Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы за хранение оружия

16
Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы за хранение оружия

Сын американского президента Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы за хранение оружия. Уголовное дело по данному факту федеральный судья Мариеллен Норейка решила не закрывать, несмотря на ходатайство защиты об этом.

Такое сообщение сделали журналисты британской газеты Daily Mail.

В заявлении Хантера указывалось, что обвинения против него якобы связаны с политическими мотивами. Приводились и другие аргументы в пользу прекращения дела.

Отклонение ходатайства означает, что суд над Хантером состоится в июне. Эти судебные слушания могут отрицательно сказаться на предвыборной кампании его отца, Джо Байдена, который баллотируется на второй срок.

Такое ходатайство о прекращении уголовного преследования уже не первое, все предыдущие также были отклонены американским судом.

Собственно, главная проблема Хантера заключается не в том, что в 2018 году у него был боевой револьвер. Хуже другое: сын президента утверждал, что в тот период он не употреблял наркотики, а следствие доказало обратное. Другими словами, он солгал. Достоверно известно, что как минимум 11 дней октября 2018 года у Байдена хранилось огнестрельное оружие. При этом, заполняя анкету при покупке револьвера, президентский отпрыск указал, что наркотики не употребляет, хотя это было неправдой.

Против Хантера выдвинуты и другие обвинения, в том числе, касающиеся налоговых нарушений. В истории Соединенных Штатов до этого не было ни единого случая, чтобы сын или дочь президента оказались обвиняемыми по уголовному делу.
  • Tom Williams/CQ Roll Call
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:46
    «Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы» —

    — «Dura lex sed lex -Закон суров, но это закон!» ...
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 08:57
      Какой ещё нахрен закон...закон что дышло куда повернул туда и вышло.
      Четвертак за хранение оружия в вооруженной до зубов США...что то я сомневаюсь...у нас пятак дают, а у них вдруг четвертак...не верю.
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        +1
        Сегодня, 09:16
        Каждый штат имеет свое законадательство в области приобретения, хранения, ношения оружия: от практической невозможнлсти его купить без специального разрешения: Нью Йорк сити, Вашинштон D.C, до повышенных налогов не обладателю такового: Вермонт.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 09:34
          Как только папашку Хантера не переизберут и Трамп сядет в президентское кресло, вот тут для Хантера могут начаться реальные трудности... Там уже не хранением оружия запахнет, а педофилией и хранением наркотиков, изнасилованием, уходом от налогов и многое ещё чем... По совокупности и жизни будет мало, чтобы отсидеть и выйти на свободу... Вряд ли Трамп сможет отомстить самому старику за выдвинутые против него обвинения, а Байдену младшему вполне...
      2. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 09:25
        у нас пятак дают,
        ...не Лёха...не зарегистрированный огнестрел в случае обыска можно добровольно сдать и на этом всё ..а вот с наркотой...подкинуть можно легко...гемора будет будь здоров
    2. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +1
      Сегодня, 09:07
      Вы серьезно. В 46-ти штатах не существует ограничений на приобретение количества стволов. Только в четырех штатах действует правило, согласно которому покупатель может приобрести одно ружье (пистолет, винтовку и пр.) в месяц. В 43-х штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.
      За неуплату налогов возможно, но Байдены ведут правильную политику для Америки.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 09:28
        В 46-ти штатах не существует ограничений на приобретение количества стволов
        Сыночка судят не просто за хранение оружия, а за его хранение в тот момент, когда он употреблял наркотики. Это уже другое
        1. Олег Апушкин Звание
          Олег Апушкин
          +1
          Сегодня, 09:36
          Возможен и такой исход, но аналогов в самой Америке по отношению к семье президентов как таковых нет. А вот истории президентов и присутствие в их кругах наркотиков хватает.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:50
    Хантер Байден может получить до 25 лет тюрьмы за хранение оружия
    Может, но вероятнее всего не получит, т.к. демократическое окружение Байдена-отца во всех властных структурах Сша не позволит этого сделать. То, что наркуша, коррупционер использовавший отца, как средство наживы ни кого не волнует. Интересно будет узнать какие причины найдут для прекращения дела.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 08:50
    Да отмажут сынулю пока папаня президенствует. Найдут способ. В крайнем случае на минималках получит. Условно. Или вообще откупится.

    зы Пожертвует на помощь какелам и ему всё простят.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 08:58
    Гангстера Ал Капоне посадили за неуплату налогов. Х.Байдена посадят не за взятки, а за хранение револьвера.
    Был бы человек, а статья найдется
    (Выражение, приписываемое то ли Сталину, то ли Берии, то ли вообще Молотову, но на котором базируется американская юстиция)
    1. hhurik Звание
      hhurik
      +1
      Сегодня, 09:24
      Я политический", - кричал петух - "я пионЭра в попу клюнул (с)

      Не за пулялово, то дело житейское - а за вранье, нарушение письменной присяги, данной государству при оформлении правоустанавливающих документов. Это в России смешные санкции за такие шалости - а тут шутников на шконку помещают на четвертак, к другим шалунам на предмет коллаборации.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 09:01
    «Все животные равны. Но некоторые животные равнее других» — цитата из сказки «Скотный двор» английского писателя Джорджа Оруэлла.

    Животное по кличке Хантер явно равнее других, поэтому реальной тюрьмы ему можно не опасаться. Демократы, сделавшие ставку на его папеньку, приложат все силы для нейтрализации или смягчения обвинений.
  6. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 09:11
    "Да кто ж его посадит-он же памятник!"@ как будто никто не замечает разные подходы "правосудия" к одним и тем же провинностям Бидона и Трампа.....у одного - статья,у другого-"с кем не бывает!"....
  7. Alex_Bora Звание
    Alex_Bora
    +1
    Сегодня, 09:13
    Цитата: HAM
    "Да кто ж его посадит-он же памятник!"©

    Аналогичная реплика пришла на ум только от вида одного заголовка
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 09:25
    Трамп как его, так и его самоходного папашу отправит на нары! wink

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»