США, Япония и Филиппины обвинили КНР в «опасном и агрессивном поведении» в Южно-Китайском море

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США, Япония и Филиппины обвинили КНР в «опасном и агрессивном поведении» в Южно-Китайском море

Власти США, Японии и Филиппин обвинили Пекин в "опасном и агрессивное поведении" в акватории Южно-Китайского моря и объявили о создании "трехстороннего морского диалога" для улучшения координации и коллективных мер по развитию морского сотрудничества между союзниками Запада в регионе.

Президент США Джо Байден пригрозил Китаю, что за любой атакой со стороны НОАК на филиппинские самолеты, суда или их вооруженные силы в районе Южно-Китайского моря автоматически будет задействован заключенный с Манилой договор о взаимной обороне.



Кроме того, США планируют в 2025 году начать совместное с Филиппинами патрулирование сил береговой охраны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также проведение совместных военных учений. Кроме того, Вашингтон намерен разместить на филиппинских военных базах некоторые "гуманитарные грузы".

Также по итогам переговоров Вашингтон заявил об укреплении экономических связей с Манилой, включая инвестиции в филиппинскую энергетическую и транспортную инфраструктуру, включая электростанции, порты, железные дороги и цепочки поставок полупроводников. В частности, речь идет о проектах, имеющих военное значение, например строительство нового железнодорожного и сухопутного коридора между филиппинской авиабазой Кларк и военно-морской базой Субик.

Таким образом, отмечается устойчивая тенденция к расширению экономического влияния и военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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20 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 18:50
    Как же мощно и красиво выглядит китайский брат нашего Кузнецова!)
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:54
      США, Япония и Филиппины обвинили КНР в «опасном и агрессивном поведении» в Южно-Китайском море

      Ну так другого они не понимают!!!
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 18:57
        Формулу жизни ещё никто не отменял: F=-F.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 19:26
          Как и другую формулу E = mc^2
          Цитата: Фаталист
          Формулу жизни ещё никто не отменял: F=-F.
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            +2
            Сегодня, 19:48
            E = mc^2

            Уж сто лет этой формуле, но практического применения ей нет. Формула ради формулы.
            В отличии от 3 закона товарища Ньютона, везде применим.
            yes
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              +1
              Сегодня, 19:49
              Да? А дефект масс при термоядерном синтезе? Так из воздуха? Кузькина мать в 57МТ?
              1. Neo-9947 Звание
                Neo-9947
                0
                Сегодня, 19:50
                а где вы его применяете?
                1. Enceladus Звание
                  Enceladus
                  +1
                  Сегодня, 19:51
                  Лично я нет. Вот в в/ч 68545 стоят воеводы.... вот пока не применили... lol
                  1. Neo-9947 Звание
                    Neo-9947
                    0
                    Сегодня, 19:53
                    А ну, тогда конечно wassat
                    Это же самая нужная формула!!!
                    1. Enceladus Звание
                      Enceladus
                      +1
                      Сегодня, 19:56
                      Дефект масс при слиянии определяет выделяемую энергию по данной формуле, все уже передоказано. Что вы дурочком то притворяетесь? Протон протонный цикл в ядре солнца - ну или вы еще пешком под стол ходите и физику не изучали или что. Без обид. hi
        2. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 19:27
          Китаю надо ответно обвинить США «опасном и агрессивном поведении» в вопросах, которые их не касаются
    2. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      +1
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Фаталист
      Как же мощно и красиво выглядит китайский брат нашего Кузнецова!)
      и вчём его мощь и красота ?! request в бездействии ... или бесполезности ?! winked
      США, Япония и Филиппины обвинили КНР в «опасном и агрессивном поведении» в Южно-Китайском море
      а почему не переименовали, в "Южно Американское море" .. ?!!
      раз уж так подчёркнуто отметили, как зону своих интересов ?! what
      как-то там было у Крылова И.А.
      - ты виноват уж тем, что хочется мне кушать .. (!) .. wink
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:54
    Странно что в этой компании отсутствуют Австралийские военные,или просто им не дали права голоса wassat
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 18:57
    . Вашингтон заявил об укреплении экономических связей с Манилой, включая инвестиции в филиппинскую энергетическую и транспортную инфраструктуру

    Печеньку кинули.... wink
    Дали доллар, взяли два! bully
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:59
    С Филиппинами всё ясно ,там сынок четы Маркосов правит .И это надолго.А байден только скажет " Ой" если КНР утопит филипинский корабль.
  5. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:59
    Сколько там ядерных ракет у Китая? Посмотрим, как США рискнет пасть разинуть. Пора уже и Китаю начать, пока США рвутся на три части.
  6. костя1 Звание
    костя1
    0
    Сегодня, 19:01
    Южно-Китайское море-это же внутреннее море Японии и рядышком со Штатами laughing -а с какого рожна китайцам атаковать филиппинские суда?
  7. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 19:01
    ..Кроме того, Вашингтон намерен разместить на филиппинских военных базах некоторые "гуманитарные грузы"
    Как тут не вспомнить Дутерте, который еще лет шесть назад посылал ЕС в прямом и переносном смысле, да и от США дистанцировался.
  8. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:53
    Цитата: Виктор Сергеев
    Сколько там ядерных ракет у Китая? Посмотрим, как США рискнет пасть разинуть. Пора уже и Китаю начать

    Ядерные силы - последний козырь.
    А пока Китай просто поигрывает мускулами, неустанно наращивая свою экономику.
    По прогнозу Всемирного Банка и МВФ в 2024 году Китай будет лидировать в списке экономик стран-лидеров, обойдя США. Сейчас его экономика находится на втором месте. По темпам роста равных ему нет.
    Так что, ещё 3-5 лет, и США сами упадут в объятия Китая
    Зачем воевать?
    Можно просто купить все Штаты с потрохами)
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:13
    Больше Китаю кораблей! Хороших и разных! wink

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