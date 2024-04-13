Шеф СБУ заявил о предотвращении покушения на ставленника Киева в Херсоне
На оккупированной ВСУ части российской Херсонской области предотвращено покушение на ставленника киевского режима Александра Прокудина, именуемого главой «Херсонской областной военной администрации». Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Как утверждает шеф СБУ, устранение украинского чиновника планировалось с помощью нового FPV-дрона. Беспилотник запустили из точки, расположенной в 12 километрах от места, где находился Прокудин. Дрон попытался ударить по автомобилю, в котором находился ставленник киевского режима.
По сообщению СБУ, корректировку дрона осуществлял житель Херсонщины. Украинские силовики уже его задержали. Если это действительно так, то сложно себе представить, какие пытки и издевательства ожидают несчастного человека в застенках киевского режима.
Отметим, что сами украинские спецслужбы активно осуществляют диверсии в новых регионах России с целью покушений на местных российских государственных и муниципальных служащих, силовиков, активистов политических и общественных организаций.
Периодически они устраивают подрывы автомобилей, заказные убийства, совершают иные преступления, не гнушаясь подобными действиями и на территории самой Российской Федерации. Можно вспомнить убийства Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, покушение на Захара Прилепина и множество других аналогичных преступлений.
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