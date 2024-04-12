В Донецке объявлен в розыск бывший ополченец НМ ДНР из США военкор Рассел Бентли

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В Донецке объявлен в розыск бывший ополченец НМ ДНР из США военкор Рассел Бентли

В Донецке 8 апреля при загадочных обстоятельствах пропал военный корреспондент российского новостного агентства Sputnik, бывший ополченец Народной Милиции ДНР, приехавший на Донбасс в 2014 году из США, Бентли Рассел Боннер. В период участия в боевых действиях у него был позывной «Техас» по названию штата, который сразу после госпереворота на Украине американец покинул добровольно, чтобы помогать в защите молодой республики.

По словам его супруги Людмилы, в тот день она вместе с мужем приехала в администрацию Петровского района для переоформления документов на получение социального пособия. В это время начался очередной обстрел города украинскими националистами. Увидев невдалеке столб дыма от прилета снаряда, Бентли отправился туда, как он сказал, для оказания помощи возможным пострадавшим. Вскоре после этого он перестал отвечать на звонки. После окончания обстрела, уже вечером, Людмила нашла на месте происшествия только машину мужа, в которой лежали его бейсболка, очки и разбитый телефон, после чего обратилась в полицию.





Сегодня органы правопорядка объявили Бентли в официальный розыск. В соответствующем сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВД ДНР, указаны приметы военкора. Он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. На вид мужчине 60-65 лет, его рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы, лицо овальное. Из особых примет указано наличие татуировки на плече в виде стрелы.

Отдел полиции № 8 по обслуживанию Петровского района города Донецк УМВД России «Донецкое», который ведет розыск военкора, просит всех, кто что-либо знает о его местоположении обратиться в отделение, либо по телефонам: +7 (949) -301-46-79 или 102. С соцсетях распространяется обращение Людмилы с просьбой помочь в поисках супруга.



Американец Рассел Бентли хорошо известен на Донбассе. В 2014 году в его родном штате Техас у него была работа, дом, машина. Но когда в Киеве произошел госпереворот, он купил полевую форму и приехал в Донецк воевать на стороне ополченцев. Рассел принял крещение и стал Борисом.

Я знал, что без вмешательства Америки переворот на Украине произойти не мог. Поэтому ежеминутно следил за этим конфликтом. Как-то я увидел видео, которое сняли после очередного обстрела со стороны украинской армии. На земле лежала смертельно раненная девушка. Ее взгляд за несколько минут до смерти пронзил меня, и я понял, что не смогу сидеть на месте — собрал чемодан и приехал в Донецк

— объяснил свое неординарное решение в одном из интервью Техас.



В течение шести месяцев Техас принимал непосредственное участие в боевых действиях. Однако вскоре понял, что по причине возраста не сможет продолжать службу в ополчении. Тогда Бентли и принял решение воевать с украинскими неонацистами на информационном поле. Так он познакомился со своей нынешней женой, которая, будучи преподавателем английского языка, взялась подтянуть его русский. Спустя некоторое время они расписались.

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    20 комментариев
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    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      -36
      Сегодня, 17:03
      скопировал фото.отослал ...может и повезёт шлёпнут.
      1. МятныйПряник Звание
        МятныйПряник
        +8
        Сегодня, 17:23
        Вы свой диван не туда повернули, или не на тот сайт зашли. laughing
        1. Vladimir Lenin Звание
          Vladimir Lenin
          +1
          Сегодня, 18:04
          Я же говорил, что он сторонник Овального! Так меня ещё и минусили.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 18:37
          Цитата: МятныйПряник
          Вы свой диван не туда повернули, или не на тот сайт зашли.

          Скорее, сайт не тот, их сайт с другой стороны.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +9
      Сегодня, 17:06
      Не пора ли выкрасть Буданова и трясти его, как грушу, пока соловьём не запоёт?! Не из таких быков тушенку делали...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +12
        Сегодня, 17:15
        Рассела Бентли жалко... По зову сердца и души нашим помогал... А таких как Буданов нужно душить в зародыше... Он пристанище всего самого мерзопакостного, что только бывает в хохлопитеках... am
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +3
          Сегодня, 18:14
          А таких как Буданов нужно душить в зародыше
          В зародыше таких трудно распознать, а вот отКалибровать бы было его совсем неплохо wink
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 18:39
          Цитата: Lev_Russia
          А таких как Буданов нужно душить в зародыше...

          В инкубаторе, яйца ногами давить.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:38
        Цитата: isv000
        Не пора ли выкрасть Буданова и трясти его, как грушу

        Просто ликвидировать, без тряски и паяльника.
      3. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 18:42
        Кого нужно проверить, так его женушку. Ему 65, ей явно, раза в три меньше. Что-то в ее словах не сходится.
    3. alystan Звание
      alystan
      +8
      Сегодня, 17:13
      Еще сообщалось о подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону России.

      Теперь сообщают о пропаже другого хорошего человека. Возможно его СБУшники выкрали, раз его нигде нет. А может и сами американцы это сделали. Их ССО "работают" в 154 странах мира, где открыто, а где под прикрытием. И творят произвол - крадут, убивают всех неугодных им людей.

      Позволю отвлечь внимание форумчан к сегодняшнему празднику - Дню космонавтики! Всех с праздником!
      Нигде не нашел ни публикации по этой дате, ни упоминания об этом событии.
      Потихоньку вытравливаются из памяти все значимые даты.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 17:40
        Цитата: alystan
        Нигде не нашел ни публикации по этой дате, ни упоминания об этом событии.

        Здесь, на ВО была публикация. Поищите. Даже на украине сегодня рассказали про космонавтов. Упоминали Поповича, который родом из Узина. Может в других городах и об этом не говорили. А вот про Гагарина - полная тишина. Ничего! Мы помним! С праздником!! drinks
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:45
        Цитата: alystan
        Позволю отвлечь внимание форумчан к сегодняшнему празднику - Дню космонавтики! Всех с праздником!

        Спасибо и всех. Сегодня весь мир (весь Мир, кроме западного) отмечает День космонавтики - памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. На окраине - траур, у них дата хозяина.

        Ну ненавижу я рабства.
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 17:36
      Скорее всего что его уже и нет на этом свете! sad
    5. костя1 Звание
      костя1
      -3
      Сегодня, 17:39
      Опять местные чекисты не работают?
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 18:22
        костя1-от имени форумчан доверяю лично вам создать и возглавить НКВД 2! lol Успехов в борьбе с врагами laughing good
        1. костя1 Звание
          костя1
          0
          Сегодня, 18:26
          От своего имени пишите-и слезьте с постамента-чтоб "от имени" не вещать tongue
    6. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +3
      Сегодня, 17:41
      Приходится констатировать, что фашистская нечисть на нашей земле чувствует себя вполне уверенно. Тут конечно имеется множество факторов. На мой взгляд, первое - не боятся нашего закона , второе -надеются на наше благодушие , ну, а третье - уже наверное всем уши прожужжало ...
    7. arthh Звание
      arthh
      +1
      Сегодня, 17:44
      Надеюсь с ним все хорошо.. Он пошел на помощь когда с женой был то есть по идее никто не знал что он там будет, может быть кому то из наших не понравилось что человек явно не русский а американец и решили прибить за это кто то из недалеких? Или все таки украинцы нашли его. Может быть разное в данном случае но на национальной почве какие нибудь алкаши тоже могли.
    8. Cicerist98 Звание
      Cicerist98
      +1
      Сегодня, 18:30
      "After the end of the shelling, in the evening, Lyudmila found only her husband's car at the scene, in which his baseball cap, glasses and broken phone were lying, after which she turned to the police.
      Today, law enforcement agencies put Bentley on the official wanted list."

      The correct formulation should be, "He was put on the MISSING list"; not "on the wanted list". The "WANTED list" is used for criminals. Again, bad and misleading choice of words!

      Hopefully nothing happened to this man, he is a good person, one of the small number of correspondents of Western origin who actually try to report things truthfully from the Russian side.

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