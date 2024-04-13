«Главная странность – траектория полёта БЧ»: обозреватель проанализировал пуск ракеты с полигона Капустин Яр

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«Главная странность – траектория полёта БЧ»: обозреватель проанализировал пуск ракеты с полигона Капустин Яр

В недавнем пуске межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ «Капустин Яр» есть определенные странности. Об этом пишет военный и политический обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Блогер постарался проанализировать особенности пуска ракеты и обратил внимание на траекторию полета МБР.



Главная странность -траектория полета ее БЧ. В небе видно, как отделившаяся от первой ступени ракеты часть включив свой двигатель начала совершать очень даже не баллистические виражи

- подчеркивает Подоляка в своем Telegram-канале.


Далее обозреватель отмечает, что виражи боевой части ракеты видели не только в непосредственной близости от полигона, но и на Урале, в Дагестане и даже на южном побережье Каспийского моря в Иране.

Следовательно, вряд ли можно говорить о полете обычной межконтинентальной баллистической ракеты. Пролетела ракета как минимум семь тысяч километров лишь в зоне визуального наблюдения, отмечает Подоляка.

В общем, очень странное оружие мы сегодня испытывали. И по тем крохам информации, которая есть в сети, похоже, что ничего похожего ни у кого нет

- делает вывод обозреватель.

Ранее мы сообщали, что РВСН ВС РФ испытали на полигоне «Капустин Яр» межконтинентальную баллистическую ракету подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК). Министерством обороны Российской Федерации запуск ракеты был признан успешным. Но подробностей о ракете и ходе испытаний военное ведомство пока не сообщает.
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    35 комментариев
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    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      -6
      Сегодня, 07:35
      Далее обозреватель отмечает, что виражи боевой части ракеты видели не только в непосредственной близости от полигона, но и на Урале, в Дагестане и даже на южном побережье Каспийского моря в Иране.

      Интересно, а откуда Подоляка узнал об этом?
      К сожалению, по моему мнению, информация от Подоляки перестала быть объективной.
      1. Архитектор Звание
        Архитектор
        +2
        Сегодня, 07:42
        Давно перестала быть обьективной.
        Помню как он про сроки штурма Мариуполя говорил .
        Собственно после этого я перестал его слушать .
        Хотя преподносит он материал интересно , талант есть , гораздо лучше чем большинство телевизионых дикторов.
      2. maiman61 Звание
        maiman61
        -10
        Сегодня, 07:54
        У вас очень плохое мнение! Подоляка приглашается Президентом Путиным для бесед, приглашается очень популярной телевизионной программой "Большая игра", "Время покажет" как военный эксперт. И тут появляется такой умный, которого кроме соседских бродячих котов из помойки никто не знает и заявляет, что у него плохое мнение. Ха-ха два раза!
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +3
          Сегодня, 08:32
          «Подоляка приглашается Президентом Путиным для бесед, приглашается очень популярной телевизионной программой "Большая игра", "Время покажет" как военный эксперт.»©
          Подоляка, ты? belay
        2. Deon59 Звание
          Deon59
          -2
          Сегодня, 08:43
          Ну и Шойгу генерал армии , от этого он не стал военным . И Герасимова часто в Кремль приглашают, и что Украину победили .
      3. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +4
        Сегодня, 08:04
        Видео испытаний опубликованы в сети.Вот к примеру по ссылке ниже.

        https://avia.pro/news/rossiya-provela-ispytatelnyy-pusk-neizvestnoy-mezhkontinentalnoy-ballisticheskoy-rakety#bounce
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 08:32
          Первое, что приходит на ум, это отказ одного из двигателей ракеты, что заставило её лететь по спирали со всякими выкрутасами.... Но в таком случае обычно дают команду на самоуничтожение, а тут этого не произошло... Может и команда не прошла?
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 08:37
            А может всё так и должно летать.Может так и задумано было. Военные эксперты мира удивлены новинкой российской техники - ракетным комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Возможностям дальнейшего развития проекта "Ярс" даже посвящают отдельные выпуски аналитических телепрограмм. Так, в начале марта в эфире телеканала Китайской Народной Республики выступил военный специалист, который рассказал об уникальности новых ракет и растерянности армий других стран мира перед российской МБР.

            .- Новая российская ракета РС-26 летит по постоянно изменяемой траектории. Такого оружия больше нет ни в одной армии мира, - отмечает эксперт, и на вопрос изумленного журналиста об американской системе ПРО, отвечает, - О ПРО уже можно забыть. Перед РС-26 она бессильна.

            - Вспомните последний намек русских, мол, не злите нас. И теперь от слов они перешли к делу. Это даже не знаменитый "Тополь-М". Боеголовки РС-26 летят на гиперзвуке и постоянно маневрируют. Часть из них гарантированно преодолеют систему ПРО и достигнут своей цели.


            https://rg.ru/2016/03/06/rakety-rs-26-rubezh-shokirovali-voennyh-ekspertov-mira.html

            Похоже?
            1. Комментарий был удален.
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                +1
                Сегодня, 09:09
                Ярс это РС-24,Рубеж это РС-26 о котором и шла речь.
                1. советник 2 уровня Звание
                  советник 2 уровня
                  0
                  Сегодня, 09:10
                  сорян, что-то промухал немного hi
            2. Сабуров_Александр53 Звание
              Сабуров_Александр53
              0
              Сегодня, 09:34
              OrangeBigg(Александр), я не стану спорить, но и торопиться верить про особую траекторию на взлёте тоже не буду. Я не исключаю обыкновенное искривление инверсионного следа потоками в атмосфере в месте запуска. И пока мне грамотно не объяснят, зачем рекете на участке разгона начинать маневрировать, я буду сомневаться. Совсем другое дело маневры на траектории полета и особенно при входе в атмосферу на конечном этапе. Про это мы все давно знаем и слышим, но какой смысл петлять при наборе скорости и высоты? Этим МБР ракета только ухудшает все свои показатели, теряя время и скорость. Ведь это не БЧ маневрируют, а вся огромная чушка с первой ступенью, которая по любому отваливается и никуда не летит...
          2. Vasia Звание
            Vasia
            -3
            Сегодня, 08:54
            Цитата: Сабуров_Александр53
            Первое, что приходит на ум, это отказ одного из двигателей ракеты, что заставило её лететь по спирали со всякими выкрутасами.... Но в таком случае обычно дают команду на самоуничтожение, а тут этого не произошло... Может и команда не прошла?

            А может вообще большую петарду запустили, а там: как полетит, так полетит - пусть все думают типа ракета такая хитрая smile
      4. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -4
        Сегодня, 08:05
        Цитата: Дилетант
        Интересно, а откуда Подоляка узнал об этом?
        К сожалению, по моему мнению, информация от Подоляки перестала быть объективной.

        Он видео посмотрел https://vk.com/video-25232578_456320108 и решил высказать экспэрдное мнение, не имеющее ничего общего с истиной. yes
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +4
          Сегодня, 08:12
          Думаю что это был РС-26 Рубеж.Вот данные из той же Википедии.

          РС-26 «Рубеж» — российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Является дальнейшим развитием проекта «Ярс» (РС-24 «Ярс») с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны, который сам является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М».
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +8
      Сегодня, 07:37
      Но подробностей о ракете и ходе испытаний военное ведомство пока не сообщает.

      Вот все то вам и скажи! И вообще! Ракета - женского рода, а в каждой женщине должна быть какая-то загадка. tongue
      1. антивирус Звание
        антивирус
        +1
        Сегодня, 08:16
        Гораздо проще.
        ИИ метался между цу :берлин - или токио. Пришла команда - полигон, с контурами вашингтона
      2. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 08:34
        «а в каждой женщине должна быть какая-то загадка.»©
        И изюминка с перчинкой... hi
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 07:38
      «Пролетела ракета как минимум семь тысяч километров лишь в зоне визуального наблюдения» —

      "Ты видишь пролетела
      Звёздочкой ракета,
      А это добрая примета" ...
    4. mark1 Звание
      mark1
      +7
      Сегодня, 07:39
      Вот ведь как - только взлетела, а уже и БЧ отделилась и в зоне визуального наблюдения семь тысяч км кругами и зигзагами нарезала. Чудно
      1. maiman61 Звание
        maiman61
        +2
        Сегодня, 07:58
        Это не чудно, это ЧУДО! Представь, как задницы вспотели у сатанинского запада, от вида как маневрирует наша БЧ!
      2. Попандос Звание
        Попандос
        0
        Сегодня, 08:27
        Чудно

        Не то слово,
        обозреватель отмечает, что виражи боевой части ракеты видели не только в непосредственной близости от полигона, но и на Урале, в Дагестане и даже на южном побережье Каспийского моря в Иране.

        Это что за баллистика такая!? То-ли ракета летела низехонько-низёхонько (видать к дождю), то-ли смотрели за ней особо глазастые персоны, которые в космосе каждый спутник видят без очков wassat
      3. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -1
        Сегодня, 08:43
        Цитата: mark1
        Вот ведь как - только взлетела, а уже и БЧ отделилась

        Интересно, что бы этот эксперд сказал, если б увидел ракету из Приморья. Наверное, что МО внедрило секретные технологии, делающие ракету временно невидимкой! laughing
    5. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +10
      Сегодня, 07:46
      Думаю на ракете применена меняющаяся траектория полета для того , чтобы максимально затруднить ее перехват американской про на начальных участках полета. Назовем это.полет " тройной тулуп" из фигурного катания, пусть американские военные почешут репу в недоумении!
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 08:03
        Про "маневрирующую БЧ"написаро сильно..Однако как Вы верно заметили,это сама ракета на начальном участке траектории.Это самый "лакомый кусок" для американских ракет-перехватчиков..Вот,есть повод осложнить им эту задачу
        1. vasyliy1 Звание
          vasyliy1
          0
          Сегодня, 08:59
          В 1982-84гг.имел честь проходить срочную службу в РТЦН Московского окоуга пво и учавствовал в стрельбах на полигоне Капустин Яр.
    6. Андрей1966 Звание
      Андрей1966
      +3
      Сегодня, 07:48
      Блохеры, они такие блохеры...
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 08:10
        Цитата: Андрей1966
        Блохеры, они такие блохеры...

        yes
        Цитата: Юрий Подоляка
        начала совершать очень даже не баллистические виражи...

        lol Это жесть!
    7. Светлан Звание
      Светлан
      -1
      Сегодня, 07:49
      Обозрение обозревателя )))
    8. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 07:51
      А может быть, имело место нерасчетере движение вследствие дефекта?
      В технике всякое бывает.
    9. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 07:55
      Полет самой БЧ не виден, а след от работы двигателя на начальном этапе, вследствие сильных ветров и неравномерном преломлении атмосферы, никогда не бывает ровным.
    10. Иванов ИВ Звание
      Иванов ИВ
      +3
      Сегодня, 08:08
      Юра Молодец. Уважаю!
      А про ракету:
      Смотрите, что вам показывают, читайте, слушайте. Каждому дано знать, то, что должен знать.
      А на остальное, включайте мозги, если они есть.
      ГЛАВНОЕ:
      Россия продолжает проводить ИСПЫТАНИЯ.
      А это значит, что ОРУЖИЕ продолжает развиваться.
      А для "шибко" остроУмных - читайте журнал "Весёлые картинки".....
    11. Alex_Bora Звание
      Alex_Bora
      -1
      Сегодня, 08:27
      Подоляка - эксперт траекторий и инверсионных следов работы двигателей баллистических ракет!
      Бу-га-га! Три раза!!!

      траектория полета ее БЧ

      Бу-га-га ещё три раза!!!
      Днище!
    12. Alex_Bora Звание
      Alex_Bora
      0
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Светлан
      Полет самой БЧ не виден, а след от работы двигателя на начальном этапе, вследствие сильных ветров и неравномерном преломлении атмосферы, никогда не бывает ровным.

      Ну это же очевидно! Неужели, "именитому блоХеру", ну вот ни разу не будучи специалистом в данной сфере, уже впадлу проконсультироваться со знающими людьми, прежде чем писать ахинею?

      Это что, звёздная болезнь от звания "военного эксперта" от первого канала?
      Не выдержал испытания "медными трубами" в прошлом защитник С.Бандеры
    13. Mazunga Звание
      Mazunga
      -2
      Сегодня, 08:39
      самое странное это собсна сумской блогер подоляка в Москве))) а траектория ракеты это ракетины личные дела
    14. dedusik Звание
      dedusik
      +1
      Сегодня, 08:51
      Но подробностей о ракете и ходе испытаний военное ведомство пока не сообщает.

      Всё то вам вынь,да выложь и положь. soldier

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