Постпред России при ООН: Запад взрастил из киевского режима монстра, который может ополчиться против своего создателя
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, обращаясь к представителям стран НАТО, подчеркнул, что в своем русофобском угаре Запад, потакая во всем своему детищу, киевскому режиму, взрастил самого настоящего монстра. Клика Зеленского узурпировала власть и, подавляя любые проявления инакомыслия, чинит беззаконие над собственными гражданами, а также открыто глумится над памятью жертв немецкого нацизма и героизирует его пособников.
Небензя добавил, что активность террористического киевского режима уже не ограничивается территорией Украины, и если в настоящее время атаки направлены на Россию, не исключено, что в ближайшем будущем они распространятся на другие страны.
Постпред РФ при ООН отметил, что может настать момент, когда созданный Западом «монстр Франкенштейна» может ополчиться на своего создателя в бессильной злобе, осознав неспособность переломить ситуацию на поле боя и неизбежность своего поражения, несмотря на значительные объемы предоставленных ему вооружений и всего остального.
Ранее Небензя рекомендовал странам Запада быть готовыми к тому, что единственной темой международных встреч по украинскому кризису в ближайшее время станет обсуждение безоговорочной капитуляции киевского режима.
Российский постпред напомнил, что ВС РФ в настоящее время наступают практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения, вследствие чего в военных действиях происходит коренной перелом.
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