Финансисты США заявляют, что создание нового десантного корабля может обойтись втрое дороже, чем считалось изначально

Бюджетное управление Конгресса США ожидает, что программа нового среднего десантного корабля будет стоить на миллиарды долларов больше, чем ранее предполагали ВМС США. При этом организация отметила, что текущие вопросы о предназначении корабля создают неопределенность в отношении окончательной стоимости всего проекта.По предварительным оценкам, со всеми поправками на инфляцию 2024 года, программа LSM из 18 кораблей будет стоить от 6,2 до 7,8 миллиарда долларов, или от 340 до 430 миллионов долларов за корабль. Это в три раза больше, чем аналогичные расчёты американских ВМС в 2,6 миллиарда долларов, или 150 миллионов долларов на корабль.В финансовом отчете, опубликованном 11 апреля, отмечается, что стоимость программы составит от 11,9 до 15 миллиардов долларов, если можно так выразиться - в долларах 2024 года, если служба в конечном итоге закупит 35 кораблей, как того требует Корпус морской пехоты.В отчете обозначены проблемы с прогнозированием стоимости программы, учитывая оставшиеся вопросы о том, как будет выглядеть целиком проект, и как эта программа будет использоваться. Кроме этого, отмечены несоответствия между тем, как американские ВМС и Корпус морской пехоты говорят о будущем этой программы.Количество кораблей, которые в конечном итоге купят США, пока точно не определено, так как морская служба обсуждала покупку 18 единиц, в то время как морские пехотинцы настаивают на том, что ей необходимо 35 единиц.Специалисты подготовили смету расходов, основанную на проекте гибридного военно-коммерческого корабля, который, как заявили руководители ВМС и Корпуса морской пехоты, они будут реализовывать. Если же десантные корабли изначально будут строиться по всем озвученным стандартам, то это увеличит стоимость всего проекта до 3 миллиардов на 18 кораблей, и до 6 на 35 кораблей соответственно.В свою очередь, применение упрощенных качеств и функционала гражданского судостроения, позволит уменьшить весь бюджет проекта на 10 миллиардов в максимальном варианте из 35 кораблей.Для справки: первоначально ВМС планировали начать закупку в 2023 финансовом году, но по бюджетным причинам это было перенесено на 2025 год. Суда будут иметь осадку 3,6 метра, смогут проходить около 6500 километров со скоростью 14 узлов, подходить к береговой линии для погрузки и разгрузки транспортных средств и припасов. Число членов экипажа таких кораблей - 70 моряков, десант - до 50 военнослужащих.