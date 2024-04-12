Президент парламента ФРГ считает, что союзникам Киева пора обсудить варианты мирного урегулирования конфликта
Чем дольше длится украинский конфликт, тем чаще на Западе раздаются здравые голоса о необходимости садиться за стол переговоров и решать противоречия дипломатическим путем.
Собственно, такая «метаморфоза» не вызывает особого удивления. Во-первых, сегодня практически всем очевидно, что ВСУ не только не смогут добиться каких-либо серьезных результатов на фронте, но и вовсе рискуют потерпеть сокрушительное поражение уже в обозримом будущем. Во-вторых, текущее противостояние коллективного Запада с Россией очень дорого обходится европейской экономике.
С очередным призывом начать рассматривать варианты мирного урегулирования конфликта на Украине вместо обсуждения поставок Киеву оружия выступила президент бундестага Германии Бербель Бас.
Немецкий политик в эфире телеканала Das Erste заявила, что в конечном счете исход конфликта будет решаться за столом переговоров. При этом окончательное решение будут принимать президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Запад же, по мнению Бас, не может навязывать им свои правила.
Стоит отметить, что позиция президента бундестага ФРГ выглядит весьма взвешенной и резонной. Однако «окно возможностей» для таких переговоров стремительно закрывается, и дело здесь не в активных наступательных действиях ВС РФ.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов обсуждать мирное урегулирование на Украине. При этом может получиться так, что вести переговоры скоро будет не с кем.
Как в ходе сегодняшнего интервью журналистам заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, руководство России может отказаться подписывать договор с Владимиром Зеленским после 21 мая, когда тот полностью утратит свою легитимность.
- резонно считает Лукашенко.
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