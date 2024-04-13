«Служат в заградотрядах и инструкторами»: губернатор Херсонской области РФ рассказал об иностранных наёмниках в ВСУ
В рядах вооруженных сил Украины находится много наемников из других государств. Некоторые из них проходят службу на территории оккупированной киевским режимом части российской Херсонской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Владимир Сальдо.
Примечательно, что наемники преимущественно не участвуют в столкновениях на передней линии фронта. Даже в этом вопросе сказывается отношение к мобилизованным гражданам Украины как к менее ценному контингенту.
- рассказал губернатор Херсонской области РФ РИА Новости.
По утверждению Владимира Сальдо, значительного влияния на обстановку на фронте иностранные наемники, тем не менее, не оказывают. Ранее не раз сообщалось, что на Украине в составе ВСУ находятся граждане Польши, Великобритании, США, Франции, Румынии, прибалтийских республик и многих других государств.
Вероятно, что именно наемники обслуживают и сложную военную технику западного производства, на обучение обращению с которой украинских военнослужащих потребовалось бы значительное время. Речь идет, к примеру, о расчетах систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, ряда других видов вооружений.
Российское руководство неоднократно предупреждало, что иностранные наемники являются такой же законной целью ударов ВС РФ, как и украинская армия. Поэтому по местам расположения иностранцев наносятся ракетные удары. Многие граждане иностранных государств уже нашли свою смерть на Украине, их планы хорошо заработать в чужой стране так и остались нереализованными.
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