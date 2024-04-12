Пять пусковых установок ЗРК SAMP/T, С-300 и С-125 уничтожены ударами ВС России за неделю - Минобороны
За прошедшую неделю с 6-го по 12-е апреля ВС России нанесли по Украине один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием. Основыми целями выступили объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, базы МТО, склады, пункты временной дислокации ССО ВСУ иностранных наемников. Все цели поражены.
На линии фронта обозначились два главных направления наступления, хотя и на остальных отмечается продвижение. Противник, в основном, находится в обороне, но иногда отвечает контратаками.
На Купянском направлении в течение недели наши войска улучшили положение по переднему краю в районах Серебрянка, Берестовое и Синьковка. Отражены четыре контратаки в районах Григоровка и Терны. На Донецком в результате успешных действий ВС России заняты более выгодные рубежи в районах Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр. Отраженны 23 контратаки ВСУ.
На Авдеевском направлении наши войска вели активные наступательные действия, вследствие чего значительно продвинулись в глубину обороны противника в районах Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи.
На Южно-Донецком направлении наши улучшили тактическое положение по переднему краю в районах Макаровка, Урожайное и Угледар. Отражены три контратаки в районах Никольское и Новодонецкое. На Херсонском направлении бои в районе Работино, продвижение у Вербового.
Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям: по личному составу - 6685 человек убитыми и ранеными, 21 украинский военный сдался в плен; по бронетехнике - 17 танков, 46 едини легкой бронетехники, включая БМП, бронетранспортеры и бронемашины, 173 единицы различного автотранспорта; по артиллерии - 102 орудия полевой артиллерии, из них 35 единиц западного производства. Также уничтожено 8 станций РЭБ и три станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: РСЗО "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Буковель-AD", а также три РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50.
Ракетами, артиллерией и беспилотниками за неделю уничтожены пять пусковых установок ЗРК SAMP/T, С-300 и С-125, а также две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Авиацией и средствами ПВО сбиты: ПКР "Нептун", 12 авиационных управляемых бомб Hammer и JDAM, 25 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 1712 беспилотников.
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