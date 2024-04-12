Пара переданных Британией Украине тральщиков будет базироваться на военно-морской базе в Портсмуте

6
Пара переданных Британией Украине тральщиков будет базироваться на военно-морской базе в Портсмуте

Два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданных украинскому флоту в 2021 году и получивших названия "Чернигов" и "Черкассы", будут базироваться в Великобритании, поскольку Киев не может перегнать их в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.

Украинские корабли противоминной обороны перегнали от берегов Шотландии, где они болтались с прошлого года, на базу британских ВМС в Портсмуте. Переход занял два дня. Теперь оба тральщика будут базироваться у берегов графства Гэмпшир на юге Англии. Сроки не называются, поскольку провести тральщики в Черное море вряд ли получится до конца боевых действий, Турция строго соблюдает конвенцию Монтре. Как заявили в командовании ВМС, оба корабля будут участвовать в военных учениях с британским и американским флотами, что якобы научит экипажи взаимодействию с кораблями НАТО.



Корабли будут базироваться в Портсмуте в обозримом будущем, поскольку они готовятся к учениям с Королевским флотом вместе с ВМС США в водах Великобритании, что поможет Украине понять, как действовать с военно-морскими силами НАТО

- говорится в сообщении.

Напомним, что в 2021 году Киев и Лондон договорились о передаче в состав ВМС Украины двух минных тральщиков класса Sandown, которые превратились в украинские корабли противоминной обороны M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы".

Длина тральщиков – 52,6 метров, ширина – 10,5 метров, водоизмещение 450 тонн, скорость до 13 узлов на дизельной силовой установке и до 6,5 узла на электрической установке. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля – 34 человека. Также на кораблях установлена автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Сегодня, 18:32
      Прям как почтальон Печкин
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:32
      А почему не на луне... Было бы красиво... Звездно полосатые обзавидовались бы... laughing
    3. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 18:33
      "Чернигов" и "Черкассы", будут базироваться в Великобритании,
      Пэтриоты будут базироваться в америке Леопарды в Германии, F-16 в странах передавших их и т.д.... wink
    4. PROVINCIAL Звание
      PROVINCIAL
      +2
      Сегодня, 18:39
      На инфоресурсах 404 праздник. Реально радуются как дети. Флот возрожден как Феникс из пепла. Два ржавых,списанных корыта. Неспособных даже доплыть до берегов Нэзалэжной, зато с обученным экипажем и статусом "Боевой корабль ВМС ВСУ". Вот реально - майдан головного мозга. Критического мышления у граждан бывшей союзной республики нет, от слова совсем.
    5. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 18:43
      Не только передали корабли, но и полностью заботятся о их сохранности. Помогать, так помогать))
    6. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 18:44
      Сроки не называются, поскольку провести тральщики в Черное море вряд ли получится до конца боевых действий, Турция строго соблюдает конвенцию Монтре
      Суда Украинские? Украина это Черноморское Государство. Войны никто не объявлял.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»