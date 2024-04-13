Представитель оппозиции в Германии призвал прекратить поставки оружия Украине
Внешняя политика правительства Олафа Шольца, которая прямым образом всё сильнее отражается на жизни обычных немцев, продолжает вызывать раздражение и критику со стороны оппозиции.
В немецком обществе наблюдается всё большая усталость от бесконечной поддержки Берлином Украины, о чем заявил и глава регионального отделения оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорн Хёке. По словам политика, три четверти жителей этой федеральной земли выступают против поставок оружия Украине.
В ходе теледебатов со своим оппонентом от партии ХДС Хёке заявил, что отсутствие поддержки политики правительства со стороны большинства жителей Тюрингии приведёт к победе его партии на осенних выборах.
Кроме того, лидер «Альтернативы для Германии» в Тюрингии по телевидению призвал власти страны прекратить поставки оружия Киеву, отметив, что если в Берлине этого не сделают, очевидно, что они не хотят мира.
- сказал глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии.
Политик добавил, что вместо поставок оружия на Украину Германии следует играть роль «моста между Востоком и Западом» и способствовать началу мирных переговоров.
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