Российские ресурсы: Первое подразделение французского иностранного легиона переброшено в Славянск

Первые французские военные прибыли на Украину, в район Славянска переброшено подразделение из состава французского иностранного легиона. Об этом сообщает российский ТГ-канал "Военная хроника".По имеющейся информации, в Славянск переброшено подразделение из состава 3-го пехотного полка французского иностранного легиона в количестве ста человек. По-видимому, это передовая группа за которой последуют остальные. Французские военные появились в городе накануне, они базируются в расположении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и передвигаются по городу только в сопровождении украинских военных.Как сообщается, в составе подразделения специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализирующаяся на фортификации и полевых укреплениях. Скорей всего, французы будут возводить оборону Славянска на случай прорыва фронта российскими войсками.Об этом также сообщает военкор Юрий Котенок, он говорит о переброске в район Славянска первых подразделений французских наемников. По его данным, они прибыли в распоряжение 7 ОМБр ВСУ, а не 54-й, но это уже детали. При этом он уточняет, что информация неподтвержденная.- пишет Котенок в своем ТГ-канале.Со своей стороны отметим, что ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию мы не можем, поэтому все на ваше усмотрение. В то же время дыма без огня не бывает.

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