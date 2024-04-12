У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель

Все украинские бригады испытывают проблемы с комплектацией, на сегодняшний день ВСУ укомплектованы наполовину. Для исправления ситуации необходимо в срочном порядке мобилизовать более 300 тысяч человек. Об этом заявил офицер 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ Николай Мельник.Накануне украинские ресурсы со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщали, что в украинских бригадах большие проблемы с комплектованием, теперь это подтверждают сами украинские военные с передовой. По словам того же Мельника, на сегодняшний день бригады имеют порядка 40% личного состава от штатной численности. Для исправления ситуации необходимо мобилизовать не менее 350 тысяч человек.- заявил он добавив, что отказ властей от демобилизации на фронте встретят очень негативно.Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль заявил, что российская группировка на Донбассе в 7-10 раз превышает украинскую. Если взять за основу слова российского президента, что в зоне СВО находятся примерно 600 тысяч российских военных, примерно половина из которых воюет на Донбассе, то численность группировки ВСУ вычислить довольно просто. А тут возникает вопрос, зачем Киеву мобилизация, если он такими небольшими силами сдерживает ВС России. Или ситуация вовсе не такая критическая?