уверенности нет.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 16:14
      Ох и неразбериха будет с этими деньгами. Кто получил, кто украл, и что делали "прочие достойные люди" laughing
    4. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 16:14
      "Но" у них в том, что в казне государства "грошей, просто нэмае" и с выплатами просто "прокатывают".
      Схожий пример, озвученная и удивившая многих цифра в 31000 погибших солдат ВСУ, за время конфликта, это те "счастливчики", за которых "краина У" выплачивает положенные выплаты, а вот за множество остальных, под разными предлогами, оно это не делает
    5. Владимир_Д Звание
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 16:15
      Первые подразделения французского иностранного легиона переброшены в Славянск.

      По данным Военной хроники, представители 3-го пехотного полка французского иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

      По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений.

      Судя по всему, французы, которые передвигаются по городу только в сопровождении ВСУ, будут помогать украинской армии оборонять Славянск, когда линия фронта сместится в сторону этого города.
    6. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:16
      Так, военнослужащим, которые находятся на передовой, обещают платить жалование около 200 тысяч гривен
      . Зачем покойник деньги?
    7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 16:19
      «Украинским военным на передовой обещают до 200 тысяч» —

      — Они семье погибшего обещают 16 000 000 гривен,но документально подтверждённого случая не было ...
    8. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 16:21
      Чтобы пошли, надо всем деньги вперед платить. А иначе это просто кидалово, в расчете на то, что большинство просто не доживет до зарплаты.
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 16:50
        А если платить вперёд, то все ещё до фронта разбегутся.
    9. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:27
      Обещать - не значит жениться..............................................................
    10. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 16:29
      Учитывая что на передовой мобика жизнь исчисляется часами , максимум сутками , обещать можно и миллион! Зато "похоронщики" за каждого "без вести пропавшего" , премию получают.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:34
        Ибо сказано было :
        Подводникам платить сколько они пожелают, потому что все равно они скоро все потонут или взорвутся…»

        Похоже
    11. Roust Звание
      Roust
      +1
      Сегодня, 16:41
      На тот свет гривны не возьмёшь. Но есть великолепная возможность оставить на этом жену - вдовой, а детей - сиротами. Вперёд, скакуны, к бандере на потеху англосаксов.
    12. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 16:41
      20 % респондентов готовых защищать Украину родились на западнщине и в советский период?

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