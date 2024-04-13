Глава парламента Крыма: Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным

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Глава парламента Крыма: Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным

Непродуманные действия советского руководства, передавшего Крым Украинской ССР в 1954 году, привели к очень негативным последствиям. Эти действия стали одним из факторов, спровоцировавших впоследствии украинский конфликт.

Тем временем, рабочая группа парламента Республики Крым обосновала неправомерность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. Об этом заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным.



Как сообщил Константинов РИА Новости, сейчас главное – принять соответствующие судебное и политическое решения.

В марте 2024 года на рассмотрение Государственной думы Российской Федерации был внесен законопроект, в котором признается недействительным решение советского руководства передать Крымский полуостров из состава РСФСР в состав УССР. Как установила правовая экспертиза, данное решение принималось с нарушением норм Конституций РСФСР и СССР.

С 2014 года Крым является субъектом Российской Федерации. За прошедшее десятилетие с момента воссоединения с Россией, Крым получил мощные стимулы для экономического, социального, культурного развития. Нельзя даже сравнить то состояние, в котором находился полуостров во время его пребывания в составе постсоветской Украины, и современную ситуацию.

Тем не менее, киевский режим все время декларирует безумное и совершенно нереализуемое желание восстановить контроль над полуостровом, прибегая к диверсионным атакам. Но это лишь еще больше убеждает крымчан в верности выбранного ими пути – вместе с Россией и в составе России.
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    34 комментария
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    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 08:01
      . Глава парламента Крыма: Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным


      Теперь то уже какая разница?Что это изменит?
      1. Zorro21 Звание
        Zorro21
        +7
        Сегодня, 08:13
        Цитата: OrangeBigg
        Что это изменит?

        Кроме Крыма есть множество других территорий которые руководители КПСС передавали тогда еще союзным, а теперь вражеским республикам. Здесь важен сам прецедент, аналог признания Косово западными странами.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 08:14
          Если честно,то это ерунда какая-то.Причем тут КПСС когда сама постсоветская Россия признавала территориальную целостность?
          1. Zorro21 Звание
            Zorro21
            +4
            Сегодня, 08:21
            Цитата: OrangeBigg
            постсоветская Россия

            Это ельцинская эпоха 90-х. А советники у Ельцина были британцы и американцы. Интересов России там и близко не стояло.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              +1
              Сегодня, 08:24
              Вот не Ельцинская эпоха.

              Россия не хочет раздела Украины. Об этом заявил Президент Российской Федерации.

              - Мы уважаем территориальную целостность украинской державы, - подчеркнул глава государства в рамках внеочередного Послания к Федеральному собранию.
              Владимир Путин призвал "не верить тем, кто пугает Россией, кричит что за Крымом последуют другие регионы".


              https://rg.ru/2014/03/18/zelostnost-anons.html
              1. Zorro21 Звание
                Zorro21
                +6
                Сегодня, 08:38
                Цитата: OrangeBigg
                Владимир Путин призвал "не верить тем, кто пугает Россией, кричит что за Крымом последуют другие регионы"

                Эта новость устарела почти на 10 лет.
                Факт в том, что уже сейчас в составе России кроме Крыма уже находятся Луганская и Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области.
                При этом США и Запад продолжает натравливать на нас соседей, выделяя русофобам миллиарды $ и вынуждая Россию расширять территорию для обеспечения своей безопасности.
        2. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 09:30
          Цитата: Zorro21
          Цитата: OrangeBigg
          Что это изменит?

          Кроме Крыма есть множество других территорий которые руководители КПСС передавали тогда еще союзным, а теперь вражеским республикам. Здесь важен сам прецедент, аналог признания Косово западными странами.


          Знаете что отличает хорошего игра от плохого?Умение вовремя остановиться.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 08:15
        Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным

        Ну если незаконно отдали, значит законно забрали... Какие к нам могут быть претензии...???
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 08:02
      «Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным» —

      — Если не сказать большего - преступным ...
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:04
      Непродуманные действия советского руководства, передавшего Крым Украинской ССР в 1954 году, привели к очень негативным последствиям.

      Хрущов хотел показать себя ХОЗЯИНОМ! Великие дела нужны были чтобы перебить память народа о И.В. Сталине. А мы теперь мучаемся, несмотря на то, что Крым снова русский.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 09:03
        Цитата: Егоза
        Хрущов хотел показать себя ХОЗЯИНОМ! Великие дела нужны были чтобы перебить память народа о И.В. Сталине.

        Глупый укр, решил поставить себя выше И.В.Сталина.
      2. МЮД Звание
        МЮД
        0
        Сегодня, 09:08
        Хрущов хотел показать себя ХОЗЯИНОМ!

        Глупости не городите. Покажите на документе о передаче подпись Хрущева. Главой государства, тогда был Маленков. И его подпись стоит. И вообще передача была в рамках того единого государства. Крым сейчас в составе России и нечего городить огород. Иначе надо вспоминать передачу земель Казахстану и Белоруссии.
    4. иван2022 Звание
      иван2022
      0
      Сегодня, 08:06
      Беловежский договор 8 дек 1991 тоже не законный. Согласно мартовскому 1996 г постановлению ГД РФ - - это уголовное преступление по ст УК РФ и одновременно УК РСФСР об измене родине. ....

      Еклмн.... в России вообще "законы не работают".. Ну и что дальше?
    5. axren1
      axren1
      -3
      Сегодня, 08:19
      Самка собаки ( одно слово), а может хватит понижать важность решения жителей Крыма.
    6. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:25
      Что было, то кануло в лету. Главное, что сегодня Крым - российская территория.
    7. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 08:30
      Непродуманные действия советского руководства, передавшего Крым Украинской ССР в 1954 году, привели к очень негативным последствиям.
      Не хочу обидеть автора, но я против такого вывода.
      Во первых, мы все жили в одной стране, и никого не волновало, ты в Забайкалье живешь, аль в Севастополе, даже в Таджикистане, но у нас было одно правительство, русския язык был основным, да и рубль по всей стране, как ии цены.
      Но вот когда начался "развод и девичья фамилия", то предатель станы и народа ельцын принял, не русскую "фамилию" а американскую, прозападную.
      Вот кого винить нужно. Был бы ум и российские православные корни, такое бы не произошло (хотя Власов был русским).
      1. Ольгович Звание
        Ольгович
        0
        Сегодня, 09:03
        Во первых, мы все жили в одной стране, и никого не волновало, ты в Забайкалье живешь, аль в Севастополе, даже в Таджикистане

        если "никого не волновало" и было "все равно", то зачем же из российских одесс, николаевых, севастополей было, с трудом, лепить уже.. украинские мыколаывы? Оставили бы их российскими, как и было с момента их основания, раз без разницы.

        Но , почему-то, удовлетворили...... самые безумные и немыслимые территориальные хотелки националистов УНР.. Кому-то это очень даже надо было, для чего были даже уничтожены ДКР и ОР, сами признававшие себя в составе РСФСР,

        Во тебе и "все равно".
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +3
          Сегодня, 09:15
          Цитата: Ольгович
          Оставили бы их российскими, как и было с момента их основания, раз без разницы.

          Такого укр Хрущёв не мог позволить. Он хотел бежать, впереди Сталина, и добежался.
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +2
        Сегодня, 09:05
        (хотя Власов был русским).
        с фамилиями поаккуратней надо быть...вернее уточнять...а то многие не поймут об ком речь...об генерале -предателе или об мировом штангисте-рекордсмене СССР...ну а так то всё правильно изложил...жили в одной стране
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 09:25
          Цитата: Крымский партизан 1974
          с фамилиями поаккуратней надо быть...вернее уточнять...а то многие не поймут об ком речь...об генерале -предателе или об мировом штангисте-рекордсмене СССР..

          Мы те кто жил при СССР помним, кто был Власов. Но тут вы правы, те кто родился после развала Союза, этого не помнят и могут обидеться.
          Мне посчастливилось, родится ещё при Союзе.
    8. Ristleja Звание
      Ristleja
      +1
      Сегодня, 08:30
      Вся эта лабуда о законности остается лабудой! После развала Союза(а это противозаконное действо, ну да ладно) надо было делать в каждой области союзных республик референдум - куда каждая областная единица хочет вступить... Но гражданин Ельцин посоветовавшись со свое печенью решил что нужно оставить потомкам кусок навоза в виде просто так отдачи территорий вместе с людьми и в виде бомбы в взаимоотношениях республик. Так шта вот такая загогулина - всю эту байду надо было решать еще в 91, но у п...в была кишка тонка.
      1. Ristleja Звание
        Ristleja
        +2
        Сегодня, 08:32
        Но судя по всему виноват не Ельцин со товарищи, а Ленин с бомбой=)
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 09:28
          Цитата: Ristleja
          Но судя по всему виноват не Ельцин со товарищи, а Ленин с бомбой

          Не нужно валить на Ленина, он создал Советскую Россию, а предатель эльцын её продал и развалил.
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:08
        надо было делать в каждой области союзных республик референдум
        ...они были проведены..но ни кто из власть имущих их итоги не внял...по просто наплевали ...
    9. Mazunga Звание
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 08:36
      так то и Украины не было и Эстонии с Латвией)))
    10. Редут Звание
      Редут
      +4
      Сегодня, 08:40
      В таком случае незаконными являются передача не только Крыма, но и Зап. Украины, части Одесской и Черновицкой областей.
    11. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +3
      Сегодня, 08:43
      Зачем оправдываться? Это наша земля и окраина незаконное разделение русской земли. Коммунисты бывшие устроили нам и будущему поколению проблемы своим предательством.
    12. народник Звание
      народник
      +1
      Сегодня, 08:56
      По его словам, решение о передаче Крыма Украине в 1954 году является незаконным.

      Само существование украины является незаконным. negative
    13. Не_боец Звание
      Не_боец
      +1
      Сегодня, 09:02
      Омф... Как же вы все достали. Три причины лежащие на поверхности:
      1. Строительство и эксплуатация Северо-Крымского канала. Это сложное гидротехническое сооружение, и понятно что для его нормальной работы оно должно находиться в пределах одной административной единицы.
      2. Климат Крыма все таки более похож на климат южного Причерноморья а не на Ставрополья.
      3. Тогда никто даже в страшном сне не мог представить развал СССР, и переподчинение было всего лишь перекладкой из одного кармана в другой.
    14. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 09:12
      Как установила правовая экспертиза, данное решение принималось с нарушением норм Конституций РСФСР и СССР.
      ...да без разницы..жили в огромной стране СССР...главное что в марте 2014 года мы крымчане всё таки в родную гавань прибыли, чего пытались добиться 20 лет
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Сегодня, 09:24
        Цитата: Крымский партизан 1974
        Как установила правовая экспертиза, данное решение принималось с нарушением норм Конституций РСФСР и СССР.
        ...да без разницы..жили в огромной стране СССР...главное что в марте 2014 года мы крымчане всё таки в родную гавань прибыли, чего пытались добиться 20 лет

        Обидно , что вместе с нами одновременно не поднялась вся бывшая юго восточная часть УССР . Сейчас бы не было войны . Как и бандероукраЫны .. Севастополь-Крым получается поднялись , а остальные выжидали .. А потом в разное время начали подниматься . Этого хватило , что бы задавить протесты в Харькове , Одессе , Запорожье и других областях . А если б все вместе , ... Но ... О чём говорят такие факты ? О том , что не было подготовки . .
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 09:37
          О чём говорят такие факты ? О том , что не было подготовки .
          ...я так понимаю Юра что ты земляк...а значит должен помнить все события до 14 года...это постоянное противостояние насаждаемой украинизации...мы хорошую прививку получили от бандерложества...а вот Юговосток нет...потому и в расслабоне были...типа нас это не коснется...но вот пролилась первая кровь и стало всем не уютно...в отличии от нас
    15. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 09:30
      Даже не удивительно, сколько здесь сторонников Ельцина. Можно много копаться в истории СССР, как там передавали в соседние области, города и территории. Можно вспомнить Карело Финскую республику. Например нынешней власти выгодно трясти Хрущева, чтобы покрыть деяния Ельцина. Вот скажите кто мешал Ельцину на момент подписания вернуть Крым в Россию. Но этому временщику было всё равно. Ему нужна была власть любой ценой.
    16. Авиатор_ Звание
      Авиатор_
      0
      Сегодня, 09:32
      Непродуманные действия советского руководства, передавшего Крым Украинской ССР в 1954 году, привели к очень негативным последствиям. Эти действия стали одним из факторов, спровоцировавших впоследствии украинский конфликт.
      На фоне беловежских соглашений 1991 года это выглядит как бред.

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