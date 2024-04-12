США, Япония и Филиппины обвинили КНР в «опасном и агрессивном поведении» в Южно-Китайском море
Власти США, Японии и Филиппин обвинили Пекин в "опасном и агрессивное поведении" в акватории Южно-Китайского моря и объявили о создании "трехстороннего морского диалога" для улучшения координации и коллективных мер по развитию морского сотрудничества между союзниками Запада в регионе.
Президент США Джо Байден пригрозил Китаю, что за любой атакой со стороны НОАК на филиппинские самолеты, суда или их вооруженные силы в районе Южно-Китайского моря автоматически будет задействован заключенный с Манилой договор о взаимной обороне.
Кроме того, США планируют в 2025 году начать совместное с Филиппинами патрулирование сил береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также проведение совместных военных учений. Кроме того, Вашингтон намерен разместить на филиппинских военных базах некоторые "гуманитарные грузы".
Также по итогам переговоров Вашингтон заявил об укреплении экономических связей с Манилой, включая инвестиции в филиппинскую энергетическую и транспортную инфраструктуру, включая электростанции, порты, железные дороги и цепочки поставок полупроводников. В частности, речь идет о проектах, имеющих военное значение, например строительство нового железнодорожного и сухопутного коридора между филиппинской авиабазой Кларк и военно-морской базой Субик.
Таким образом, отмечается устойчивая тенденция к расширению экономического влияния и военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Wikipedia
Информация