Глава МИД Венгрии подверг критике дискриминационные условия допуска россиян на Олимпиаду

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Глава МИД Венгрии подверг критике дискриминационные условия допуска россиян на Олимпиаду

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике условия, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпиаде российских спортсменов.

По словам венгерского министра, нельзя смешивать спорт с геополитикой и отстранять спортсменов по политическим мотивам.



Убежден, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и обязывать их к политическим заявлениям неприемлемо

- заявил политик.

Сийярто назвал унизительными и дискриминационными условия, когда национальных спортсменов заставляют выступать в нейтральном статусе, носить определённую одежду и слушать не свой гимн в случае победы. А недопуск к Олимпийским играм по политическим соображениям это уже выходит за все рамки, считает дипломат.

Когда начинают предлагать запретить спортсменам из какой-либо конкретной страны участвовать в Олимпиаде, то тогда я думаю, что у нас большие проблемы

— отметил Сийярто, добавив, что он против принципа коллективной вины.

Напомним, что летом этого года в Париже пройдут 33-е Олимпийские игры. Российских и белорусских спортсменов на эти соревнования решили допускать на определённых условиях, включая участие в нейтральном статусе и запрет на участие в командных соревнованиях.
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:41
    «По словам венгерского министра, нельзя смешивать спорт с геополитикой» —

    — Там уже намешено такого,не разберёшь - где спорт,где бизнес,где политика ...
  2. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 08:45
    может это ветвь наша угроруссы)) ? реально Венгрия своим поведением удивляет братушки-болгары братки-полеки и кореша-чехи нет а венгры конкретные красавчики уффф
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +7
    Сегодня, 08:51
    Российских спортсменов на этой олимпиаде не будет. Будут коллаборационисты родом из России. И будут им не олимпийские медали, а презрение россиян.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:51
    Убежден, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и обязывать их к политическим заявлениям неприемлемо
    Бах показательно объяснил Вовану и Лексусу, что в МОК приемлемо, а что нет.
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 08:53
    Зачем нам ехать в этот гадюшник? У них там крысиная сборная по елесейским полям спринты устраивает.... в любом паблике в телеге есть. Вот и пусть с ними все кроме нас и соревнуются laughing
  6. Ristleja Звание
    Ristleja
    +4
    Сегодня, 08:55
    Идиотам из минспорта давным давно нужно понять что существует массовый спорт в виде мини футбола, баскетбола, волейбола, бокса, спортивной стрельбы, многоборья и остальных полезных спортивных дисциплин , ну и всякое навозное шоу типа большого футбола, фигурного катания, бобслея и тенниса...
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 09:29
    По словам венгерского министра, нельзя смешивать спорт с геополитикой и отстранять спортсменов по политическим мотивам
    Подобные запреты могут запросто убить олимпийское движение

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