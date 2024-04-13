Российский экономист: Евросоюз стал сильнее зависеть от других стран мира в сфере производства боеприпасов
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В последние годы значительно увеличилась зависимость стран Европейского союза от не входящих в его состав государств мира в плане производства снарядов и других боеприпасов. Такой вывод озвучил в беседе с РИА Новости доцент Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова действительный государственный советник РФ Павел Севостьянов.
Экономист приводит данные статистики. С 2021 по 2023 гг. Евросоюз увеличил ввоз готовой нитроцеллюлозы. В 2021 году ее поставки составляли 14,9 тысячи тонн, в 2022 году – 15,2 тысячи тонн, а в 2023 году – уже 17,6 тысячи тонн. Данное сырье поставляется из Таиланда, Бразилии и Китая.
Однако отмечается и снижение масштабов ввоза ряда товаров, которые используются при производстве нитроцеллюлозы. Речь идет о хлопке, смеси серной и азотной кислот, глицерине и так далее, сообщил российский экономист.
В течение десятилетий повышение точности, а не увеличение огневой мощи, было главным приоритетом военных стратегий США и Европы. Стремление создать лазерное и микроволновое оружие также отвлекло исследования и разработки от взрывчатых веществ и ракетного топлива
Главной проблемой ЕС остается нехватка производственных мощностей. Именно это обстоятельство выступило в качестве ключевого фактора препятствия для наращивания поставок Украине боеприпасов, даже несмотря на сложившуюся ситуацию на фронте, чреватую дальнейшими поражениями ВСУ, и настойчивые просьбы и даже требования киевского режима. У Европы сейчас просто нет ресурсных возможностей для оперативного изготовления большого количества боеприпасов.
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