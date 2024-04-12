Российские ресурсы: Первое подразделение французского иностранного легиона переброшено в Славянск

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Российские ресурсы: Первое подразделение французского иностранного легиона переброшено в Славянск

Первые французские военные прибыли на Украину, в район Славянска переброшено подразделение из состава французского иностранного легиона. Об этом сообщает российский ТГ-канал "Военная хроника".

По имеющейся информации, в Славянск переброшено подразделение из состава 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек. По-видимому, это передовая группа за которой последуют остальные. Французские военные появились в городе накануне, они базируются в расположении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и передвигаются по городу только в сопровождении украинских военных.



Как сообщается, в составе подразделения специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализирующаяся на фортификации и полевых укреплениях. Скорей всего, французы будут возводить оборону Славянска на случай прорыва фронта российскими войсками.

Об этом также сообщает военкор Юрий Котенок, он говорит о переброске в район Славянска первых подразделений французских наемников. По его данным, они прибыли в распоряжение 7 ОМБр ВСУ, а не 54-й, но это уже детали. При этом он уточняет, что информация неподтвержденная.

Речь идет об инженерной группе и специалистах авиационной разведки 3-го пехотного полка легиона, которые прибыли в расположение 7-й омбр ВСУ

- пишет Котенок в своем ТГ-канале.

Со своей стороны отметим, что ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию мы не можем, поэтому все на ваше усмотрение. В то же время дыма без огня не бывает.
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    66 комментариев
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    1. костя1 Звание
      костя1
      -22
      Сегодня, 17:37
      Болтовня-и, главное, не сказано это наемники или военные?
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +20
        Сегодня, 17:39
        Это Иностранный легион. Этим все сказано. И сказано предельно однозначно.
        1. костя1 Звание
          костя1
          -23
          Сегодня, 17:40
          Забавно узнать-о чем вам это-говорит?
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +10
            Сегодня, 17:45
            . в Славянск переброшено подразделение из состава 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек.


            100 пехотинцев.Отправить им надо парочку ОДАБов по располаге. Видать мало они в Африке отхватили.Прийдется добавить.
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +13
              Сегодня, 17:48
              Ну этих "французов" сложно назвать французами... В иностранном легионе обычно зарабатывают французское гражданство... Это самые обычные наёмники и поступать с ними нужно как с наемниками... Контрольный в голову и никакого гражданства... am
              1. topol717 Звание
                topol717
                +1
                Сегодня, 18:11
                Цитата: Lev_Russia
                Ну этих "французов" сложно назвать французами... В иностранном легионе обычно зарабатывают французское гражданство... Это самые обычные наёмники

                Такими темпами против нас будет воевать весь мир, включая всю Африку. А Китая будет со стороны наблюдать, и ждать, когда же возьмутся за него. Он уже наблюдает.
                А если САРМАТ упадет не далеко от Монако, после этого у всех стран ЛЕГИОНЫ закончатся.
                1. Lev_Russia Звание
                  Lev_Russia
                  +2
                  Сегодня, 18:15
                  Да неплохо бы, чтобы "Сармат" упал рядом с Монако, пусть даже без ядерной боеголовки... Им и без неё памперсы понадобятся... Сарматы они мол такие - куда захотят, туда и летают, им визы не нужно - они это знают... hi
                  1. Fitter65 Звание
                    Fitter65
                    +2
                    Сегодня, 18:28
                    Цитата: Lev_Russia
                    Да неплохо бы, чтобы "Сармат" упал рядом с Монако, пусть даже без

                    Просто один макет на Елисейские поля, и вся Франция+ ЕС дрищят дальше чем видят...
              2. Enceladus Звание
                Enceladus
                0
                Сегодня, 18:26
                Российское гражданство - посмертно good
                Цитата: Lev_Russia
                Контрольный в голову и никакого гражданства...
              3. Товарищ Звание
                Товарищ
                +2
                Сегодня, 18:32
                Ну этих "французов" сложно назвать французами...

                Предположительно, эти легионеры (кроме офицеров) - граждане Украины. Формально - французские части, фактически - переодетые ук-ры, воюющие за деньги и возможность получить французское гражданство.
              4. Oscar Mike
                Oscar Mike
                +1
                Сегодня, 18:41
                Это самые обычные наёмники

                Эти "наёмники" входят в состав Вооруженных сил Франции, их статус регулируется законами Франции, они получают жалование как обычные солдаты, подчиняются приказам французского командования.
                1. Lev_Russia Звание
                  Lev_Russia
                  0
                  Сегодня, 18:45
                  Ну так и наемники воюющие в ВСУ там же и числятся, их статус определяется законами Украины, они получают жалование как обычные солдаты и подчиняются приказам украинского командования. И что...??? Нам поэтому их не трогать...???
          2. Чёрный Звание
            Чёрный
            +11
            Сегодня, 17:47
            Если эта информация подтвердится, то это означает, что франция , фактически официально, вступила в войну на стороне свинорейха...Считаю, что принципиально важно уничтожмть это подразделение, причём желательно в кратчайшие сроки
            1. костя1 Звание
              костя1
              -8
              Сегодня, 17:49
              Где вы видите информацию?-там только сказано что приехала сотня человек из Франции-больше ничего
              1. Добрый злыдень Звание
                Добрый злыдень
                +2
                Сегодня, 18:26
                Цитата: костя1
                Где вы видите информацию?

                Со своей стороны отметим, что ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию мы не можем, поэтому все на ваше усмотрение. В то же время дыма без огня не бывает.
                Типа, официальная сплетня. Хотите - верьте, хотите - нет!
                1. костя1 Звание
                  костя1
                  -2
                  Сегодня, 18:29
                  Разговор был не только о том-приехали они или нет-а, о основном, могут ли они являться французскими военными?
            2. МятныйПряник Звание
              МятныйПряник
              +3
              Сегодня, 17:57
              Это вообще ничего не означает. Официального подтверждения нет. Если труп с документами найдут или схватят. Ответят просто "ну мы не знаем, он по своей воле поехал, ответственности не несём".
          3. Загребун Звание
            Загребун
            -3
            Сегодня, 17:52
            Иностранный легион это наёмники по факту, на протяжени много и очень много лет. Потому он и иностранный. Да, это не опечатка.
            1. костя1 Звание
              костя1
              +9
              Сегодня, 17:57
              Нет он официальная часть ВС Франции-и то что комплектуется жителями других стран-подписавшими контракт-этого не меняет
            2. tatarin1972 Звание
              tatarin1972
              +1
              Сегодня, 18:38
              Французский иностранный легион -войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Франции. Что ещё вам не понятно, "белые кепки " не являются юридически наемниками.
          4. wanna Звание
            wanna
            +7
            Сегодня, 17:53
            Если это полная Структура формирования, то это означает, что страна Франция официально вступила в войну. Это отличалось от прежних "добровольцев", которые были отдельными людьми.
            1. Загребун Звание
              Загребун
              0
              Сегодня, 18:02
              От п*** можно от всего, сделают вид , что поверили. Анженера и разведка это очень высококлассные специалисты, я бы их в место крайне опасное не сунул бы без надёжного прикрытия.
          5. Fitter65 Звание
            Fitter65
            +3
            Сегодня, 18:25
            Цитата: костя1
            Забавно узнать-о чем вам это-говорит?

            Забавно узнать, а вы с какой целью интересуетесь? Если вы даже не в курсе что такое французский иностранный легион, и где и как он применяется... Для тех кто в курсе это много о чём говорит.
            1. костя1 Звание
              костя1
              -3
              Сегодня, 18:27
              Вы и чего то в курсе-забавное самомнение
              1. Fitter65 Звание
                Fitter65
                +1
                Сегодня, 18:30
                Цитата: костя1
                Вы и чего то в курсе-забавное самомнение

                Это у вас забавное самомнение, мы то в курсе по жизни...
                1. костя1 Звание
                  костя1
                  -3
                  Сегодня, 18:32
                  Вы о себе во множественном числе или вас там несколько-таких? lol
          6. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 18:42
            Забавно узнать-о чем вам это-говорит?

            "Иностранный легион" -это по сути та же армия французов только служат там те у кого проблемы с законом. Спецназ для грязных дел.
        2. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          +10
          Сегодня, 17:56
          костя 1 бот, на всех военных сайтах его гоняют ссаными тряпками.
          1. Fitter65 Звание
            Fitter65
            +1
            Сегодня, 18:31
            Цитата: Аэродромный
            остя 1 бот, на всех военных сайтах его гоняют ссаными тряпками.

            И не только ссаными.... laughing laughing laughing
        3. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 18:44
          Не повезло лягушатникам. Это им не с папуасами воевать.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        Сегодня, 17:54
        Легионеры считаются добровольцами, служащими в рядах действующей французской армии. Причём что интересно - Легион подчиняется напрямую лично президенту Франции...
      3. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 18:45
        Костя 1, беги сало пожри,укросвин вонючий.
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +7
      Сегодня, 17:38
      Нужно срочно менять УК, вернуть смертную казнь и ввести ее за наемничество, если наемник выступает против ВС РФ, причем установить выбор между пожизненным и смертной казнью.
      1. Феликс Звание
        Феликс
        +2
        Сегодня, 18:19
        Еще скажете - судить их, приговор выносить, адвоката предоставлять за счет государства??? Зачем? Чтобы некоторых "чиновников" в соблазн вводить - обменять их за отмену санкция для какого нибудь жирного мешка типа Авена? Если цель - вынести смертный приговор, то это можно сделать и при взятии в плен...
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          0
          Сегодня, 18:21
          Именно судить и расстреливать на Красной площади, а лучше пожизненное с демонстрацией содержания как Дом2 и условия содержания пожестче чем у пожизненных сейчас.
    3. Multicam Звание
      Multicam
      +15
      Сегодня, 17:39
      Эх, накрыть бы располагу и тогда уже французские ресурсы :"Все подразделения Иностранного легиона переброшены подальше от Украины в неизвестном направлении"

      А вообще- с Днем Космонавтики, товарищи!
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +7
        Сегодня, 17:48
        Предлагаете по этому поводу отправить первых 100 пехотинцев Легиона высоко в Космос?Путем детонации неустановленного предмета.
        1. Загребун Звание
          Загребун
          +2
          Сегодня, 17:54
          На бочку посадить, пусть пролетают.(с)
          1. geor.tcherniaev Звание
            geor.tcherniaev
            +3
            Сегодня, 17:58
            Как фанера над Парижем laughing
            "текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации."
        2. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          +1
          Сегодня, 18:15
          специалисты авиационной разведки 3-го пехотного полка

          laughing
    4. filichkin.iura Звание
      filichkin.iura
      +7
      Сегодня, 17:40
      "Искандер", легушатникам, поможет оценить наше гостеприимство.
    5. sdivt Звание
      sdivt
      +3
      Сегодня, 17:40
      Цитата: Виктор Сергеев
      причем установить выбор между пожизненным и смертной казнью

      Вы предлагаете ещё и содержать, до конце его дней?
    6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 17:41
      «Первые французские военные прибыли на Украину, в район Славянска» —

      — Чем быстрее будет первый двухсотый,тем для них же лучше ...
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +3
        Сегодня, 17:54
        Первый уже давно был. Короткая память у СМИ. В январе накрыли группу из 80 специалистов в Харькове. Было официальное сообщение МО, что "Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения"
    7. Бережливый Звание
      Бережливый
      +6
      Сегодня, 17:43
      Вот и работа нашим спецам-похитить пару тройку французов с документами,показать публично и тут же их повесить!Остальные сразу же домой свалят!
    8. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:45
      Через сколько побежит " Французский легион" если у них единственный боевой опыт это охрана французских посольств в проблемных странах и космодрома в Гвиане.
    9. лесничий Звание
      лесничий
      +3
      Сегодня, 17:46
      Ну вот, никогда не было и вот опять. То "ножки Буша" присылали, теперь "лягушачьи лапки Ммакрона", поляцьки окорока уже давно в открытую воюют, наглицкие овсянники одни из самых устремленных там. Ну и далее по списку. Прям какой-то армагеддон начался.
    10. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 17:47
      передвигаются по городу только в сопровождении украинских военных.

      Чтобы местные не обидели?
    11. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 17:48
      Инженеры, разведка - неважно. Это те наемники, о которых Макрон говорил. Или они во Франции "государство в государстве?" Уничтожить на месте, а документы отправить во французские газеты.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 18:20
        Уничтожить на месте, а документы отправить во французские газеты
        А к документам прикрепить фотографии трупов. Для большей наглядности wink
    12. Slon_on Звание
      Slon_on
      +1
      Сегодня, 17:49
      Если это так, то ФАБ 3000 с "" крылышками " им на межушный ганглий!
    13. Чёрный Звание
      Чёрный
      +5
      Сегодня, 17:51
      Цитата: костя1
      Где вы видите информацию?-там только сказано что приехала сотня человек из Франции-больше ничего

      А что ещё вы хотите услышать? Иностранный легион входит в состав ВС Франции...
    14. BigBoss Звание
      BigBoss
      +5
      Сегодня, 17:52
      Надо этим "туристам" оказать максимально горячий приём и не жалеть для этого взрывчатых веществ.
    15. Яро Полк Звание
      Яро Полк
      +3
      Сегодня, 17:53
      приехали убивать славян в русский город Славянск..лягушатники хоть понимают это...надеюсь ВКС РФ хотя бы на это обратят внимание..и умертвят этих петушиных фашистов ФАБами, тем более П. Толстой обещался.. laughing
    16. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +2
      Сегодня, 17:58
      Пора объявить Большую Охоту! По пол-ляма за голову назначить и вперёд!
    17. geor.tcherniaev Звание
      geor.tcherniaev
      0
      Сегодня, 18:01
      Это точно французы? Судя по фото, они вчера в тапках и с АК по пустыне бегали.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +2
        Сегодня, 18:15
        Это точно французы? Судя по фото, они вчера в тапках

        У нас тоже таких "французов" хватает, точнее "ценных специалистов", к счастью пока в армии их нет в большом количестве...
    18. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +6
      Сегодня, 18:03
      Вот за их головы надо награды назначать как с леопердами было.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 18:16
        Вот за их головы надо награды назначать как с леопердами было
        Лучше за скальпы. Так доходчивее будет
    19. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:12
      Голивудский французский легионер Ван как Дам приехал,? Алкаш ещё тот ,ни как не мог добраться до Мурманска на бои без правил за звание чемпиона Мира Алмаза Гисмева.Зато постоянно присутсвывовали мэр Мурманска Найденов ( давно покойный) и глава МИД Козырев.
    20. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 18:15
      В этом случае не надо жалеть Калибров. Мочить их всех подчистую
    21. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 18:19
      Если официально подтвердится эта информация (причём документально и с пленными), то по Франции можно бить. Вот токмо, ударим ли?
    22. potap6509 Звание
      potap6509
      0
      Сегодня, 18:23
      Жабоеды значит нарисовались, надо деда Щукаря отправлять, то есть его превосходительство Искандер М, и свиту из Гераней. А потом фабами отполировать.
    23. Rage66 Звание
      Rage66
      +2
      Сегодня, 18:24
      Le Figaro: "На западе всерьез заговорили о поражении Украины"
      Но самое интересное - комментарии французов. Никто не топит за чубатых hi
    24. Владимир_Д Звание
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 18:36
      Французским бойцам на передовой потребуется не столько профессионализм ( к этому тоже есть вопрос, так как французская армия последний раз воевала четверть века назад в Ираке и Афганистане против несильного противника, потом только полицейские миссии в африке), сколько самоотверженность. То есть, стоя в окопной грязи, сражаясь среди разорванныз вклочья боевых товарищей, быть готовыми погибнуть от русскогого снаряда или ракеты в любой момент. Потери у них будут высочайшие поэтому скорее всего туда рекрутируют в основном жителей северной Африки и прочих заморских территорий.
    25. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 18:41
      Ответ будет незамедлительным и приведет Францию к таким последствиям, с которыми она в своей истории еще никогда не сталкивалась? Или как? Или легионеры не создают неприемлемую угрозу стратегического характера? Эх, не умеем мы превентивно делать больно "западным партнерам". Все ждем, когда они раздухарятся и всерьез на нас полезут. Но в том-то и проблема, что ПОТОМ они уже не смогут остановиться. И вразумлять их опять придется ценой неимоверных усилий и бесчисленных жертв..

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