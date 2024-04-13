Представитель оппозиции в Германии призвал прекратить поставки оружия Украине

9
Представитель оппозиции в Германии призвал прекратить поставки оружия Украине

Внешняя политика правительства Олафа Шольца, которая прямым образом всё сильнее отражается на жизни обычных немцев, продолжает вызывать раздражение и критику со стороны оппозиции.

В немецком обществе наблюдается всё большая усталость от бесконечной поддержки Берлином Украины, о чем заявил и глава регионального отделения оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорн Хёке. По словам политика, три четверти жителей этой федеральной земли выступают против поставок оружия Украине.



В ходе теледебатов со своим оппонентом от партии ХДС Хёке заявил, что отсутствие поддержки политики правительства со стороны большинства жителей Тюрингии приведёт к победе его партии на осенних выборах.

Кроме того, лидер «Альтернативы для Германии» в Тюрингии по телевидению призвал власти страны прекратить поставки оружия Киеву, отметив, что если в Берлине этого не сделают, очевидно, что они не хотят мира.

Мои бабушки и дедушки рассказывали мне, что такое война, поэтому я говорю, что эту войну нужно закончить как можно быстрее и причём любой ценой. Нам нужно перемирие

- сказал глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии.

Политик добавил, что вместо поставок оружия на Украину Германии следует играть роль «моста между Востоком и Западом» и способствовать началу мирных переговоров.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Ирек Звание
      Ирек
      +4
      Сегодня, 09:42
      Пока они в опозиции , говорят правильные словеса , как придут к власти , так трещат что хозяин заморский велит.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +2
        Сегодня, 09:55
        Не соглашусь. Альтернатива для Германии - реальная оппозиция. Осколок тевтонского духа.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          -1
          Сегодня, 10:03
          Цитата: Ilya-spb
          Альтернатива для Германии - реальная оппозиция. Осколок тевтонского духа.

          Отыскался один разумный голос в Германии - да и тот швед. Тоже мне, Бьёрн Хёке - главный тевтон отыскался... Два самых известных Бьёрна - Бьёрн Ульвеус и Бьёрн Железнобокий подтверждают.
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 10:26
          Осколок тевтонского духа
          Да ни какой это не осколок. Просто какой-то части населения надоело смотреть на паскудство, творящееся в Германии
      2. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 09:56
        Цитата: Ирек
        Пока они в опозиции , говорят правильные словеса , как придут к власти , так трещат что хозяин заморский велит.

        Так почти везде оппозиция сидит на поводке у заокеанских хозяев и говорят они что им разрешается. А приходя к власти и при упоминании их обещаний начинаются ссылки на "объективные" трудности !
      3. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 11:37
        Цитата: Ирек
        Пока они в опозиции , говорят правильные словеса , как придут к власти

        Не дадут им к власти прийти, недавно их кандидат в какой то деревне на выборах выиграл так тут же эти выборы объявили недействительными.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 09:53
      В немецком обществе наблюдается всё большая усталость
      ....да там не усталость , а довольно ощутимый недовесок в карманах бюргеров и всё больший напряг пришлого криминала...а так...пока хермандия под колпаком штатов, то повизгивание оппозиций, это просто повизгивание
    3. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:06
      вместо поставок оружия на Украину Германии следует играть роль «моста между Востоком и Западом»
      При таком канцлере об этом немцам можно даже не думать.
    4. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 11:42
      13.09.2023, немецкая Merkur.de6

      Лидер партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорн Хёке должен предстать перед судом за использование символики неконституционных и террористических организаций.


      За то, что в мае 2021 года Хёке свою предвыборную речь в городе Мерзебург (Саксония-Анхальт) закончил фразой: «Всё для нашей родины, всё для Саксонии-Анхальт, всё для Германии (Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland)». Именно ее последняя часть - alles für Deutschland - является запрещённым в Германии лозунгом штурмовых отрядов национал-социалистов, о чем он, безусловно, знал.

      Если отделение АдГ в Тюрингии отнесено Государственным ведомством по защите конституции к крайне правым группам и находится под ее пристальным наблюдением, то в 2019 году административный суд Майнингена (Тюрингия) разрешил называть Хёке фашистом. Суду были представлены множество доказательств (цитаты из книги самого Хёке, выдержки из сообщений прессы).

      Но и этого видимо властям уже показалось/оказалось недостаточным и партия канцлера Олафа Шольца из-за страха потерпеть поражение на предстоящих выборах (июнь 2024 года) уже на полном серьезе рассматривает возможность запретить "Альтернативу для Германии". Споры идут о том, как запретить оппозиционную партию "АДГ" и при этом сохранить видимость демократии.

      Сторонники запрета взывают с экрана к истории, напоминая, что возглавляемая Адольфом Гитлером политическая сила тоже пришла к власти законным путем. По их мнению, если "Альтернативу" не остановить, на немецкой либеральной мечте можно ставить крест.

      Оппоненты возражают: "АДГ" преступно сравнивать с партиями Третьего рейха. Ее рейтинг в ФРГ достиг 24%, тогда как у Социал-демократической партии Шольца он не более 15%. И добавляют, видимо для устрашения властей, что если к протестам фермеров еще добавится запрет "АДГ", революция неизбежна.

      Если Шольц с Анналеной все усилия направили на то, чтобы сохранить власть любой ценой, то для Бьорна Хёке главная задача именно лишить их ее, а мнение 3/4 жителей этой федеральной земли Тюрингии, выступающих против поставок оружия Украине, в этом деле послужит для него серьезным подспорьем.

      Меня просто "убило" заявление тамошних либералов о "немецкой либеральной мечте". Их собственное правительство своими действиями довело страну практически "до ручки", а они же и защищают, прикрываясь дешевыми популистскими лозунгами.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»