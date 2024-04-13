«Запад отменил каждое обещание Зеленского»: военный эксперт рассказал об обмане ожиданий украинцев

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«Запад отменил каждое обещание Зеленского»: военный эксперт рассказал об обмане ожиданий украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти в стране, используя для этого обещания скорейшего мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Но в действительности получилось совсем иначе. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший аналитик Минобороны США Карен Квятковски.

По утверждению аналитика, украинское население надеялось на мир, но получило войну. Теперь Зеленский надеется лишь на поставки денег и оружия от стран Запада, а уровень демократии на Украине низок как никогда.

Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе. Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание

- делает вывод американский аналитик.

Большинство украинцев, отмечает Квятковски, желают только одного – скорейшего прекращения вооруженного конфликта. Но Зеленский и и поддерживающие его западные страны продолжают способствовать лишь дальнейшей эскалации боевых действий и росту количества жертв. Например, США осуществляют регулярные поставки вооружений и боеприпасов на Украину, и прекращать такую политику пока не собираются.

При этом, считает Квятковски, разрозненные поставки вооружений и снарядов Украине в реальности ничем не помогают. Но конфликт затягивается, а проблемы украинского государства и народа усугубляются в связи с происходящими событиями. Непосредственную ответственность за это несет Запад, без опоры на который у Зеленского и не возникло бы мысли вступать в открытое вооруженное противостояние с Россией.
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    15 комментариев
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    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +4
      Сегодня, 07:50
      Ну что можно сказать селюки его выбрали не включая мозги , пусть теперь допивают горькую чашу до самого своего конца.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 08:44
        Там все проще. Селюки голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Ну а теперь имеем, что имеем.
      2. astepanov Звание
        astepanov
        +1
        Сегодня, 08:50
        Цитата: vasyliy1
        селюки его выбрали не включая мозги
        В оправдание "селюков" советую вспомнить, как мы все дружно радовались, когда на смену кровавому Порошенко пришел обаятельный и миролюбивый пианист, который стоял на коленях и клялся, что мир на Украине он обеспечит. Но даже короля делает свита - а что уж говорить о президенте в стране, где возможности президента конституционно урезаны? Может, он и хотел, да что толку? Вряд ли он понимал, в какую клоаку ныряет, а когда разобрался, то было уже поздно сдавать назад. Он бабло и позор предпочел смерти. Впрочем, башку ему всегда успеют отвернуть - свои ли, англосаксы ли, а может, герои очередного майдауна.
        1. sifgame Звание
          sifgame
          +1
          Сегодня, 09:31
          Говорите за себя, лично я , когда увидел что они выбрали зелю, упал со стула.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:51
      «Непосредственную ответственность за это несёт Запад» —

      — "Эй, вы, там, наверху!" ...
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +9
      Сегодня, 07:55
      Его выбрал- народ Украины-" выбраный" западом,на уничтожение. В свою очередь,народ Украины - выбрал- Запад,еще на первом майдане. Народ украины честно заслужил свое,уничтожкние.
      1. Geosun Звание
        Geosun
        +1
        Сегодня, 09:25
        А был ли выбор у народа Украины, когда к власти пришли вооруженные националисты? Был ли выбор в Мариуполе или Харькове, когда народ выступал против националистов? Это со стороны говорить легко, а когда против демонстрантов выходят вооруженные люди готовые стрелять, как в Одессе? Вы готовы идти на автомат за идеи?
    4. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 07:56
      "Запад растерял мандат Зеленского..." Вот уж воистину_ кто хозяин в доме, то бишь на Украине.)
    5. Moldrus-13 Звание
      Moldrus-13
      +3
      Сегодня, 08:19
      А как они заявляли 10 лет назад грозно заявляли, что если их президент опять не устроит, они новый майдан соберут, они тут власть! Ну, и? Разбежались, вымирают, но видимо их всех всё устраивает, они же не рабы какие-то, а самые славные!
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 08:22
      Запад растерял мандат Зеленского и отменил каждое его обещание
      Запад и украину отменил сделав ее анти Россией и подтолкнув к войне. Поэтому сегодня у них задача - в оставшееся время постараться нанести, как можно больше вреда России жертвуя украинцами, как разменным товаром. Не зря без стеснения открыто говорят, что конфликт на украине - лучшее вложение Сша. Что касается Зеленского, то одно дело обещать, а другое служить своему хозяину безоговорочно выполняя все указания и при этом имея возможность умножать свой личный капитал. Дерьмом был еще большим стал.
    7. Ирек Звание
      Ирек
      +1
      Сегодня, 08:26
      Это чучело столько всего наобещало , что можно многотомник выпускать.
    8. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 08:29
      Зеленский был избран подавляющим большинством пять лет назад, потому что он обещал мир и окончание войны в Донбассе.

      Ага. Типа "задавим сепаров и война кончится". Но, что-то пошло не так... А виноваты, конечно - паны западные. request
    9. Junkman George Звание
      Junkman George
      0
      Сегодня, 08:34
      The West has lost Elensky’s mandate and cancelled every promise he made

      No, sorry, "The West" was not elected, Elensky lost his own mandate, and decided not to honour any of his promises................... and for what? Money?
      If it was for money that makes him a traitor to the Ukraine and he should be ended.
    10. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 08:52
      Голосовали не за зелебобика, а против вальцмана, который достал всех своим воровством и коррупцией. Только вот незадача-вместо алкаша и воровитого коммерсанта пришел не менее воровитый клоун-наркоман. И тот, и другой это заокеанские проекты. Видимо, подходит время нового такого "проекта".
    11. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Сегодня, 08:52
      "В кои-то веки" , евреи, довели возглавляемых ими гоев, до хорошей жизни?

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