Глава парламента Крыма: Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным
Непродуманные действия советского руководства, передавшего Крым Украинской ССР в 1954 году, привели к очень негативным последствиям. Эти действия стали одним из факторов, спровоцировавших впоследствии украинский конфликт.
Тем временем, рабочая группа парламента Республики Крым обосновала неправомерность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. Об этом заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным.
Как сообщил Константинов РИА Новости, сейчас главное – принять соответствующие судебное и политическое решения.
В марте 2024 года на рассмотрение Государственной думы Российской Федерации был внесен законопроект, в котором признается недействительным решение советского руководства передать Крымский полуостров из состава РСФСР в состав УССР. Как установила правовая экспертиза, данное решение принималось с нарушением норм Конституций РСФСР и СССР.
С 2014 года Крым является субъектом Российской Федерации. За прошедшее десятилетие с момента воссоединения с Россией, Крым получил мощные стимулы для экономического, социального, культурного развития. Нельзя даже сравнить то состояние, в котором находился полуостров во время его пребывания в составе постсоветской Украины, и современную ситуацию.
Тем не менее, киевский режим все время декларирует безумное и совершенно нереализуемое желание восстановить контроль над полуостровом, прибегая к диверсионным атакам. Но это лишь еще больше убеждает крымчан в верности выбранного ими пути – вместе с Россией и в составе России.
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