Западные страны отказываются передавать Украине системы ПВО на фоне всё более настойчивых требований Киева об отправке ЗРК Patriot

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Западные страны отказываются передавать Украине системы ПВО на фоне всё более настойчивых требований Киева об отправке ЗРК Patriot

Активизировавшиеся российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины серьезно ослабили украинскую систему противовоздушной и противоракетной обороны. В связи с этим глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что Киев ведет переговоры по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в количестве двух батарей и SAMP/T в количестве одной батареи.

Однако на фоне всё более настойчивых требований Киева об отправке ЗРК Patriot западные страны отказываются передавать Украине системы противовоздушной обороны. Хотя Украина рассчитывает, что системы ПВО и ПРО Patriot ему могут передать Польша, Румыния и Испания, такое развитие событий становится все менее вероятным, пишет британское издание The Financial Times.



Недавно представители германских властей сообщили, что передавать системы Patriot больше не будут. Ранее Германия и так передала две такие системы Киеву. В настоящее время представители бундесвера утверждают, что передавать зенитные ракетные комплексы более не могут – оставшиеся ЗРК нужны самой Германии.

Даже президент Польши Анджей Дуда дал понять Киеву, что поставок систем Patriot не будет. По его словам, Варшава озадачена созданием собственной мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Но пока и она не готова. Поэтому еще и заниматься передачей киевскому режиму зенитных ракетных комплексов Польша сейчас не может.

Вероятно, что аналогичные ответы украинское руководство встретит и у других государств Европы. Между тем, ослабление противовоздушной обороны страны грозит новыми проблемами, поскольку прилеты российских ракет по военной и энергетической инфраструктуре киевского режима становятся все более разрушительными.
  • Wikipedia / Ministerie van Defensie/Hennie Keeris
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16 комментариев
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  1. Игорь Викторович Звание
    Игорь Викторович
    +2
    Сегодня, 06:44
    Ждут когда кулебка начнет не мягкой дипломатмей требовать, а жесткой..
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +3
      Сегодня, 06:48
      Игорь Викторович
      (Игорь)
      0
      Сегодня, 06:44
      Новый
      Ждут когда кулебка начнет не мягкой дипломатмей требовать, а жесткой..
      Обещал даже "головой стены пробивать"! Посмотреть бы laughing !
      1. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        +5
        Сегодня, 06:49
        Я когда вижу морду кулебка, меня смех пробирает.. Я говорит буду жесткой дипломатией теперь попрошайничать..
        1. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          +2
          Сегодня, 06:51
          Игорь Викторович
          (Игорь)
          +1
          Сегодня, 06:49
          Новый
          Я когда вижу морду кулебка, меня смех пробирает.. Я говорит буду жесткой дипломатией теперь попрошайничать..
          Примерно как Паниковский требовал дать ему миллион
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 07:06
            В настоящее время представители бундесвера утверждают, что передавать зенитные ракетные комплексы более не могут – оставшиеся ЗРК нужны самой Германии.

            От "Patriot"-ов друже мы не отказались бы и сами, а вам союзники пришлём мы лучше банок с огурцами...!!!
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 06:49
      Так на что дурню стеклянный................. жезл? wassat
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:45
    западные страны отказываются передавать Украине системы противовоздушной обороны.

    Правильно! О себе тоже подумать надо! laughing
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 06:49
      Егоза
      (Елена)
      +1
      Сегодня, 06:45
      Новый
      западные страны отказываются передавать Украине системы противовоздушной обороны.

      Правильно! О себе тоже подумать надо! laughing
      Точно! "трохи е, но тильки для сэбе!" wink Елена, hi !
    2. Александр Саленко Звание
      Александр Саленко
      +2
      Сегодня, 06:56
      Так и не в коня корм, эти поставки принципиально не решат проблемы Украины.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 07:02
        Александр Саленко
        (Александр)
        +2
        Сегодня, 06:56
        Новый
        Так и не в коня корм, эти поставки принципиально не решат проблемы Украины.
        Того "коня" уже давно на шкуродёрню отправить надо.
    3. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 07:53
      Patriot им самим нужны.Не так уж их и много.

      .Однако наибольшее количество батарей Patriot в США. Как пишет украинский военный портал Defence Express, ВВС США располагают 6 зенитными бригадами в составе вооруженных сил и еще 3 в резерве. В общей сложности на дежурстве 16 батальонов Patriot, со стандартным количеством батарей в батальоне по пять. То есть в общей сложности на дежурстве может находиться 80 батарей. В других странах батарей несравнимо меньше.

      "Во всем европейском сегменте НАТО, по имеющимся источникам, всего 30-35 комплексов Patriot. Причем, некоторые из них находятся в состоянии ввода в эксплуатацию, поскольку некоторые из них были заказаны уже после начала полномасштабного конфликта на Украине", – говорит в комментарии "Апостроф TV" эксперт по вооружениям Олег Катков. Поэтому, по мнению эксперта, с продажей или передачей Украине таких установок есть сложности.


      https://dzen.ru/a/ZhkmBObOXkUFOeUp
  3. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 06:45
    своя рубашка ближе к телу...особенно последняя рубашка
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:48
    «Прилёты российских ракет по военной и энергетической инфраструктуре киевского режима становятся всё более разрушительными» —

    — То ли ещё будет ...
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:01
    западные страны отказываются передавать Украине системы противовоздушной обороны
    Действительно на удивление западные "друзья" холодно реагируют на очередные требования киева и наглость Кулебы. Возможно наступило время сводить дебет с кредитом, который не в пользу украины с ее потерями техники и средств ПВО. Но на словах обещания сыпятся, как из рога изобилия, особенно стараются страны, у которых теми же Patriot и не пахло. Для киева это конечно удар под дых и желательно, чтобы был очень чувствительным.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 07:03
    Наши ВКС пробили бреши в ПВО ВСУ...
    Чтобы закрыть их странам НАТО надо очень серьёзно потратиться в ущерб себе.
    Украина стала для них чемоданом без ручки...тащить тяжело и бросить жалко...так и мучаются.
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 07:11
    На окраине хотят системы ПВО, которые стоят как сокровища пещеры Алладина. Причём от гиперзвука они не спасают, зато вполне себе утилизируются. Вот и никто не спешит остаться с неприкрытым задом.

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