Киев намерен противодействовать ассимиляции украинских граждан за границей

8
Киев намерен противодействовать ассимиляции украинских граждан за границей

Украинские власти намерены принять меры, направленные на противодействие ассимиляции своих граждан за границей. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что после начала вооруженного конфликта стало очевидно, что если Киев не изменит свою политику по отношению к выехавшим в другие страны гражданам Украины, те чрезвычайно быстро ассимилируются за рубежом и не вернутся на родину.

По словам Кулебы, в попытках воспрепятствовать неминуемому демографическому кризису и оттоку населения МИД Украины готовит стратегию относительно своих граждан за границей. При этом Кулеба не верит, что значительная часть беженцев вернется на Украину и предлагает работать с ними, чтобы те "остались украинцами". Для этого глава украинского внешнеполитического ведомства предлагает принять меры, предполагающие обеспечение возможности иметь множественное гражданство, максимальную цифровизацию консульских услуг, а также выделение финансирования украинских общин за рубежом. По словам Кулебы, озвученная им стратегия предложена главой киевского режима Владимиром Зеленским.



При этом Кулеба не упоминает, что значительная часть покинувших Украину граждан предпочла странам Евросоюза называемую Киевом "страной-агрессором" Россию, где им не приходится ассимилироваться, учить иностранные языки и принимать чуждые для себя культурные традиции. Россия и Белоруссия являются, пожалуй, единственными странами, в которых бывшие жители Украины способны максимально быстро "влиться" в общество, получить гражданство, работу и доступ к образованию.

Кроме того, после принятия на Украине закона об ужесточении мобилизации в ВСУ, маловероятно, что найдется много сбежавших украинских граждан, которые всерьез рассматривают возвращение в самый большой в истории человечества концлагерь, в который фактически превратил свою страну Зеленский.
  • Wikipedia
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:36
    Умные украинцы забывают сразу об украинстве,если конечно им об этом не напоминают правительства государств которые их приняли.Украина це Европа,но не для всех.Почемуто до мордобития в той же Кирсановке( Киркинесе Норвегия) дело не доходит
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 17:36
    А вот такое я первый раз слышу... Обычно каждая страна наоборот стремится помочь, пусть и бывшим, но своим землякам...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 17:42
      Выпуская за границу будут всем одевать пояса верности,ключи от которых будут только у СБУ,а снимать их будут только после возвращения на Украину? laughing
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 17:59
        Вшивать незаметную ампулу с ядом в неожиданные места, растворяющуюся через год. belay И только СБУ будет знать, у какого гражданина где вшита... what
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          +1
          Сегодня, 18:08
          СБУшники антидотом барыжить начнут. bully
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 17:39
    Ну да,вернуться чтобы сесть за дезертирство и пойти под убой на войну fool Кулеба пусть с зелей сами идут воевать lol fool
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:51
    — И не ассимилируются,и назад не вернутся - пример тому бандеровцы в Канаде ...
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:25
    Скаклы никогда не превратятся ни в немцев, ни во французов. А всегда будут оставаться кастрюлеголовыми скаклами

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»