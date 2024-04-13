Глава МИД Венгрии подверг критике дискриминационные условия допуска россиян на Олимпиаду
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике условия, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпиаде российских спортсменов.
По словам венгерского министра, нельзя смешивать спорт с геополитикой и отстранять спортсменов по политическим мотивам.
Убежден, что наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и обязывать их к политическим заявлениям неприемлемо
- заявил политик.
Сийярто назвал унизительными и дискриминационными условия, когда национальных спортсменов заставляют выступать в нейтральном статусе, носить определённую одежду и слушать не свой гимн в случае победы. А недопуск к Олимпийским играм по политическим соображениям это уже выходит за все рамки, считает дипломат.
Когда начинают предлагать запретить спортсменам из какой-либо конкретной страны участвовать в Олимпиаде, то тогда я думаю, что у нас большие проблемы
— отметил Сийярто, добавив, что он против принципа коллективной вины.
Напомним, что летом этого года в Париже пройдут 33-е Олимпийские игры. Российских и белорусских спортсменов на эти соревнования решили допускать на определённых условиях, включая участие в нейтральном статусе и запрет на участие в командных соревнованиях.
www.vg.hu
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