«Ангара-А5» на Восточном: задел на большое будущее
Старт "Анрагы-А5" с Восточного, 11 апреля 2024 г.
11 апреля состоялся первый запуск перспективной ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Пуск прошел успешно, и полезная нагрузка ракеты в расчетное время была доставлена на заданную орбиту. Прошедшее мероприятие имеет особое значение для российской космонавтики. Оно показывает готовность ракеты и новой стартовой площадки к полноценной эксплуатации, а также определяет пути развития отрасли на долгий срок.
Первый запуск
Как сообщала госкорпорация «Роскосмос», ракета «Ангара-А5» для первого запуска с Восточного была построена в конце прошлого года. В последней декаде декабря ПО «Полет» (г. Омск) из состава Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева отправило изделие в разобранном виде на космодром. В январе на Восточном приняли ракету и начали подготовку к будущему запуску. В те же сроки ракетно-космическая корпорация «Энергия» отправила на космодром разгонный блок 14С48 «Орион».
Сборка ракеты и установка полезной нагрузки, испытания и прочие мероприятия заняли несколько месяцев. 26 марта «Ангару-А5» вывезли из цеха и установили на стартовом комплексе, после чего начался новый этап подготовки к полету. В течение следующих двух недель осуществлялась проверка систем и агрегатов, заправка и т.д.
Изначально старт ракеты был запланирован на полдень 9 апреля. Последние приготовления шли в соответствии с планом, но за две минуты до пуска автоматика сообщила о неполадках и отменила дальнейшие процедуры. Вскоре в «Роскосмосе» рассказали, что произошел сбой в системе наддува бака окислителя в центральном блоке-модуле ракеты. Специалисты занялись исправлением этой проблемы, а запуск перенесли на сутки.
10 апреля вторая попытка пуска тоже не удалась. Непосредственно перед стартом автоматика заметила неполадки в системе контроля запуска одного из двигателей. Во избежание нежелательных последствий запуск был прерван. Полет «Ангары-А5» вновь перенесли на сутки в связи с необходимостью исправления выявленного недочета.
Наконец, 11 апреля в 12:00 по московскому времени ракета-носитель, пройдя все процедуры и автоматические проверки, включила двигатели и оторвалась от стартового стола. За несколько следующих минут «Ангара-А5» набрала необходимую высоту и скорость, прошла по заданной траектории и вывела на расчетную орбиту полезную нагрузку. Пуск и полет прошли без замечаний и признаны успешными.
В качестве испытательной полезной нагрузки на ракете использовался разгонный блок «Орион» с весовым имитатором космического аппарата, а также малый спутник «Гагаринец». Последний отделился от ракеты на низкой орбите, а «Орион» продолжил полет. В 19:50 «Роскосмос» сообщил, что разгонный блок с испытательной нагрузкой успешно вышел в расчетную точку геостационарной орбиты; нагрузка при этом не отделялась. В ближайшее время, чтобы не создавать помехи космической деятельности, «Орион» с тестовым грузом перейдет на орбиту хранения.
Подтверждено практикой
Запуск 11 апреля осуществлялся в рамках летно-конструкторских испытаний ракетного комплекса «Амур», состоящего из ракеты «Ангара-А5» и разгонного блока «Орион». Несмотря на все задержки и два переноса, он состоялся и признан успешным. При этом в ходе подготовки к запуску и во время полета имел место целый ряд важных задач, и их успешное решение способствует дальнейшему развитию программ «Ангара» и «Амур», а также положительно влияет на перспективы ракетно-космической отрасли.
Изделие «Ангара-А5» для недавнего полета было изготовлено омским ПО «Полет». Это предприятие освоило производство ракет семейства «Ангара» только во второй половине десятых годов, и к настоящему времени успело построить лишь три носителя тяжелого класса. В ходе постройки очередной ракеты специалисты «Полета» смогли проверить производственную линию и дополнить имеющийся опыт. Подобные результаты нынешних работ помогут серийному строительству ракет в будущем.
Проверку прошла вся новая инфраструктура космодрома Восточный. Монтажно-испытательный комплекс и его персонал подтвердили компетенции в сфере сборки ракеты-носителя и установки полезной нагрузки. Проверен вновь построенный стартовый комплекс и связанные с ним объекты обеспечения. Если и имели место какие-либо затруднения, то с ними справились и получили необходимый опыт, полезный для дальнейшей работы.
К сожалению, запуск «Ангары-А5» пришлось дважды перенести из-за неправильной работы отдельных систем. Впрочем, исправление недочетов не заняло много времени. Кроме того, эти инциденты помогли выявить новые потенциальные источники проблем. По итогам проведенных работ конструкция ракеты и ее агрегатов будет улучшена для исключения подобных ситуаций в будущем. Такие результаты работ полностью оправдывают переносы старта.
После исправления всех недочетов, «Ангара-А5» успешно вывела на заданную орбиту разгонный блок «Орион» и подтвердила свои характеристики при старте с нового космодрома. Затем свой потенциал продемонстрировал и разгонный блок, за несколько часов доставивший свой груз на геостационарную орбиту. При этом собраны данные о работе всех систем, на основании которых могут сделать выводы о необходимости дальнейшего совершенствования «Ангары» или «Ориона».
Глобальные последствия
Ракетно-космический комплекс на основе ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» продолжает проходить летно-конструкторские испытания, демонстрирует свой потенциал, а также помогает выявлять и исправлять недочеты проекта. Все эти мероприятия приближают момент запуска полноценной эксплуатации новой ракеты и нового стартового комплекса. Кроме того, текущие работы самым серьезным образом повлияют на дальнейшее развитие отечественной космонавтики.
Главный результат проекта «Ангара-А5» – появление новой ракеты-носителя тяжелого класса. Пока эту нишу занимает изделие «Протон», но его эксплуатация будет завершена в ближайшее время. Две ракеты имеют близкие характеристики грузоподъемности, и появление тяжелой «Ангары» позволит нашей ракетно-космической отрасли сохранить требуемые возможности по выводу тяжелых грузов.
«Ангара-А5» имеет ряд важных преимуществ перед «Протоном». В первую очередь, это новизна конструкции. Официально проект «Ангара» стартовал в 1995 г., но активные работы начались позже. Первый старт ракеты нового семейства состоялся в 2014 г. Новый носитель построен с применением современных технологий и материалов, а также с учетом опыта эксплуатации более старой техники. Кроме того, он создавался с нуля и без ограничений, характерных для проектов модернизации имеющихся изделий.
При требуемых характеристиках, «Ангара-А5» проще и дешевле «Протона» в эксплуатации. Так, на всех ступенях новой ракеты в качестве топлива используется керосин, а окислителем служит жидкий кислород. Двигатели «Протона» используют несимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота, отличающиеся опасностью и требующие особых мер. Отказ от такой топливной пары позволяет упростить наземную инфраструктуру ракетного комплекса и удешевить эксплуатацию. Также обеспечивается унификация по топливу с другими современными носителями.
Ракета на стадии сборки, март 2024 г.
После завершения летно-конструкторских испытаний «Ангара-А5» будет привлечена к реальным проектам. С ее помощью планируется отправлять на орбиту блоки будущей орбитальной станции РОС. Также предполагается применение в пилотируемых миссиях, в т.ч. в наиболее сложных. В отличие от «Протона», новая ракета сможет поднимать тяжелые космические корабли с экипажем на борту.
Ранее ракеты «Ангара» стартовали с космодрома Плесецк, имеющего свои особенности и ограничения. Теперь начата эксплуатация стартового комплекса на Восточном. Этот объект имеет более выгодное географическое положение и позволяет получить лучшие результаты в контексте запусков. Кроме того, Восточный находится на территории России, и его эксплуатация не зависит от третьих стран. Все это дает новые важные возможности.
Следует напомнить, что ключевой особенностью проекта «Ангара» является модульная архитектура ракет. Носители с разными характеристиками собираются из унифицированных модулей в том или ином количестве. За счет этого возможно строительство ракет разной конфигурации с отличающейся грузоподъемностью, и в перспективе такие изделия смогут заменить не только «Протон», но и иные носители.
Задел на будущее
Таким образом, отечественная промышленность успешно разработала и довела до испытаний новую ракету-носитель тяжелого класса и уже проверяет ее на новой площадке. Все необходимые испытания и сопутствующие мероприятия могут занять еще несколько лет, после чего «Ангара-А5» поступит в полноценную эксплуатацию. В дальнейшем в строй встанут и другие изделия перспективного семейства.
Предполагается, что новая ракета «Ангара-А5» будет занимать нишу тяжелого носителя в течение нескольких следующих десятилетий. Это означает, что от нее прямо зависит реализация как уже запланированных программ разного рода, так и будущих многообещающих проектов. Соответственно, недавний запуск новой ракеты с космодрома Восточный является важнейшим событием в истории отечественной космонавтики, и его значение уже сейчас трудно переоценить.
- Рябов Кирилл
- ГК "Роскосмос"
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