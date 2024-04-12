Президент парламента ФРГ считает, что союзникам Киева пора обсудить варианты мирного урегулирования конфликта

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Президент парламента ФРГ считает, что союзникам Киева пора обсудить варианты мирного урегулирования конфликта

Чем дольше длится украинский конфликт, тем чаще на Западе раздаются здравые голоса о необходимости садиться за стол переговоров и решать противоречия дипломатическим путем.

Собственно, такая «метаморфоза» не вызывает особого удивления. Во-первых, сегодня практически всем очевидно, что ВСУ не только не смогут добиться каких-либо серьезных результатов на фронте, но и вовсе рискуют потерпеть сокрушительное поражение уже в обозримом будущем. Во-вторых, текущее противостояние коллективного Запада с Россией очень дорого обходится европейской экономике.



С очередным призывом начать рассматривать варианты мирного урегулирования конфликта на Украине вместо обсуждения поставок Киеву оружия выступила президент бундестага Германии Бербель Бас.

Немецкий политик в эфире телеканала Das Erste заявила, что в конечном счете исход конфликта будет решаться за столом переговоров. При этом окончательное решение будут принимать президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Запад же, по мнению Бас, не может навязывать им свои правила.

Стоит отметить, что позиция президента бундестага ФРГ выглядит весьма взвешенной и резонной. Однако «окно возможностей» для таких переговоров стремительно закрывается, и дело здесь не в активных наступательных действиях ВС РФ.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов обсуждать мирное урегулирование на Украине. При этом может получиться так, что вести переговоры скоро будет не с кем.

Как в ходе сегодняшнего интервью журналистам заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, руководство России может отказаться подписывать договор с Владимиром Зеленским после 21 мая, когда тот полностью утратит свою легитимность.

Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: «Ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у президента Украины истекли»

- резонно считает Лукашенко.
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    15 комментариев
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    1. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 17:24
      Когда всю хохлоту сгоним на Западень, тогда можно и побазарить.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 17:32
        Чем больше таких вот статей в СМИ,тем больше негативных мыслей о том что видать всё уже решено,и нас исподволь подготавливают к мысли о "необходимости и неизбежности "перемирия или даже вообще мирного соглашательства с недостраной!А,потом те же СМИ будут нам снова вдувать в уши мыслю что ук-роинцы это "братской народ " и мы зря "братьев:убивали,забыв при этом о наших погибших и покалеченных военных....
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 17:26
      Запад загнал Украину в ловушку, из которой выход один - капитуляция.
    3. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 17:27
      Президент парламента ФРГ считает, что союзникам Киева пора обсудить варианты мирного урегулирования конфликта
      belay Поздно бабуцка баржоми пить, когда почки отвалились... request ВВП и Лавров уже объявили... капитуляция и не как по другому!
    4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 17:28
      «Президент парламента ФРГ считает, что союзникам Киева пора обсудить варианты мирного урегулирования конфликта» —

      — Мы тоже за мир!
      — За мир после победы,а не вместо победы ...
    5. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      Сегодня, 17:29
      руководство России может отказаться подписывать договор с Владимиром Зеленским после 21 мая, когда тот полностью утратит свою легитимность

      Это как воспринимать? Как какой-то незавуалированный намёк поторопиться, подписать договор до 21 мая?
      Странно выглядит, на фоне сотен заголовков, что противнику нечем воевать, личный состав полностью деморализован, поставок от Запада нет и не будет, и всё такое
      Если всё так и есть - нам не нужны никакие переговоры, ни в каком формате!
      Но вот если и Путин, и Лукашенко в который раз возвращаются к этой теме, к переговорам - то, выходит, всё не так, как нам кажется?
      Как воспринимать-то?
      1. pyagomail.ru Звание
        pyagomail.ru
        +1
        Сегодня, 18:00
        Цитата: sdivt
        Это как воспринимать?

        Не надо нервничать. Условия у России известны: демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины. И, естественно, новые регионы в составе России - это не обсуждается. А то, что мы не взяли Киев и не вышли к Львову - это и незачем. Напомню: 1 Мировую войну Германия проиграла, но при этом ни один солдат Антанты не ступил на территорию Германии: бои велись, в основном, во Франции. Да, еще: провести в некоторых регионах Украины (Николаев, Одесса, Харьков) референдумы о присоединении к России.
    6. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:31
      Все дело в том,что на Западе полно политиков,которые думают совсем обратное.И иеют там "вес" гораздо больший,чем президент бундестага
    7. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 17:33
      Зеленский сам лично, подписал себе, невозможность переговоров с Путиным. При этом после 21 мая, его легитимность утрачивается. Что-то тут странное происходит. laughing
    8. костя1 Звание
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:35
      Можете продолжать между собой решать laughing -а наш президент условия уже давно озвучил
    9. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 17:43
      Цитата: Бережливый
      А,потом те же СМИ будут нам снова вдувать в уши

      Поставил вам плюсик
      Но хотел бы уточнить одну деталь
      Примерно так же и начиналось всё, "вдуванием в уши" от тех же СМИ...
    10. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 17:47
      Не союзникам, а хозяевам или вернее Господин должен оговорить со своими холопами, что делать с рабами?
    11. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 17:50
      Все кругом озабочены мирным урегилированием... только об одном забыли- Россию спросить.... yes
    12. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:51
      Я буду обращать внимание на говорящие головы запада только при одном условии: Переговоры с Россией должны вестись ,с принятием интересов России,а так это всё: ,Бла- Бла- Бла
    13. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: pyagomail.ru
      Условия у России известны: демилитаризация

      Если читать только ВО - то да, нет причин задумываться
      А кстати, вы в курсе, что демилитаризация Украины успешно выполнена? Вы не удивлены?
      А вот я был удивлен, когда это услышал
      Наш постпред при Совете Безопасности ООН, господин Небензя именно так и заявил - одна из задач, демилитаризация Украины, полностью и успешно выполнена! И пояснил: всё вооружение Киева на начало СВО уничтожено, и они теперь воюют на 100% вооружением НАТО. А значит, демилитаризация успешно выполнена!
      вот так.
      А тот факт, что они куда-то там стреляют, и кого-то убивают - да не обращайте внимания, демилитаризация же выполнена!
      Полную речь можно найти и на ютубе, да и стенораммы в СМИ - полно.
      Это я к тому, что никогда нельзя угадать, что и как нам объяснят в следующий раз
      Завтра нам точно так же могут объяснить, что и денацификация и нейтральный статус Украины - успешно достигнуты! В полном объеме. И даже объяснения приведут, как это получилось.
      Вот как-то так...(

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