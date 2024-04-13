Западные страны отказываются передавать Украине системы ПВО на фоне всё более настойчивых требований Киева об отправке ЗРК Patriot
Активизировавшиеся российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины серьезно ослабили украинскую систему противовоздушной и противоракетной обороны. В связи с этим глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Киев ведет переговоры по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в количестве двух батарей и SAMP/T в количестве одной батареи.
Однако на фоне всё более настойчивых требований Киева об отправке ЗРК Patriot западные страны отказываются передавать Украине системы противовоздушной обороны. Хотя Украина рассчитывает, что системы ПВО и ПРО Patriot ему могут передать Польша, Румыния и Испания, такое развитие событий становится все менее вероятным, пишет британское издание The Financial Times.
Недавно представители германских властей сообщили, что передавать системы Patriot больше не будут. Ранее Германия и так передала две такие системы Киеву. В настоящее время представители бундесвера утверждают, что передавать зенитные ракетные комплексы более не могут – оставшиеся ЗРК нужны самой Германии.
Даже президент Польши Анджей Дуда дал понять Киеву, что поставок систем Patriot не будет. По его словам, Варшава озадачена созданием собственной мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Но пока и она не готова. Поэтому еще и заниматься передачей киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Польша сейчас не может.
Вероятно, что аналогичные ответы украинское руководство встретит и у других государств Европы. Между тем, ослабление противовоздушной обороны страны грозит новыми проблемами, поскольку прилеты российских ракет по военной и энергетической инфраструктуре киевского режима становятся все более разрушительными.
- Wikipedia / Ministerie van Defensie/Hennie Keeris
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