Минобороны РФ: Подразделения ВДВ подавили огневые позиции украинских формирований севернее н.п. Весёлый
Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в составе Южной группировки войск ВС РФ нанесли огневое поражение противнику на Северском участке фронта. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждается в сообщении военного ведомства, десантники огнем из минометов уничтожили пехотные группы ВСУ, которые пытались закрепиться на одном из участков. Первоначально сведения о передвижениях пехоты врага получили наши разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата.
Координаты вражеских позиций были переданы минометному подразделению ВДВ из состава тульского воздушно-десантного соединения. После этого по противнику был открыт минометный огонь. В результате позиции ВСУ в районе населенного пункта Веселый, точнее несколько севернее от него, были подавлены.
Минобороны РФ сообщает, что огонь по позициям противника велся из 120-мм миномета. Расчет подразделения в течение нескольких минут занял огневую позицию и открыл огонь по противнику.
Также российское военное ведомство рассказало, что самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удары по позициям подразделений украинской армии на Авдеевском участке фронта. Здесь для уничтожения сил и средств противника использовались авиационные ракеты С-13 «Тулумбас». Такие ракеты способны пробивать бетонные плиты, что позволяет нашим военным с их помощью уничтожать вражеские фортификационные сооружения.
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