Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций

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Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций

Пока чиновники в Брюсселе ломают головы над тем, что еще прописать в очередном, четырнадцатом по счету, пакете санкций против РФ, Совет Евросоюза утвердил директиву, вводящую уголовную ответственность в отношении лиц, пытающихся обойти уже принятые санкции на уровне ЕС. Ранее на мартовской пленарной сессии данную директиву утвердил Европарламент. В свою очередь, Еврокомиссия разработала этот документ еще в декабре 2022 года

Сегодня Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила судебного преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах

— говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.



В список нарушений, за которые может последовать уголовная ответственность как граждан стран ЕС, так руководителей юридических лиц (компаний), в частности, вошли помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Кроме того, наказуемыми могут стать пособничество и подстрекательская деятельность к этим правонарушениям.

Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации по запросу компетентных органов. В документе уточняется, что гуманитарная помощь или «поддержка основных человеческих потребностей» не должны считаться нарушением санкций.

В директиве прописаны все принимаемые ЕС санкции, она вступит в силу через двадцать дней после утверждения и публикации в официальном журнале Совета ЕС. После этого у государств-членов Евросоюза будет еще 12 месяцев на приведение своих законодательных норм в соответствие с директивой.

Согласно документу, страны ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Наиболее строго, вплоть до реальных тюремных сроков, предполагается наказывать за умышленный обход санкций. Кроме того, вводятся штрафы, а руководители компаний по решению суда могут быть лишены права занимать руководящие должности. У юридических лиц, уличенных в преднамеренном обходе санкций, будет осуществляться отзыв разрешений на осуществление экономической деятельности.
  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_Европейского_союза
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8 комментариев
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  1. костя1 Звание
    костя1
    +4
    Сегодня, 18:18
    А чего мы не введем уголовное наказание-за введение санкций?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 18:25
      Ух ты как круто... Уже и уголовное... Так все к нам попадает через третьи страны, которые по любому под европейскую юрисдикцию не попадают... Что ещё придумаете, европиоиды...???
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 18:27
      Евросоюза утвердил директиву, вводящую уголовную ответственность
      А судьи кто? У Евросоюза нет своего суда. Есть международный суд в Гааге (который в принципе был изначально создан для преследования лиц, ответственных за геноцид...)
      Евросоюз как и все его кабинеты по сути не более чем декларации.
      1. old_pferd Звание
        old_pferd
        +1
        Сегодня, 18:35
        Сказано же
        После этого у государств-членов Евросоюза будет еще 12 месяцев на приведение своих законодательных норм в соответствие с директивой.

        А судить будут уже суды стран ЕС.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          0
          Сегодня, 18:40
          После этого у государств-членов Евросоюза будет еще 12 месяцев на приведение своих законодательных норм в соответствие с директивой.
          Так и это не более чем декларация, не обязательная к исполнению. Из расчета, а вдруг кто испугается да и начнет в жизнь претворять любой бред ЕС.
  2. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    +1
    Сегодня, 18:19
    Большинство западных санкций связано с запретом поставки технологий и технически сложной продукции.

    Значит в рамках ШОС и Брикс нужно обсуждать торговлю такими технологиями и продукцией, без доклада в западные сми.
  3. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 18:39
    Так понимаю, ответственность объязательна лишь для госуарств - членов ЕС. Ну и, вероятно, кто в добровольном порядке возьмёт на себя такие объязательства... хотя тут сложнее
    А для остальных стран - это просто пункт ознакомления, что вот - да, ЕС уже и такие санкции предусматривает, для себя же, в ЕС
    Каким образом это может, допустим, коснуться производителя Китая? Разве что этот производитель очень завязан на рынках Евросоюза, и не хочет потерять там вкусные плюшки...
    В общем, поглядим
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 18:41
    Ну так давайте приступать к наказаниям. С кого начнёте? lol

    "Согласно изданию Politico, за первые три месяца 2024 г. Франция закупила у РФ СПГ более чем на 600 млн евро. Помимо Франции еще как минимум девять стран ЕС продолжают покупать российский СПГ. Но Париж лидирует в блоке как по абсолютным объемам импорта в 2024 г. (всего 1,5 млн т), так и по росту закупок по сравнению с тем же периодом прошлого года (882 209 т)."

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