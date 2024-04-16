Красиво завязанный узел войны в секторе Газа, или можно ли остановить войну
Вот уже несколько дней в прессе идёт полемика по вопросам взаимоотношений Израиля и Ирана. Журналисты, политологи, эксперты пытаются понять, что же происходит в Израиле и Иране, и почему так остро стоит вопрос о начале пусть не мировой, но новой региональной войны.
Уже никто не удивляется тому, что израильский премьер анонсирует нападение на соседние страны. Никто не удивляется тому, что руководство Ирана открыто говорит о мести за погибших при ударе израильской авиации. Мир спокойно смотрит на развитие событий, считая, что новая война не затронет другие регионы…
В это же время, повторюсь, после агрессивных заявлений израильского премьера, появляется заявление ЦАХАЛ об окончании активной фазы боевых действий и выводе части подразделений из сектора Газа. Но при этом не исключается вероятность проведения операции в Рафахе на юге Газы.
А если добавить многочисленные выступления израильтян, осуждающих войну и требующих скорейшего её окончания, то ситуация совершенно запутывается. Премьер говорит одно, руководство ЦАХАЛ – другое, граждане Израиля – третье, террористы – четвёртое, а представители Ирана – пятое.
Так будет ли наступление на Рафах? Будет ли ответ на террористический акт в отношении граждан Ирана? В конечном итоге увидим ли мы очередную войну израильтян с соседями?..
О чём говорят «знающие люди» в Израиле
Понятно, что для того чтобы узнать некоторые малоизвестные подробности внутренней кухни еврейского государства, необходимо пообщаться с людьми, которые знают чуть больше, чем остальные. Эти «знающие люди» всегда могут пролить свет на те факты, о которых появляются сообщения в СМИ.
Итак, почему ЦАХАЛ заявил об окончании активной фазы войны? По мнению израильских военных, ХАМАС потерял большую часть своих боевых подразделений. Более того, израильские военнослужащие смогли уничтожить систему подземных ходов, позволяющих террористам перебрасывать пополнение практически по всему сектору.
При этом ХАМАС сохранил четыре боеспособных «батальона» (систематика израильская), которые как раз и находятся в Рафахе. Есть ещё два таких же подразделения, которые находятся в двух лагерях беженцев. Но они ослаблены и большой опасности не представляют.
Думаю, теперь понятны заявления представителей ЦАХАЛ. С одной стороны, израильтяне устали от войны, имидж страны во многом превратился в ничто. Жизнь реально ухудшается, опасность сохраняется. А с другой стороны, всё больше и больше возникает вопросов о том, что же делать дальше. Проглотить такой кусок, как сектор Газа, Израиль не в силах…
Наступление на Рафах необходимо, чтобы если не уничтожить эти самые четыре «батальона», то максимально их ослабить. И дело тут не столько в том, чтобы ликвидировать террористическую опасность, сколько в том, чтобы лишить ХАМАС политической власти в Газе. Кстати, сюда прекрасно вписывается и ещё одно происшествие. Нападение на семью одного из лидеров ХАМАС и убийство трёх его сыновей.
Далее, по плану руководства израильской армии и спецслужб, необходимо предпринять меры для усиления позиций ООП (Организации освобождения Палестины) с тем, чтобы передать управление сектором Газа именно этой организации. Таким образом решается вопрос управления этой территорией лояльной к Израилю администрацией.
И вот тут-то и всплывает тот самый Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. По мнению израильских специалистов, именно Нетаньяху выступает против предложенного ЦАХАЛ плана. Отсюда и «народные выступления», и прочая мишура, призванная повлиять на имидж премьера и вынудить его уйти в отставку. Но премьер не мальчик, на политической кухне чувствует себя как рыба в воде, и «на нерву» его не возьмёшь…
Ну и последнее. Иран. Вроде бы как израильтяне могут повлиять на руководство этого государства, особенно после всех прошедших событий? В случае реализации плана руководства ЦАХАЛ Иран выходит победителем из неначатой войны. Исчезает сам повод к войне. Хотя и возможен какой-либо инцидент, вроде удара по какой-либо израильской воинской части или другому объекту. Все при своих, а ХАМАС лишён политической и военной власти в Газе!
Не просто так Иран проинформировал США(!) о том, что воздержится от ответа на теракт в случае, если будут договорённости о прекращении огня в Газе. Красиво использовали американцев персы. Вы там за власть боритесь, господин Байден? Вот вам «косточка на пропитание». Но гавкать за эту косточку вы будете так, как скажем мы!
Всё так и произошло. Имидж успешного миротворца Байдену не помешает. Вот и поговорил американский президент с израильским премьером по-свойски. В результате Байден уже сейчас может говорить об успешности своих усилий по прекращению огня. Иран сохраняет лицо, Израиль и ХАМАС получили передышку.
Конечно, логика в тех предложениях, которые я озвучил выше, есть. Как есть ответы и на многие вопросы. Но специалисты почему-то не учитывают изменения в самом израильском обществе. А изменения достаточно серьёзные. Уже нет того монолита в обществе, который помогал побеждать в прошедших войнах. Раскол идёт по многим вопросам. Как его ликвидировать, пока непонятно.
Планы – это одно, а реальность – это другое
Что известно на сегодняшний день? Из Газы практически выведена вся 98-я дивизия. Там остались часть 401-й бригады и бригада «Нахаль». Они базируются соответственно в центральной и северной части сектора. То есть ЦАХАЛ отказывается от давления на Хан-Юнис. Тем самым лишается рычагов давления на ХАМАС в переговорах по заложникам.
Кстати, Хан-Юнис – это достаточно важный район для ХАМАСа. Именно там сосредоточены центры подземной логистики. Проще говоря, если в древности «все дороги вели в Рим», то в Газе все тоннели ведут в Хан-Юнис. Интересно, как ситуацию комментируют проправительственные и армейские блогеры.
Для правительства все тоннели уничтожены. И не просто уничтожены, но и не могут быть восстановлены в ближайшие годы. А вот другие источники говорят о том, что восстановление уже началось, да и вообще, заявления о полном уничтожении – всего лишь «хотелки» правительства.
Лично я согласен со вторым утверждением. Уничтожены те тоннели, о которых было известно. А остальные? Мне кажется, что утверждение об уничтожении – это всего лишь попытка оправдать бомбардировки и уничтожение жилых кварталов. «Мы вынуждены взрывать многоэтажки, так как под ними были тоннели. Разрушение дома означает обрушение тоннеля». Примерно так звучат объяснения.
Опять немного о Рафахе. Как ни крути, но главная цель войны, заявленная правительством Нетаньяху, не достигнута! Помните «вернём заложников»? И что? Вернули? Нет, более того, даже переговоры зашли в тупик. Как мне кажется, анонс наступления на Рафах во многом обусловлен желанием Тель-Авива получить дополнительный козырь в переговорах о заложниках. Козырь, надо сказать, сомнительный.
Кто же выиграл в результате всех этих событий? Как мне кажется, это личное мнение, выиграл ХАМАС. Как ни крути, но время играет именно на террористов. Они восстанавливают не только тоннели и военную инфраструктуру, но и органы власти. Это реально важно сегодня. Отсутствие власти даёт власть бандитам.
Об остальных участниках событий я писал выше. Единственное, что стоить добавить, это благоприятные (возможно) сведения для Вашингтона. Заметили ли вы, что я совершенно не касался хуситов и блокаду Красного моря? Это не какой-то хитрый ход с моей стороны. Это факт. Хуситы практически выведены из конфликта. То есть произошло важнейшее для США событие. Война не вышла за пределы существующих границ!
Два продолжения, которые, возможно, изменят ситуацию
На этот раз закончить материал без каких-то выводов не получается. Та картинка, которая, возможно, сложилась у читателя после прочитанного, настолько хрупкая, что не напомнить об этом я не могу.
Если говорить прямо, война надоела всем, и ввязываться в новую фазу противостояния не выгодно никому. Позиция того же Ирана, если отбросить дипломатический язык, выражается в простом желании отсидеться в стороне. Позиция США примерно такая же. Успокоить развеселившегося «ребёнка из Тель-Авива», чтобы «веселье» не вышло за пределы «квартиры».
А вот позиция Нетаньяху достаточно опасна. Она полностью разрушает тот хрупкий баланс сил, который оформился сегодня. Если израильский премьер выполнит свои обещания о начале наступления на Рафах, Иран будет вынужден ввязаться в драку. Да и США будут поставлены в очень неприятное положение. Что грозит уже и самому Израилю.
Так что будущее во многом зависит от Израиля, от его желания воевать дальше...
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