Экс-президент США Трамп: Мы рассматриваем возможность помощи Украине, но в виде кредита

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Экс-президент США Трамп: Мы рассматриваем возможность помощи Украине, но в виде кредита

Республиканская партия США движется к смягчению своей позиции по вопросу помощи Украине. После недавно состоявшейся встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном экс-президент США Дональд Трамп также заявил о возможности выделения помощи киевскому режиму.

На первой официальной встрече Трамп и Джонсон обсуждали два важнейших вопроса внутренней и внешней политики США – предстоящие президентские выборы и оказание помощи украинскому государству. Теперь Трамп заявляет, что республиканцы допускают выделение помощи Украине.

Что касается законопроекта о помощи Украине, мы рассматриваем его прямо сейчас. Мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов

- подчеркнул Трамп.

По словам бывшего главы Белого дома, деньги на Украину в первую очередь должна давать Европа. Именно странам ЕС следует наращивать свои расходы, чтобы сравняться с США.

Ранее бывший американский президент неоднократно критиковал оказание военной и финансовой поддержки Украины со стороны американской администрации и утверждал, что после своего прихода к власти в случае победы на предстоящих президентских выборах очень быстро сможет завершить конфликт. Теперь, как мы видим, позиция Трампа по вопросу об оказании поддержки киевскому режиму значительно смягчилась.
  • Википедия/The White House from Washington, DC
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27 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 09:39
    Эта лохматая гнусь , первая начала хохлоте оружие поставлять.
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +2
      Сегодня, 09:55
      Вы правы, он так же первый ввёл санкции против России. А всякие Дерипаски были на короткой ноге с ним, за что и поплатились частичным поглощением бизнеса англосаксами
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 09:42
    Мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов
    - подчеркнул Трамп.

    Какое сказочное свинство! И жлобство! Ему, что - резаной бумаги жалко? wassat
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 09:46
      Цитата: Васян1971
      Ему, что - резаной бумаги жалко?

      Какой резаной бумаги? Давно уже нет. Сейчас это просто ещё одна виртуальная "закорючка" на сервере ФРС США.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:55
      Цитата: Васян1971
      Мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов
      - подчеркнул Трамп.

      Та это и выйдет опять подарок. Отдавать кредиты явно будет некому. request
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 09:42
    Трамп еше плохо знает, украинство и привычки этого отброса,не возвращать долги.)
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Андрей Николаевич
      Трамп еше плохо знает, украинство и привычки этого отброса,не возвращать долги.)

      А можете назвать хоть кого-нибудь, исторически, с кого США не взыскали долги?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 10:09
        Цитата: AllX_VahhaB
        А можете назвать хоть кого-нибудь, исторически, с кого США не взыскали долги?

        Не припоминаю, даже с Афганистана, наркотой долги погасили.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 10:45
        Цитата: AllX_VahhaB
        Цитата: Андрей Николаевич
        Трамп еше плохо знает, украинство и привычки этого отброса,не возвращать долги.)

        А можете назвать хоть кого-нибудь, исторически, с кого США не взыскали долги?

        Когда, скажем так, "терпила" сохраняет свою субъектность в международном праве, то долги выскрести можно, пусть это будет даже сильно растянуто по времени, но когда есть перспектива того, что украина как субъект международного права может исчезнуть, то есть большие риски для любых инвестиций и кредитов в части их взыскания с должника. Сегодня у украины есть все шансы лишиться государственности. Если запад дозреет до состояния вменяемости, то в его интересах сохранить украину хотя бы в сильно урезанном 50х50 варианте для того, что бы было с кого взыскивать долги, но для этого необходимо принять условия России. Что касается племени "скачи до пота", то для того, что бы вылезти из долговой удавочки, заботливо накинутой "партнёрами" и Зелепукой им понадобится вкалывать за миску похлёбки не одно поколение. Так что, может быть даже для них самих исчезновение украины как государства станет лучшим вариантом.
    2. Kwasar9000 Звание
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 11:03
      Так Трамп, как и Америка, ничего не теряют. Предполагается, что деньги даст Европейский консорциум банков, а залогом будут замороженные активы РФ. Это просто такой хитрый способ изъять деньги. К тому же украм они всё равно не достанутся, а пойдут американским корпорациям, производящим оружие.
  4. MARGADON Звание
    MARGADON
    +1
    Сегодня, 09:44
    Трамп играет на избирателя и Зеля будет рад кредиту,всё равно отдавать не будет,скажет потом простите и нету просто.
  5. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    -1
    Сегодня, 09:49
    Эти сволочи в итоге кредит постараются на нас переложить каким угодно образом. Допустим возьмут скажут, что это репарации или мы правопреемники и заберут замороженные активы. С них станется
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 11:08
      Цитата: KukuRuzvelt
      Эти сволочи в итоге кредит постараются на нас переложить каким угодно образом. Допустим возьмут скажут, что это репарации или мы правопреемники

      С какого перепугу РФ должна платить по укрорейховским долгам? И каким образом РФ станет правопреемником этих долгов? Укрорейх брал деньги для войны против России, и она эти деньги должна отдавать? Это уже из области фантастики.
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        -1
        Сегодня, 11:32
        Так я и не говорю что РФ должна платить. Я говорю, что они как фины могут спокойно объявить что они победили. Запад это признает. Дальше дело техники и опля, замороженные активы в их карманах. Да это воровство, но кто с них спросит. Короче это просто один из вариантов. Суть в том, что они умеют зарабатывать деньги, и бабки свои вложенные они вернут. Так или иначе. Наша задача попыытаться не дать им этого сделать
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:51
    «Что касается законопроекта о помощи Украине, мы рассматриваем его прямо сейчас. Мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка» —

    — Ещё не известно за что США больше сдерут - за кредит,или за "подарок".
    В любом случае своего не упустят ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:07
      Владимир Владимирович Воронцов hi, ничего они с них не сдерут, всё это делается с одной целью уничтожить Россию.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ещё не известно за что США больше сдерут - за кредит,или за "подарок".

      Украина для США, это большой бизнес и не более.
  7. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 09:54
    Что и требовалось доказать, поторговались, сговорились, и вуаля. Помощь пойдёт, кредит потом спишут как не возвратный, а история с кредитом эт для внутреннего пользователя в лице американских граждан, типа Трамп за США "переживает".
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:14
      Цитата: Ропот 55
      Помощь пойдёт, кредит потом спишут как не возвратный, а история с кредитом эт для внутреннего пользователя в лице американских граждан, типа Трамп за США "переживает".

      ВПК США и бизнес, даже Трамну не позволят его остановить. Хотел прижать бизнес, сейчас за это по судам затаскали на миллионы или лярды долларив.
      Придет к власти начнет лярды восстанавливать. Чем он лучше Байдена.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:18
        carpenter hi, так и я про тоже, Трамп ничем не лучше просто играет на патриотизме, типа хватит кормить всяких, пора заняться делами США, а придёт, сядет, и по другому запоет.
  8. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 10:10
    Да чё этому зеле, ему без разницы. Кредиты, - так кредиты. Не ему их отдавать...
  9. влад сваргин_2 Звание
    влад сваргин_2
    +2
    Сегодня, 10:10
    Мы рассматриваем возможность помощи Украине, но в виде кредита

    Как бы не изменялись условия, но суть будущей политики США та же самая что и сейчас - попытка загнать Россию в " угол" чужими руками, как это бывало еще с доисторических времен со стороны запада...
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 10:16
    Республиканцы, что-то выторговывая для себя пободались с демократами по поводу утверждения помощи киеву в 60 млрд., но судя по всему уже готовы уступить. Не зря радикально настроенные республиканцы уже требует отставки своего однопартийца занимающего пост спикера Конгрессе. Поэтому для нас не важно Байден или Трамп президент, т.к. политику делают другие и за кулисами, а озвучивают ее через президента.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 10:18
      Цитата: rotmistr60
      пободались с демократами по поводу утверждения помощи киеву в 60 млрд., но судя по всему уже готовы уступить.

      Это игра в "поддавки", что то дашь, я поддаюсь.
  11. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 10:23
    Что ж вы господин Трамп делаете то? Тут на вам такие надежды. А вы туда же - помогать ххляндии laughing
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:28
    Трамп с Джонсоном обсуждали помощь скаклам, которую должна выделять Европа! Ну и дела wink
  13. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 11:16
    А еще они до сих пор "летают" на Луну. Когда наши сограждане на русском языке с упоением рассказывают как эти длинные двухметровые лоси летали в памперсах на Луну возникают нехорошие сомнения. Это случайно не измена Родине ? Пропаганда чужих лживых технических "достижений" должна караться по закону. Лунный балаган пора заканчивать ! Уже и научный консультант Трампа ясно сказал что американцы никуда не летали. А некоторые наши сограждане упорно продолжают нести ахинею. Что это как не предательство ?

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