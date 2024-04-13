Экс-президент США Трамп: Мы рассматриваем возможность помощи Украине, но в виде кредита
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Республиканская партия США движется к смягчению своей позиции по вопросу помощи Украине. После недавно состоявшейся встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном экс-президент США Дональд Трамп также заявил о возможности выделения помощи киевскому режиму.
На первой официальной встрече Трамп и Джонсон обсуждали два важнейших вопроса внутренней и внешней политики США – предстоящие президентские выборы и оказание помощи украинскому государству. Теперь Трамп заявляет, что республиканцы допускают выделение помощи Украине.
Что касается законопроекта о помощи Украине, мы рассматриваем его прямо сейчас. Мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов
- подчеркнул Трамп.
По словам бывшего главы Белого дома, деньги на Украину в первую очередь должна давать Европа. Именно странам ЕС следует наращивать свои расходы, чтобы сравняться с США.
Ранее бывший американский президент неоднократно критиковал оказание военной и финансовой поддержки Украины со стороны американской администрации и утверждал, что после своего прихода к власти в случае победы на предстоящих президентских выборах очень быстро сможет завершить конфликт. Теперь, как мы видим, позиция Трампа по вопросу об оказании поддержки киевскому режиму значительно смягчилась.
Википедия/The White House from Washington, DC
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