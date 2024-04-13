Вооруженные силы Российской Федерации заняли населенный пункт Богдановка на Артёмовском участке фронта. Об этом сообщает ряд украинских военных источников со ссылками на информацию из зоны боевых действий.Как утверждают украинские военные паблики, российская армия также смогла продвинуться в сторону города Часов Яр от Ивановского (Красного) и в настоящее время продолжает штурмовые действия в микрорайоне «Канал». По сообщениям украинских СМИ, подразделения российской армии периодически прорываются в микрорайон, там идут ожесточенные бои.Таким образом, мы видим, что наша армия демонстрирует явные успехи на Артемовском участке фронта. Сейчас это уже вынуждены признавать и украинские источники, поскольку скрывать реальное положение дел на фронте становится невозможно.Часов Яр украинские и западные военные эксперты называют основной целью российского наступления на данном направлении. Важный в стратегическом отношении город сейчас подвергается регулярным ударам ВС РФ. Кроме того, наша армия наносит удары по соседней Константиновке с целью пресечения переброски через этот город резервных формирований ВСУ в Часов Яр.Как и на других направлениях, под городом Часов Яр украинские войска сталкиваются со значительным дефицитом личного состава и боеприпасов. Ранее украинские военные жаловались западной прессе на слабость оборонительных сооружений ВСУ в районе Часова Яра.

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