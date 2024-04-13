Шеф СБУ заявил о предотвращении покушения на ставленника Киева в Херсоне

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Шеф СБУ заявил о предотвращении покушения на ставленника Киева в Херсоне

На оккупированной ВСУ части российской Херсонской области предотвращено покушение на ставленника киевского режима Александра Прокудина, именуемого главой «Херсонской областной военной администрации». Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как утверждает шеф СБУ, устранение украинского чиновника планировалось с помощью нового FPV-дрона. Беспилотник запустили из точки, расположенной в 12 километрах от места, где находился Прокудин. Дрон попытался ударить по автомобилю, в котором находился ставленник киевского режима.

По сообщению СБУ, корректировку дрона осуществлял житель Херсонщины. Украинские силовики уже его задержали. Если это действительно так, то сложно себе представить, какие пытки и издевательства ожидают несчастного человека в застенках киевского режима.

Отметим, что сами украинские спецслужбы активно осуществляют диверсии в новых регионах России с целью покушений на местных российских государственных и муниципальных служащих, силовиков, активистов политических и общественных организаций.

Периодически они устраивают подрывы автомобилей, заказные убийства, совершают иные преступления, не гнушаясь подобными действиями и на территории самой Российской Федерации. Можно вспомнить убийства Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина и множество других аналогичных преступлений.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 09:01
      «Устранение украинского чиновника планировалось с помощью нового FPV-дрона» —

      — Это была попытка самоубийства ...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 09:23
        Господи, ну до чего же этот Малюк на гориллу похож... И взгляд такой же - тупой и тяжёлый... Не удивлюсь, если узнаю, что он сам в подвалах СБУ задержанных допрашивает, испытывая при этом садистское удовольствие... am
    2. Realing Звание
      Realing
      -2
      Сегодня, 09:08
      . На оккупированной ВСУ части российской Херсонской области

      Вот это поворот событий
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 09:09
      Даааа... с этой кхмм морды на фото... прям веет интелектом winked lol
      1. flint Звание
        flint
        +1
        Сегодня, 09:22
        Да ладно, как никак кандидат юридических наук laughing , так и вижу как этот биндюжник с харей маньяка корпеет над кандидатской диссертацией laughing
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 09:31
          Да ладно, как никак кандидат юридических наук
          Он кандидат в покойники wink
    4. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:16
      Ну это из той же оперы, как российский дрон "гонялся" за Бербок. Хоть бы чего нового придумали.
    5. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 09:26
      На лицо попытка (довольно неуклюжая), обвинить российскую сторону в терроризме.....
      Сейчас посыпятся разного рода"разоблачения" от "пострадавших"и чудом спасшихся....к Ванге не ходи....
    6. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 09:32
      Тут вон на Зелепуку то никто целенаправленно не охотится, как вдруг какой то сра.ный глава оккупационной администрации стал фигурой ради которой спецслужбы пошли на то, что бы спалить своего человека из подполья. no
      Бред сивой кобылы. Сам Малюк придумал, сам же и предотвратил, что бы этот глава денег заносил почаще.

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