Российские РВСН провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

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Российские РВСН провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр

Ракетные войска стратегического назначения ВС России провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, запуск МБР был произведен с полигона Капустин Яр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Российские РВСН провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК). Как пояснили в военном ведомстве, пуск проведен в рамках испытания перспективного ракетного комплекса, который разрабатывается для РВСН России, а также для подтверждения стабильности уже стоящих на вооружении ракет. Как подчеркивается, запуск признан успешным.



12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса

- говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в рамках данного пуска была подтверждена высокая надежность российских межконтинентальных баллистических ракет.

Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет. Другие подробности запуска не раскрываются.

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    21 комментарий
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    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 20:43
      МО РФ может заинтриговать западных " партнёров " .Что это было- Ярс не упоминается и куда стреляли ? Лучшая поддержка нашей позиции в ООН.Смотришь так и наберётся 40 космических пусков к концу года,анонсированых Борисовым.
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +2
        Сегодня, 20:49
        Молодцы РВСН- это хорошая дубина для бывших парнеров будет всегда держать их в тонусе!
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 20:51
        Медуза не характерная для существующих... request
      3. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 20:52
        Возникает вопрос как могли видеть пуск жители Ирака а тем более Израиля.У Военного обозревателя есть видео.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 20:56
          А минус то за что? Я в целом сказал, видел пуски и это явно не наше
          Тут след вьется - видно работу позиционирования вектором тяги двигателя
      4. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 21:02
        Цитата: tralflot1832
        МО РФ может заинтриговать западных " партнёров " .Что это было-

        Этот пуск, как и все предыдущие, не стал сюрпризом для матрасов. Как бы там ни было, но у нас до сих пор работает система уведомления о всех наших пусках, дабы со стороны противника это не было воспринято как вероятный удар по его территории.
        Тем не менее, даже с учётом уведомления, мы явно продемонстрировали то, что наше терпение не безгранично и наши возможности вполне себе могут обеспечить нанесение гарантированного и сокрушительного удара по провокатору.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +5
          Сегодня, 21:06
          Ныробский .Это не было сюрпризом для США,единственное что осталось от СНВ -3 это предупреждение " партнера" о пуске.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +4
            Сегодня, 21:16
            Цитата: tralflot1832
            Ныробский .Это не было сюрпризом для США,единственное что осталось от СНВ -3 это предупреждение " партнера" о пуске.

            Вот и я про то. Сегодня только Ким Чен Ын может позволить себе "побуянить" ракетами в любом ассортименте и без всяких экивоков, поскольку он ни с кем не связан ни какими договорами об ограничениях и предупреждениях. Создал-вжарил laughing
            Его противники кряхтят, щёки дуют, но всем его пускам воспрепятствовать не могут в силу того, что тупо не знают того, что можно этому противопоставить, поскольку он ничего не нарушает т.к. никакими договорами не ограничен. КНДР ничего не подписывала.
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              +1
              Сегодня, 21:25
              Цитата: tralflot1832
              это предупреждение " партнера" о пуске

              Ну в этом плане да, их только СПРН предупреждает типа... а мы в курсе вечеринок Кима laughing
      5. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +1
        Сегодня, 21:30
        не упоминается и куда стреляли ? Лучшая поддержка нашей позиции в ООН.


        В июне 2024г. можно таким же способом обозначить наше мнение о "мирном плане" Зеленского к конференции в Швейцарии.
    2. антивирус Звание
      антивирус
      +3
      Сегодня, 20:49
      Можно и ошибиться - в остров попасть. Или залужное соединенные. Все таки испыьания
    3. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      0
      Сегодня, 20:58
      После Ярса придумать что то новое уже не так актуально, ибо Ярс - новейшая технология. А вот про головную часть к Ярсу - есть всегда новые варианты. В принципе, все новое упирается в вопрос преодоления вражеской ПРО и повышения точности попадания в цель.
      1. Рус_80 Звание
        Рус_80
        -1
        Сегодня, 21:08
        [После Ярса придумать что то новое уже не так актуально, ибо Ярс - новейшая технология

        Извините, а как же РС-26 или 28(не помню) как там Сармат обозначается? Это ли не шаг вперед по сравнению с Ярсом? Или я Вас неправильно понял?
        1. Evgenijus Звание
          Evgenijus
          +2
          Сегодня, 21:15
          Скорее всего, Ярс и Сармат нельзя сравнивать. Это как в спорте - тяжеловес и легкая форма спортсмена. Сами посудите - Сармат кого заменил на своем посту? Сатану! А кого заменил Ярс? Всего лишь Тополь. Заменить ГЧ на Сармате довольно дороговато и по времени займет больший период. У Сармата более громоздкая платформа разведения боевых блоков, чем у Ярса. Разработать такую новую платформу - это многие годы работы многих КБ.
          1. Рус_80 Звание
            Рус_80
            +2
            Сегодня, 21:17
            Согласен.



            Текст
            Слишком
            Короткий
      2. Сергей Валов Звание
        Сергей Валов
        +1
        Сегодня, 21:20
        Разрабатывать (придумывать) что-то новое надо постоянно, хотя бы для того, что бы не утратить научную школу. И второе - Ярс это не технология, а ракета/ракетный комплекс, то есть техника.
        Повышать точность и возможность преодоления ПРО, конечно, важно, но есть и масса других, не менее важных проблем - надёжность, экономичность, грузоподъемность, технологичность (дешевизна в производстве), защищенность…
        1. Evgenijus Звание
          Evgenijus
          0
          Сегодня, 21:21
          Я не думаю, что про Сармат забыли ... wink
          1. Рус_80 Звание
            Рус_80
            0
            Сегодня, 21:46
            В конце прошлого года сообщалось СМИ, что начали производство
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 22:01
        Цитата: Evgenijus
        После Ярса придумать что то новое уже не так актуально, ибо Ярс - новейшая технология.

        Судя по всему, сама ракета не новая, а тот же "Ярс" скорее всего с новой или модернизированной системой наведения. В статье написано
        Как пояснили в военном ведомстве, пуск проведен в рамках испытания перспективного ракетного комплекса, который разрабатывается для РВСН России, а также для подтверждения стабильности уже стоящих на вооружении ракет.

        То есть и что то новое испытали и старое подтвердили.
    4. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 21:31
      пуск проведен в рамках испытания перспективного ракетного комплекса, который разрабатывается для РВСН России, а также для подтверждения стабильности уже стоящих на вооружении ракет.

      Нормально так завернули: то ли новую запустили, то ли старую - непонятно. Мне думается, отрезали у ярса одну ступеньку и получили кое-что новое.
    5. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:37
      Концепция пресловутого "Периметра", который совсем не то, что о нем думают!
      Ракеты гарантированно взлетят и, ведомые гироскопами инерциальной системы, восьмибитными процессорами осуществляя астрокоррекцию, прилетят плюс-минус пара километров. Ну, а мощность термоядерного боеприпаса можно нарастить до планетарных масштабов. Когда Царь-Бомбу в 50 мегатонн на Новой Земле бахнули оказалось, что добрая половина ударной волны в космос улетает совершенно непроизводительно. Спутников тогда было мало)))).

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