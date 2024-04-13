«Запад отменил каждое обещание Зеленского»: военный эксперт рассказал об обмане ожиданий украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти в стране, используя для этого обещания скорейшего мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Но в действительности получилось совсем иначе. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший аналитик Минобороны США Карен Квятковски.
По утверждению аналитика, украинское население надеялось на мир, но получило войну. Теперь Зеленский надеется лишь на поставки денег и оружия от стран Запада, а уровень демократии на Украине низок как никогда.
- делает вывод американский аналитик.
Большинство украинцев, отмечает Квятковски, желают только одного – скорейшего прекращения вооруженного конфликта. Но Зеленский и и поддерживающие его западные страны продолжают способствовать лишь дальнейшей эскалации боевых действий и росту количества жертв. Например, США осуществляют регулярные поставки вооружений и боеприпасов на Украину, и прекращать такую политику пока не собираются.
При этом, считает Квятковски, разрозненные поставки вооружений и снарядов Украине в реальности ничем не помогают. Но конфликт затягивается, а проблемы украинского государства и народа усугубляются в связи с происходящими событиями. Непосредственную ответственность за это несет Запад, без опоры на который у Зеленского и не возникло бы мысли вступать в открытое вооруженное противостояние с Россией.
Информация