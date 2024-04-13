«Служат в заградотрядах и инструкторами»: губернатор Херсонской области РФ рассказал об иностранных наёмниках в ВСУ

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«Служат в заградотрядах и инструкторами»: губернатор Херсонской области РФ рассказал об иностранных наёмниках в ВСУ

В рядах вооруженных сил Украины находится много наемников из других государств. Некоторые из них проходят службу на территории оккупированной киевским режимом части российской Херсонской области. Об этом рассказал губернатор российского региона Владимир Сальдо.

Примечательно, что наемники преимущественно не участвуют в столкновениях на передней линии фронта. Даже в этом вопросе сказывается отношение к мобилизованным гражданам Украины как к менее ценному контингенту.

Служат в заградотрядах, инструкторами, некоторые работают операторами БПЛА

- рассказал губернатор Херсонской области РФ РИА Новости.

По утверждению Владимира Сальдо, значительного влияния на обстановку на фронте иностранные наемники, тем не менее, не оказывают. Ранее не раз сообщалось, что на Украине в составе ВСУ находятся граждане Польши, Великобритании, США, Франции, Румынии, прибалтийских республик и многих других государств.

Вероятно, что именно наемники обслуживают и сложную военную технику западного производства, на обучение обращению с которой украинских военнослужащих потребовалось бы значительное время. Речь идет, к примеру, о расчетах систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, ряда других видов вооружений.

Российское руководство неоднократно предупреждало, что иностранные наемники являются такой же законной целью ударов ВС РФ, как и украинская армия. Поэтому по местам расположения иностранцев наносятся ракетные удары. Многие граждане иностранных государств уже нашли свою смерть на Украине, их планы хорошо заработать в чужой стране так и остались нереализованными.
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    11 комментариев
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    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 06:35
      именно наемники обслуживают и сложную военную технику западного производства, на обучение обращению с которой украинских военнослужащих потребовалось бы значительное время.

      Раз находятся наемники на такую "непыльную работенку", значит надо еще больше усилий приложить для их уничтожения и громкого освещения их имен в прессе всех мастей.
      1. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        +3
        Сегодня, 06:48
        Конечно наемники есть и у них и у нас, вот только в плен их не стремятся брать, а надо бы сначала делать видеофиксации, а затем в расход, и вот это пускать в массы. А то у нас любят на краине аж с дивизиями НАТО воевать а пруфов единицы, шевроны какие-то показывают. А нужно именно видеосвидетельства, и расстрел.. Вот это дело пойдет другим наемышам в прок, а так всё остальное трëп.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 06:54
          Цитата: Игорь Викторович
          А нужно именно видеосвидетельства, и расстрел..

          Сейчас ситуация с наёмниками мутная. Не так однозначно как после ВМВ. Вот "Вагнера" в Африке это кто? Так что думаю существуют определённые негласные договорённости по ЧВК...
          1. Игорь Викторович Звание
            Игорь Викторович
            +1
            Сегодня, 06:57
            Вагнера, сто процентов наемники, ЧВК это тупо подрядчики от МО. Даже контрактники, это по сути наемники, рабочие от МО.. Не наемники, это кадровые офицеры и солдаты ВС.. добровольцы на безвозмездной основе не наемники (сомневаюсь что такие сейчас есть).
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              +1
              Сегодня, 06:59
              Цитата: Игорь Викторович
              добровольцы на безвозмездной основе не наемники (сомневаюсь что такие сейчас есть).

              Сейчас всем платят. Капитализм...
              1. Игорь Викторович Звание
                Игорь Викторович
                +2
                Сегодня, 07:00
                Все верно, а если есть оплата за труд, по факту ты наемник. Всякие патриотические инсинуации тут не корректны. 99% добровольцев, уйдут из таковых, обреж сейчас им ЗП.
              2. Болторез Звание
                Болторез
                +1
                Сегодня, 08:35
                А что, зубная паста,сигареты- не нужны? Конечно платить нужно.
          2. Игорь Викторович Звание
            Игорь Викторович
            0
            Сегодня, 06:59
            Не забывайте, что ЧВК это подразделение, и идешь туда куда отправит руководство. Мы же говорим за одиночек, солдат удачи, и прочих любящих войну людей.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:42
      «Многие граждане иностранных государств уже нашли свою смерть на Украине» —

      — Остальных ждёт та же участь ...
    3. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 06:55
      Речь идет, к примеру, о расчетах систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire, ряда других видов вооружений.
      Однозначно."гуси" её и обслуживают. Но проскакивают), и на передке. Трупики их остаются.
    4. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:56
      «Служат в заградотрядах и инструкторами»
      Просто после того, как наемники поняли, что являются важной целью для российских войск желание воевать на передовой уменьшилось. Хотя поляки находятся и на передовой не смотря на потери, которые несут. Это лишнее подтверждение того, что являются штатными в/сл Войска польского и их обкатывают в реальных боевых условиях.

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