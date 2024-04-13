На Запорожской АЭС остановлена работа последней реакторной установки энергоблока № 4

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На Запорожской АЭС остановлена работа последней реакторной установки энергоблока № 4

На крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции по распоряжению главного инженера станции остановлена работа последнего из шести энергоблока № 4. Реакторная установка переведена в состояние «холодного останова», все работы проведены в штатном режиме в соответствии с требованиями нормативной документации. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

Сегодня в 7:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов»

— говорится в сообщении.



Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений. Ранее, 11 сентября, в состояние «холодного останова» был переведен реактор энергоблока № 6 Запорожской АЭС.

Теперь все шесть энергоблоков станции находятся в состоянии «холодный останов». Это безопасное состояние реактора, при котором он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды и не вырабатывает тепловую энергию, разъясняет администрация ЗАЭС. Решение о плановом переводе энергоблока № 4 в состояние «холодный останов» руководством станции было принято в связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар, вблизи с которым расположена ЗАЭС.

Сейчас на Запорожской АЭС ведется работа по подготовке к продлению сроков эксплуатации энергоблоков и аттестации персонала. Ранее станцию посетили руководители Ростехнадзора, которые провели рабочую встречу с директором станции Юрием Черничуком и постоянно находящимися на ЗАЭС инспекторами МАГАТЭ. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембитский отметил, что работы по аттестации и выдаче разрешений на эксплуатацию станции идут в плановом режиме, нарушений не зафиксировано.

Во время встречи с экспертами МАГАТЭ Трембитский в очередной раз обратил внимание, что на российскую атомную станцию, объект чрезвычайно высокой критической опасности, регулярно оказывается внешнее воздействие, которое категорически недопустимо. Речь идет о непрекращающихся атаках украинских националистов по станции. В последний раз дроны-камикадзе атаковали станцию 7 апреля. Был поврежден грузовик с продуктами, еще один прилет зафиксирован в районе грузового порта. Кроме того, удару был подвергнут купол 6-го энергоблока, к счастью, обошлось без критических повреждений.

Инспекторы МАГАТЭ фиксируют удары по ЗАЭС и прилегающей территории, но ни разу не назвали официально, кто именно осуществляет террористические атаки. Всё ограничивается призывами генерального директора международной организации Рафаэля Гросси к прекращению создания угроз на атомном объекте.

При этом киевские власти бездоказательно обвиняют российскую сторону в создании угроз безопасности на Запорожской АЭС. Так накануне Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором обратилось к мировому сообществу с призывом «занять твердую позицию с целью нейтрализации угроз ядерной безопасности, созданных Россией на ЗАЭС». Кроме того, в заявлении МИД звучит абсурдное требование о передаче станции, находящейся на территории субъекта РФ, в ведение украинской госкомпании «Энергоатом».
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10 комментариев
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  1. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    -1
    Сегодня, 10:42
    Я так понимаю , в состоянии холодного останова реактор представляет собой хранилище ядерного топлива ( если его не извлекли) , и даже его разрушение скажем 500кг боеголовкой уже не приведет к катастрофе Чернобыльского типа , просто будет небольшой выброс радиоактивной пыли , учитывая , что полного разрушения реактора с куполом не будет ?
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 11:39
      Холодный останов - штатная процедура перед любыми работами на реакторе, выполняется в относительно короткое время. А вот выгрузка отработанного топлива (тем более - полная выгрузка) - это достаточно длительная процедура, которая длится не один день, в случае полной выгрузки.
      Поэтому - да, топливо, скорее всего, не выгружалось
      По поводу потенциального разрушения зоны реактора от прямого попадания - это уже напрямую касается так называемого принципа глубокоэшелонированной защиты. Для краткости приведу плакатик, не оригинал, но суть отражает.
      Если совсем кратко - в конструктив энергоблока уже заложено почти любое мыслимое внешнее воздействие, не приводящее к распространению загрязнения
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 12:17
      Ядерный реактор на АЭС вообще не может создать ядерный взрыв, ни при каких условиях. Слишком слабое обогащение. Но вот различные варианты заражения окружающей среды, возможно из любого состояния.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 10:43
    Вот какого там эти стукачи делают, гнать их урина тряпками.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 10:59
      Верно. МАГАТЭ нужно было для независимого квалифицированного контроля для повышения безопасности. Зачем нам теперь "независимый " контроль , находящийся под управлением США , прямо заинтересованных в авариях на наших АЭС? Независимый контроль нужен , чтобы избежать опасности ведомственного произвола на таких опасных обьектах , но нужно создавать свою организацию , без Европы и США.
  3. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 10:52
    Необходим зеркальный ответ: уничтожение РАЭС, ХАЭС и ЮАЭС.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Необходим зеркальный ответ: уничтожение РАЭС, ХАЭС и ЮАЭС.

      Мы же православные, а не сатанисты. О людях думаем.
      1. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 11:24
        О людях просто обязаны думать. Поэтому обязаны уничтожать нелюдей.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 11:20
      Там, где находятся АЭС - нужно забирать этих областей и возвращать в юрисдикций РФ.
      А уничтожать АЭС не нужно, иначе будет просто мёртвая зона на долгие годы.
      Это нам надо???
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 11:47
        Нам не надо. Пусть поляки забирают.

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