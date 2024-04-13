Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы за хранение оружия
Сын американского президента Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы за хранение оружия. Уголовное дело по данному факту федеральный судья Мариеллен Норейка решила не закрывать, несмотря на ходатайство защиты об этом.
Такое сообщение сделали журналисты британской газеты Daily Mail.
В заявлении Хантера указывалось, что обвинения против него якобы связаны с политическими мотивами. Приводились и другие аргументы в пользу прекращения дела.
Отклонение ходатайства означает, что суд над Хантером состоится в июне. Эти судебные слушания могут отрицательно сказаться на предвыборной кампании его отца, Джо Байдена, который баллотируется на второй срок.
Такое ходатайство о прекращении уголовного преследования уже не первое, все предыдущие также были отклонены американским судом.
Собственно, главная проблема Хантера заключается не в том, что в 2018 году у него был боевой револьвер. Хуже другое: сын президента утверждал, что в тот период он не употреблял наркотики, а следствие доказало обратное. Другими словами, он солгал. Достоверно известно, что как минимум 11 дней октября 2018 года у Байдена хранилось огнестрельное оружие. При этом, заполняя анкету при покупке револьвера, президентский отпрыск указал, что наркотики не употребляет, хотя это было неправдой.
Против Хантера выдвинуты и другие обвинения, в том числе, касающиеся налоговых нарушений. В истории Соединенных Штатов до этого не было ни единого случая, чтобы сын или дочь президента оказались обвиняемыми по уголовному делу.
- Tom Williams/CQ Roll Call
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