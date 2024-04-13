«Главная странность – траектория полёта БЧ»: обозреватель проанализировал пуск ракеты с полигона Капустин Яр
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В недавнем пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ «Капустин Яр» есть определенные странности. Об этом пишет военный и политический обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.
Блогер постарался проанализировать особенности пуска ракеты и обратил внимание на траекторию полета МБР.
Главная странность -траектория полета ее БЧ. В небе видно, как отделившаяся от первой ступени ракеты часть включив свой двигатель начала совершать очень даже не баллистические виражи
Далее обозреватель отмечает, что виражи боевой части ракеты видели не только в непосредственной близости от полигона, но и на Урале, в Дагестане и даже на южном побережье Каспийского моря в Иране.
Следовательно, вряд ли можно говорить о полете обычной межконтинентальной баллистической ракеты. Пролетела ракета как минимум семь тысяч километров лишь в зоне визуального наблюдения, отмечает Подоляка.
В общем, очень странное оружие мы сегодня испытывали. И по тем крохам информации, которая есть в сети, похоже, что ничего похожего ни у кого нет
- делает вывод обозреватель.
Ранее мы сообщали, что РВСН ВС РФ испытали на полигоне «Капустин Яр» межконтинентальную баллистическую ракету подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК). Министерством обороны Российской Федерации запуск ракеты был признан успешным. Но подробностей о ракете и ходе испытаний военное ведомство пока не сообщает.
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