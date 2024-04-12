На фоне критической для ВСУ ситуации на поле боя на Западе всерьез начинают говорить о неминуемости скорого поражения Украины. При этом, несмотря на острую нехватку боеприпасов, Киев обещает своим западным союзникам в следующем году начать новое контрнаступление, под этим предлогом пытаясь убедить увеличить поставки Украине вооружений.Между тем, считает автор статьи во французской газете Le Figaro, неудавшееся прошлогоднее "контрнаступление" ознаменовало начало крайне неблагоприятного периода для украинской армии. После перехода ВСУ в оборону российская армия не прекращает наращивать давление по всей линии фронта, чтобы "проломить" оборонительные рубежи противника.В настоящее время наиболее интенсивные бои разворачиваются в районе Часов Яра, являющегося одним из ключевых населенных пунктов украинской обороны на Донецком направлении. Несмотря на то что в настоящее время решающего прорыва еще не произошло, огромные потери ВСУ, обусловленные точностью российских ударов, делают любую попытку контратаки украинской армии крайне трудоемким и «затратным» с точки зрения человеческих жизней мероприятием. В этой связи на Западе растет уверенность в неотвратимости поражения Украины спустя два года после начала вооруженного конфликта.Чтобы избежать неминуемого поражения, по мнению западных экспертов, Украине следует пересмотреть свои оперативные методы и вместо того, чтобы продолжать обстрелы российской гражданской инфраструктуры, перейти к атакам на тактические и оперативные цели, которые способны напрямую оказывать влияние на обстановку на поле боя. Однако в условиях отсутствия западных поставок Киев не располагает необходимыми для осуществления этой тактики вооружениями.

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