15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России

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15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России

Российский президент Владимир Путин в 2006 году издал указ об учреждении профессионального праздника специалистов по радиоэлектронной борьбе. Дату для него выбрали исходя из того, что 15 апреля 1904 года российские войска добились успеха в одном из эпизодов героической обороны Порт-Артура в ходе русско-японской войны. Именно этот день считается датой первого боевого применения россиянами средств радиоэлектронной борьбы.

Собственно, сама кампания закончилась для России неудачно, но в ней было немало моментов, которыми можно гордиться.



Один из них – это действия наших военных в ходе обороны Порт-Артура. Тогда два японских броненосных крейсера «Ниссин» и «Касуга» обстреливали русскую крепость и военно-морскую эскадру россиян. При этом они вели огонь по целям, которые не находились в зоне видимости, так как были закрыты горами. Стрельба корректировалась при помощи радиосигналов, которые российским военным удалось заглушить. Эту задачу успешно выполнили связисты броненосца «Победа» и размещенной на суше телеграфной станции. Таким образом, японский обстрел оказался безрезультатным.

С того момента техника и методы ее применения в сфере радиоэлектронной борьбы постоянно совершенствовались. В современных условиях эффективность РЭБ стала одним из главных факторов успеха в боевых действиях. Особенно ярко это проявилось в ходе проведения российской спецоперации на Украине и в новых регионах РФ. Здесь наши рэбовцы успешно противостоят технике и специалистам стран НАТО, которые фактически стали нашими противниками наряду с военнослужащими ВСУ.


День специалистов РЭБ не считается «красным днем календаря» и не празднуется с особым размахом. Но 15 апреля этих военнослужащих вспоминают родные, друзья и сослуживцы, поздравляя с профессиональным праздником. Редакция «Военного обозрения» присоединяется к этим поздравлениям. Желаем вам, уважаемые рэбовцы, крепкого здоровья, верных друзей и успехов в службе.
  • Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 05:01
    — С Праздником,РЭБовцы! ...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 05:09
      С праздником! Работайте, братья!!!
  2. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 06:09
    Сегодня специалисты РЭБ ,это особой важности войны . СВО это подтверждает. Тем боле приятно их поздравить . С Праздником !
  3. Препона Звание
    Препона
    +1
    Сегодня, 06:11
    ПВО - шникам невидимого мира салют !)
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 06:59
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    Есть замечательная книга: Михаил Болтунов "ПОГОНЯ ЗА «ЯСТРЕБИНЫМ ГЛАЗОМ». Судьба генерала Мажорова".
    Настоятельно рекомендую к прочтению.

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