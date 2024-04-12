Постпред России при ООН: Запад взрастил из киевского режима монстра, который может ополчиться против своего создателя

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Постпред России при ООН: Запад взрастил из киевского режима монстра, который может ополчиться против своего создателя

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, обращаясь к представителям стран НАТО, подчеркнул, что в своем русофобском угаре Запад, потакая во всем своему детищу, киевскому режиму, взрастил самого настоящего монстра. Клика Зеленского узурпировала власть и, подавляя любые проявления инакомыслия, чинит беззаконие над собственными гражданами, а также открыто глумится над памятью жертв немецкого нацизма и героизирует его пособников.

Небензя добавил, что активность террористического киевского режима уже не ограничивается территорией Украины, и если в настоящее время атаки направлены на Россию, не исключено, что в ближайшем будущем они распространятся на другие страны.



Постпред РФ при ООН отметил, что может настать момент, когда созданный Западом «монстр Франкенштейна» может ополчиться на своего создателя в бессильной злобе, осознав неспособность переломить ситуацию на поле боя и неизбежность своего поражения, несмотря на значительные объемы предоставленных ему вооружений и всего остального.

Ранее Небензя рекомендовал странам Запада быть готовыми к тому, что единственной темой международных встреч по украинскому кризису в ближайшее время станет обсуждение безоговорочной капитуляции киевского режима.

Российский постпред напомнил, что ВС РФ в настоящее время наступают практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения, вследствие чего в военных действиях происходит коренной перелом.
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    11 комментариев
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    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 19:55
      Небензя добавил, что активность террористического киевского режима уже не ограничивается территорией Украины, и если в настоящее время атаки направлены на Россию, не исключено, что в ближайшем будущем они распространятся на другие страны.

      Этим Запад не напугать. Они имеют опыт талибана, терроризма в Чечне и ИГИЛ. Британия профессионально умеет использовать своих террористов для достижения своих целях и не допускать их использовании я против себя.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 20:24
        Именно и когда им надо они их утилизируют разными способами. Великие не намного отличаются от них. Потребовалось освободить территории, а к границе войска подтянули что бы не сбежали в так желанную европу.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:33
        Цитата: blackGRAIL
        Этим Запад не напугать.

        Начиная с 30 летней войны в Европе, все войны организовал Запад, а потом искусственно созданная Британией страна США.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      -1
      Сегодня, 19:58
      созданный Западом «монстр Франкенштейна» может ополчиться на своего создателя в бессильной злобе, осознав неспособность переломить ситуацию на поле боя

      То есть, не сумев одолеть Россию, Зеленский начнет обстреливать Берлин и Париж. И немножко Вашингтон
      Звучит убедительно!
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 19:59
      Зе вполне может устроить " Крокусс Холл " в США или в Европе.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 20:08
        Крыса загнанная в угол на многое способна.
    4. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 20:03
      У запада сплошные плюшки. Какое им дело,что бандеровцы,что- то там нарушают? Проблемы индейцев,ну и т.д. Выкашивают русских в ГВ? Так это сплошной плюс для запада,а для чего они там русофобию разжигали у самих- же русских? А причинить хоть какой- то вред хозяину банлерлоги не способны, в принципе. Как,где,чем? Что хотел сказать Небензя? Сотрясение воздуха?
    5. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 20:09
      В итоге, скаклы схарчуют своего хозяина!
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 20:17
        "Понедельник начинается в субботу"Стругацкх..Там одно созданное чудо чуть не слорало своих создателей... yes
    6. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 20:17
      У Василия Небензя за спиной Российская Армия имеющая боевой опыт масштабной войны,в отличии от НАТО..И он может говорить что угодно отстаивая интересы России в СБ ООН.Пример.Прекрасная работа с санкциями против КНДР,запад сглотнул и заткнулся.
    7. Див Дивыч Звание
      Див Дивыч
      0
      Сегодня, 20:35
      Судя по санкциям Китая в отношении России, Китай тоже взращен западом, поэтому зависит от него.
      Коммунистическая партия Китая хоть и у власти, но используют западные технологии в промышленности, что-то скопировали, что-то сами довели до ума, а некоторые технологии до сих пор импортируют. Так вот запад их шантажирует импортируемыми технологиями, и доступом на свои рынки сбыта.

      Так что реальность в деталях сложнее чем кажется, но проще если не вникать в подробности и просто сказать кто владеет технологиями - тот диктует миру свои условия.

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