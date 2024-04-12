Киев намерен противодействовать ассимиляции украинских граждан за границей
Украинские власти намерены принять меры, направленные на противодействие ассимиляции своих граждан за границей. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что после начала вооруженного конфликта стало очевидно, что если Киев не изменит свою политику по отношению к выехавшим в другие страны гражданам Украины, те чрезвычайно быстро ассимилируются за рубежом и не вернутся на родину.
По словам Кулебы, в попытках воспрепятствовать неминуемому демографическому кризису и оттоку населения МИД Украины готовит стратегию относительно своих граждан за границей. При этом Кулеба не верит, что значительная часть беженцев вернется на Украину и предлагает работать с ними, чтобы те "остались украинцами". Для этого глава украинского внешнеполитического ведомства предлагает принять меры, предполагающие обеспечение возможности иметь множественное гражданство, максимальную цифровизацию консульских услуг, а также выделение финансирования украинских общин за рубежом. По словам Кулебы, озвученная им стратегия предложена главой киевского режима Владимиром Зеленским.
При этом Кулеба не упоминает, что значительная часть покинувших Украину граждан предпочла странам Евросоюза называемую Киевом "страной-агрессором" Россию, где им не приходится ассимилироваться, учить иностранные языки и принимать чуждые для себя культурные традиции. Россия и Белоруссия являются, пожалуй, единственными странами, в которых бывшие жители Украины способны максимально быстро "влиться" в общество, получить гражданство, работу и доступ к образованию.
Кроме того, после принятия на Украине закона об ужесточении мобилизации в ВСУ, маловероятно, что найдется много сбежавших украинских граждан, которые всерьез рассматривают возвращение в самый большой в истории человечества концлагерь, в который фактически превратил свою страну Зеленский.
- Wikipedia
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