На Запорожской АЭС остановлена работа последней реакторной установки энергоблока № 4
На крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции по распоряжению главного инженера станции остановлена работа последнего из шести энергоблока № 4. Реакторная установка переведена в состояние «холодного останова», все работы проведены в штатном режиме в соответствии с требованиями нормативной документации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС.
— говорится в сообщении.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений. Ранее, 11 сентября, в состояние «холодного останова» был переведен реактор энергоблока № 6 Запорожской АЭС.
Теперь все шесть энергоблоков станции находятся в состоянии «холодный останов». Это безопасное состояние реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не вырабатывает тепловую энергию, разъясняет администрация ЗАЭС. Решение о плановом переводе энергоблока № 4 в состояние «холодный останов» руководством станции было принято в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар, вблизи с которым расположена ЗАЭС.
Сейчас на Запорожской АЭС ведется работа по подготовке к продлению сроков эксплуатации энергоблоков и аттестации персонала. Ранее станцию посетили руководители Ростехнадзора, которые провели рабочую встречу с директором станции Юрием Черничуком и постоянно находящимися на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембитский отметил, что работы по аттестации и выдаче разрешений на эксплуатацию станции идут в плановом режиме, нарушений не зафиксировано.
Во время встречи с экспертами МАГАТЭ Трембитский в очередной раз обратил внимание, что на российскую атомную станцию, объект чрезвычайно высокой критической опасности, регулярно оказывается внешнее воздействие, которое категорически недопустимо. Речь идет о непрекращающихся атаках украинских националистов по станции. В последний раз дроны-камикадзе атаковали станцию 7 апреля. Был поврежден грузовик с продуктами, еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта. Кроме того, удару был подвергнут купол 6-го энергоблока, к счастью, обошлось без критических повреждений.
Инспекторы МАГАТЭ фиксируют удары по ЗАЭС и прилегающей территории, но ни разу не назвали официально, кто именно осуществляет террористические атаки. Всё ограничивается призывами генерального директора международной организации Рафаэля Гросси к прекращению создания угроз на атомном объекте.
При этом киевские власти бездоказательно обвиняют российскую сторону в создании угроз безопасности на Запорожской АЭС. Так накануне Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором обратилось к мировому сообществу с призывом «занять твердую позицию с целью нейтрализации угроз ядерной безопасности, созданных Россией на ЗАЭС». Кроме того, в заявлении МИД звучит абсурдное требование о передаче станции, находящейся на территории субъекта РФ, в ведение украинской госкомпании «Энергоатом».
- Телеграм-канал ЗАЭС
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