Совет ЕС утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций

Сегодня Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила судебного преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах

Пока чиновники в Брюсселе ломают головы над тем, что еще прописать в очередном, четырнадцатом по счету, пакете санкций против РФ, Совет Евросоюза утвердил директиву, вводящую уголовную ответственность в отношении лиц, пытающихся обойти уже принятые санкции на уровне ЕС. Ранее на мартовской пленарной сессии данную директиву утвердил Европарламент. В свою очередь, Еврокомиссия разработала этот документ еще в декабре 2022 года— говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.В список нарушений, за которые может последовать уголовная ответственность как граждан стран ЕС, так руководителей юридических лиц (компаний), в частности, вошли помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Кроме того, наказуемыми могут стать пособничество и подстрекательская деятельность к этим правонарушениям.Нарушения включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации по запросу компетентных органов. В документе уточняется, что гуманитарная помощь или «поддержка основных человеческих потребностей» не должны считаться нарушением санкций.В директиве прописаны все принимаемые ЕС санкции, она вступит в силу через двадцать дней после утверждения и публикации в официальном журнале Совета ЕС. После этого у государств-членов Евросоюза будет еще 12 месяцев на приведение своих законодательных норм в соответствие с директивой.Согласно документу, страны ЕС должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС каралось эффективными и соразмерными уголовными наказаниями, которые варьируются в зависимости от правонарушения. Наиболее строго, вплоть до реальных тюремных сроков, предполагается наказывать за умышленный обход санкций. Кроме того, вводятся штрафы, а руководители компаний по решению суда могут быть лишены права занимать руководящие должности. У юридических лиц, уличенных в преднамеренном обходе санкций, будет осуществляться отзыв разрешений на осуществление экономической деятельности.