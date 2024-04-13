Минобороны РФ: Подразделения ВДВ подавили огневые позиции украинских формирований севернее н.п. Весёлый

4
Минобороны РФ: Подразделения ВДВ подавили огневые позиции украинских формирований севернее н.п. Весёлый

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в составе Южной группировки войск ВС РФ нанесли огневое поражение противнику на Северском участке фронта. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Как утверждается в сообщении военного ведомства, десантники огнем из минометов уничтожили пехотные группы ВСУ, которые пытались закрепиться на одном из участков. Первоначально сведения о передвижениях пехоты врага получили наши разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата.



Координаты вражеских позиций были переданы минометному подразделению ВДВ из состава тульского воздушно-десантного соединения. После этого по противнику был открыт минометный огонь. В результате позиции ВСУ в районе населенного пункта Веселый, точнее несколько севернее от него, были подавлены.

Минобороны РФ сообщает, что огонь по позициям противника велся из 120-мм миномета. Расчет подразделения в течение нескольких минут занял огневую позицию и открыл огонь по противнику.

Также российское военное ведомство рассказало, что самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удары по позициям подразделений украинской армии на Авдеевском участке фронта. Здесь для уничтожения сил и средств противника использовались авиационные ракеты С-13 «Тулумбас». Такие ракеты способны пробивать бетонные плиты, что позволяет нашим военным с их помощью уничтожать вражеские фортификационные сооружения.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    4 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 07:04
      В результате позиции ВСУ в районе населенного пункта Веселый, точнее несколько севернее от него, были подавлены.
      Для укронациков этот н.п. оказался совсем не весёлым)). good
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:26
        Цитата: a.s.zzz888
        Для укронациков этот н.п. оказался совсем не весёлым)).

        Зато наши повеселились от души. laughing
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 07:05
      «В результате позиции ВСУ в районе населенного пункта Весёлый» —

      — "Що Миколушка не весел?" ...
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:09
      В результате позиции ВСУ в районе населенного пункта Весёлый
      Сегодня ВСУ невесело не только в р-не н.п. Веселый, но и на других участках. Наши ребята молодцы, удачи.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»