Я знал, что без вмешательства Америки переворот на Украине произойти не мог. Поэтому ежеминутно следил за этим конфликтом. Как-то я увидел видео, которое сняли после очередного обстрела со стороны украинской армии. На земле лежала смертельно раненная девушка. Ее взгляд за несколько минут до смерти пронзил меня, и я понял, что не смогу сидеть на месте — собрал чемодан и приехал в Донецк

В Донецке 8 апреля при загадочных обстоятельствах пропал военный корреспондент российского новостного агентства Sputnik, бывший ополченец Народной Милиции ДНР, приехавший на Донбасс в 2014 году из США, Бентли Рассел Боннер. В период участия в боевых действиях у него был позывной «Техас» по названию штата, который сразу после госпереворота на Украине американец покинул добровольно, чтобы помогать в защите молодой республики.По словам его супруги Людмилы, в тот день она вместе с мужем приехала в администрацию Петровского района для переоформления документов на получение социального пособия. В это время начался очередной обстрел города украинскими националистами. Увидев невдалеке столб дыма от прилета снаряда, Бентли отправился туда, как он сказал, для оказания помощи возможным пострадавшим. Вскоре после этого он перестал отвечать на звонки. После окончания обстрела, уже вечером, Людмила нашла на месте происшествия только машину мужа, в которой лежали его бейсболка, очки и разбитый телефон, после чего обратилась в полицию.Сегодня органы правопорядка объявили Бентли в официальный розыск. В соответствующем сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВД ДНР, указаны приметы военкора. Он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. На вид мужчине 60-65 лет, его рост 180-185 см, плотного телосложения, глаза серого цвета, короткие седые волосы, лицо овальное. Из особых примет указано наличие татуировки на плече в виде стрелы.Отдел полиции № 8 по обслуживанию Петровского района города Донецк УМВД России «Донецкое», который ведет розыск военкора, просит всех, кто что-либо знает о его местоположении обратиться в отделение, либо по телефонам: +7 (949) -301-46-79 или 102. С соцсетях распространяется обращение Людмилы с просьбой помочь в поисках супруга.Американец Рассел Бентли хорошо известен на Донбассе. В 2014 году в его родном штате Техас у него была работа, дом, машина. Но когда в Киеве произошел госпереворот, он купил полевую форму и приехал в Донецк воевать на стороне ополченцев. Рассел принял крещение и стал Борисом.— объяснил свое неординарное решение в одном из интервью Техас.В течение шести месяцев Техас принимал непосредственное участие в боевых действиях. Однако вскоре понял, что по причине возраста не сможет продолжать службу в ополчении. Тогда Бентли и принял решение воевать с украинскими неонацистами на информационном поле. Так он познакомился со своей нынешней женой, которая, будучи преподавателем английского языка, взялась подтянуть его русский. Спустя некоторое время они расписались.