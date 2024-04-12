Офицер ВСУ назвал необходимое для укомплектования бригад количество новых мобилизованных

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Офицер ВСУ назвал необходимое для укомплектования бригад количество новых мобилизованных

Все украинские бригады испытывают проблемы с комплектацией, на сегодняшний день ВСУ укомплектованы наполовину. Для исправления ситуации необходимо в срочном порядке мобилизовать более 300 тысяч человек. Об этом заявил офицер 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ Николай Мельник.

Накануне украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщали, что в украинских бригадах большие проблемы с комплектованием, теперь это подтверждают сами украинские военные с передовой. По словам того же Мельника, на сегодняшний день бригады имеют порядка 40% личного состава от штатной численности. Для исправления ситуации необходимо мобилизовать не менее 350 тысяч человек.



У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель

- заявил он добавив, что отказ властей от демобилизации на фронте встретят очень негативно.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил, что российская группировка на Донбассе в 7-10 раз превышает украинскую. Если взять за основу слова российского президента, что в зоне СВО находятся примерно 600 тысяч российских военных, примерно половина из которых воюет на Донбассе, то численность группировки ВСУ вычислить довольно просто. А тут возникает вопрос, зачем Киеву мобилизация, если он такими небольшими силами сдерживает ВС России. Или ситуация вовсе не такая критическая?
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    22 комментария
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    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 19:29
      Кого грести собираются?
      Тех, кого поймают, а молодняк пусть готовится, они следующие...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 19:44
        Простая арифметика, если погибать ВСУшников будет больше, чем поступать мобилизованных на ЛБС, то прирост в ВСУ будет отрицательным, если столько же, то прироста просто не будет, а вот если намного меньше, то... Так что выводы однозначные... Уничтожать их как можно больше , может и прятаться от мобилизации они станут намного лучше... Ну а родителям украинских подростков совет, либо в Европу, либо на тот свет!!! am
        1. kenig1 Звание
          kenig1
          +2
          Сегодня, 20:08
          Наконец то секрет победы раскрыт.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 20:11
        а молодняк пусть готовится
        Молодняк давно уже весь за границу свинтил. Дypaкофф нет wink
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 20:14
          Спорить бессмысленно, нам не расскажут, что там да как... а так, увидим, не долго ждать осталось, судя по всему.
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 19:32
      мобилизовать более 300 тысяч человек.

      У вас же потери 31 тыс... а у нас мульен (с)! И что потери состоявляют 1 к 30. Что тогда сайгаков по улицам ловите, когда у нас военкоматы трещат от добровольцев? Такое ощущение, что все деньги, что пентагон выделяет - идет на поставку отходов производства мака в афганистане в 404 feel
    3. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 19:33
      Для исправления ситуации необходимо в срочном порядке мобилизовать более 300 тысяч человек. Об этом заявил офицер 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ Николай Мельник.


      По словам того же Мельника, на сегодняшний день бригады имеют порядка 40% личного состава от штатной численности. Для исправления ситуации необходимо мобилизовать не менее 350 тысяч человек.

      Кто больше?
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:40
      Все украинские бригады испытывают проблемы с комплектацией, на сегодняшний день ВСУ укомплектованы наполовину.
      Может я и глуп, но на Украине сейчас 15 -18 миллионов пиплов, ну можно набрать миллион мужиков запросто. Так в чем дело ?
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 19:55
        Цитата: carpenter
        Может я и глуп, но на Украине сейчас 15 -18 миллионов пиплов, ну можно набрать миллион мужиков запросто. Так в чем дело ?

        Возьмем 18 разделим пополам так как М/Ж остается 9, а теперь еще на 3 так как до 27 не берут остается 3. после 60 откидывать будем? а инвалидов? т.е. реально есть 2-2.5 млн способных взять оружие. из них 1 млн уже под ружьем. А как вы думаете кто работает полицейскими, пожарными и так далее? А ведь нужны и трактористы и машинисты и сталевары и электрики.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:58
          Цитата: topol717
          А как вы думаете кто работает полицейскими, пожарными и так далее? А ведь нужны и трактористы и машинисты и сталевары и электрики.

          На Украине они не нужны, нужно "пушечное мясо".
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 20:05
        Не, не, это так не работает...
        У них сейчас общая численность военных более ляма, где то 1,2 - 1,3... а полевых войск из них около половины.
        В принципе, вполне адекватное соотношение, у большинства примерно так и есть.
        Просто так набрать полевых войско около ляма... такие планы у них были и в мирное время такое можно было сделать, если б тугриков на это хватило.
        Сейчас... не, не, пыркались уже не раз, не идёт.
        Тотальная мобилизация... но страна, вся гражданка, загнется за месяц, другой... а пипл на это не подписывался!!! Они на круассаны и кофий в Парыжах расчитывали и никак не меньше....
        В общем, заколдованый круг.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          -1
          Сегодня, 20:19
          Цитата: rocket757
          такие планы у них были и в мирное время такое можно было сделать, если б тугриков на это хватило.

          Всё дело в "тугриках.
          «Деньги есть ты Вас Носов,денег нет, ты носатый член».
      3. Сергей Валов Звание
        Сергей Валов
        +1
        Сегодня, 20:15
        Во-первых не запросто. Мобилизованных надо с первого же дня кормить, одеть, разместить, контролировать, обучать. На 20 новобранцев нужен как минимум один профессиональный военный, т.е. минимум 50 000 человек с боевым опытом, которых надо забрать с фронта.Мобилизуют наиболее работоспособное население, т.е. тот же миллион работяг выдернут из производства, с.х., транспорта, связи и т.п. Кем их заменить? Где взять обмундирование и снаряжение?
        Во-вторых их надо обучать, а на это нужно время, место, ресурсы. Все это есть?
        В третьих - плохо организованный призыв очень быстро приведёт к серьезным проблемам связанным с обеспечением жизнедеятельности гражданского населения и как следствие покидание населением мест постоянного проживания.
        Не надо считать украинское руководство идиотами. Они все давно просчитали, и будут держаться за власть по максимуму. И погибнуть от разъярённой толпы или в результате дворцового переворота в расчеты не входит.
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 19:42
      Только совсем недавно журналисты NYT озвучивали численность ВСУ в 1 000 000 человек.Кто интересно врёт ,половинным составом бригад много не побегаешь в котратаки.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:12
        Общее количество военных ВСУ, может быть и больше... считали где то 1,2 - 1,3 ляма... вот только полевых войск не более половины и это, практически, стандартное соотношение для большинства армий мира.
        При желании, такое соотношение можно поменять только в ущерб общей боеспособности армии...
        Если вспомнить - семеро с ложкой, один с сошкой! То с армией все тоже самое, если переделать так... на одного бойца нужно 1, 2, обеспечивающих все необходимое.
      2. Сергей Валов Звание
        Сергей Валов
        +1
        Сегодня, 20:22
        Если ежемесячно в состав наполовину обескровленной бригады вливать 50% численности штатного состава и терять от потерь за это же время столько же, то наполовину укомплектованной она будет постоянно. Это самое простое объяснение. Я не утверждаю, что так и есть на самом деле. stop
    6. borisvt Звание
      borisvt
      +4
      Сегодня, 19:48
      ..По словам того же Мельника, на сегодняшний день бригады имеют порядка 40% личного состава от штатной численности. Для исправления ситуации необходимо мобилизовать не менее 350 тысяч человек
      прибедняется очередной хитрочубатый. Что-то не видно того, чтобы они прям побежали с поля боя кто куда, да и резервы есть, фронт после Авдеевки стабилизировали, очевидно.
      Теперь и французиков подкинули, раз уж потеплело, не сразу ласты склеят.
      В общем, работать еще нашим парням и работать angry
    7. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 19:54
      И около 150 000, чтобы был дембель

      И 150 тыщ вперед... в переди него!!! bully
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 19:57
        Вперёд ногами,, желательно
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 20:04
          Обеспечим!.................. hi
    8. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 20:22
      Пусть сперва с "мёртвыми душами" разберутся. Потому на передке у них и некомплект, что много в тылу за взятки командирам служит. От сырского при его назначении же требовали провести "аудит"? Видимо, "провёл" и переключил на себя денежные потоки.
    9. костя1 Звание
      костя1
      0
      Сегодня, 20:28
      Кому он заявил то-нам?-у своего не лоха проси-может даст laughing

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